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«Верона» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (27.09.2023)

вчера, 18:17
Аталанта

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте» и предлагает коэффициент на ее победу – 1.85. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.633.781.82
Pari 4.50 3.80 1.82

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.93. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.9.

Форма команд

«Верона» смогла сохранить свое место на этот сезон Серии А и теперь старается более стабильно набирать очки, тем самым держаться ближе к середине турнирной таблицы. Сейчас коллектив занимает десятое место с семью баллами и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом в случае победы коллектив сможет обойти «Аталанту» и возможно подняться сразу на несколько позиций. В прошлом туре чемпионата «Верона» минимально уступила на выезде «Милану» (0:1).

«Аталанта» перед стартом очередного тура занимает лишь шестое место с девятью баллами и отстает от лидера уже на шесть пунктов. Чтобы претендовать на попадание в первую тройку, коллективу из Бергамо необходимо выигрывать такие матчи, как предстоящий с «Вероной». В прошлой игре Серии А «Аталанта» обыграла на своем поле «Кальяри» (2:0), а в Лиге Европы оказалась сильнее «Ракува» (2:0).

Информация для ставок

  • «Верона» выиграла пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Аталанта» выиграла четыре из пяти последних поединков с «Вероной»

Прогноз

Обе команды настроены на результат и наверняка смогут обменяться забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.48 1.93 1.96 1.52 2.67
Pari 1.90 1.92
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:26
Аталанта прибывает нынче в отменной форме, по качеству игры выглядит не хуже чем в прошлом сезоне. Против Вероны играла она и раньше уверенно отбирая у неё по три очка в 7 из 10 крайних рандеву. "Богиня" сейчас набирает обороты, "мастифы" после успешного старта обороты эти сбрасывают и что-то радикально противопоставить такому не удобному сопернику скорее всего в очередной раз не смогут. Вероятно Аталанта снова окажется сильнее.
Гость
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