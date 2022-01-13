«Вердер» — «Фортуна». Прогноз на матч второй Бундеслиги. (15.01.2022)

1642084306

вчера, 17:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Фортуны» оценивается по 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.64. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.26. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.61.

Форма команд

«Фортуна» плохо стартовала в этом сезоне и уже на этом отрезке чемпионата потеряла много очков, что не позволяет команде находится даже в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 13 место и набрал 20 очков. Чтобы не опуститься еще ниже, тренерскому штабу следует поработать над линией атаки, ведь клуб забил только 23 мяча. В двух последних матчах «Фортуна» проиграла «Зандхаузену» (0:1) и разошлась миром с «Санкт-Паули» (1:1).

«Вердер» после серии неудач, вновь вышел на победный путь и набрал девять очков в трех последних поединках. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице и имеет в активе 29 очков. Клубу не хватает стабильности, чтобы быть в группе лидеров, однако при положительных результатах в следующих турах, футболисты из Бремена смогут сократить отставание. В прошлой матче «Вердер» обыграл «Ганновер» (4:1), а ранее оказался сильнее «Ян» Регенсбург (3:2).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл только один матч из десяти последних матчей, а «Фортуна» уступила пять раз

«Вердер» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Фортуны» на своем поле

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что команды порадуют болельщиков большим количеством мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Фонбет.