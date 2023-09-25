«Верона» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

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вчера, 18:17

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте» и предлагает коэффициент на ее победу – 1.85. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.93. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.9.

Форма команд

«Верона» смогла сохранить свое место на этот сезон Серии А и теперь старается более стабильно набирать очки, тем самым держаться ближе к середине турнирной таблицы. Сейчас коллектив занимает десятое место с семью баллами и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом в случае победы коллектив сможет обойти «Аталанту» и возможно подняться сразу на несколько позиций. В прошлом туре чемпионата «Верона» минимально уступила на выезде «Милану» (0:1).

«Аталанта» перед стартом очередного тура занимает лишь шестое место с девятью баллами и отстает от лидера уже на шесть пунктов. Чтобы претендовать на попадание в первую тройку, коллективу из Бергамо необходимо выигрывать такие матчи, как предстоящий с «Вероной». В прошлой игре Серии А «Аталанта» обыграла на своем поле «Кальяри» (2:0), а в Лиге Европы оказалась сильнее «Ракува» (2:0).

Информация для ставок

«Верона» выиграла пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аталанта» выиграла четыре из пяти последних поединков с «Вероной»

Прогноз

Обе команды настроены на результат и наверняка смогут обменяться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.