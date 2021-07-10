«Велес» — «Енисей». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

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вчера, 05:30

В матче первого тура ФНЛ «Велес» на своем поле примет «Енисей». Предлагаем прогно и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимальное предпочтение «Велесу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.6. Победа «Енисея» оценивается в 2.8. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.18.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 на ТБ 2.5 и 1.72 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Велес» в рамках подготовки к возобновлению чемпионата проводил ряд товарищеских матчей, где выглядел достаточно неоднозначно, команда дважды выиграла с одинаковым счетом (2:0) у «Уфы» и «Текстильщика», но также не смогла добиться максимального результата в двух других встречах, уступив «Волгарю (0:2) и сыграв вничью с „Факелом“ (1:1).

„Енисей“, недавно подписавший воспитанника „Зенита“, в товарищеских встречах был более убедителен и не дал себя обыграть ни одному из соперников. Сначала была минимальная победа над „Волгарем“ (2:1), после команда разгромила „Текстильщик“ (3:0), а затем расписала ничью с „Тверью“ (2:2). Результаты красноярского клуба говорят о том, что он неплохо готов к началу нового сезона.

Информация для ставок

В семи из восьми последних матчей „Велеса“ сыграла ставка на ТМ 2.5

Последние четыре матча „Енисея“ завершились исходом ТБ 2.5

2.5 В последней игре между командами был зафиксирован счет 1:1

„Велес“ пропускает дома в четырех последних поединках

Прогноз

Нас ожидает игра двух равных по классу команд, которые будут бороться на каждом участке поля. Определить здесь победителя сложно, поэтому рекомендуем взять ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.