«Вильянди» — «Пярну Вапрус». Прогноз на матч чемпионата Эстонии (25.06.2021)

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сегодня, 02:28

«Вильянди» дома сыграет с «Пярну Вапрус» в перенесенном матче 5-го тура Высшей лиги Эстонии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Вильянди» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.4. Победа «Пярну Вапрус» оценивается в 6.2. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.74.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.51 на тотал больше 2.5 мячей. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.69.

Форма команд

Команды уже встречались между собой в этот понедельник в 12-м туре эстонской лиги. Выездную победу со счетом 1:0 одержал «Вильянди». Однако результат этой встречи был аннулирован, а гостям засчитано техническое поражение, так как «Вильянди» нарушил регламент турнира, использовав игрока, который не имел права выходить на поле.

«Вильянди» с 11 очками в активе занимает 7-ю строчку в чемпионате. Команда неудачно стартовала в этом сезоне, однако в последних 4 турах клуб одержал 2 победы.

«Пярну Вапрус» замыкает турнирную таблицу с 8 набранными баллами, проведя на один матч меньше предстоящего соперника. Команда находится в очень плохой форме, и техническая победа в первом матче с «Вильянди» стала единственным максимальным результатом для «Пярну» за 9 последних туров.

Информация для ставок

«Вильянди» выиграл один домашний матч из последних семи

Безвыигрышная серия «Пярну Вапрус» насчитывает 8 поединков (если не считать техническую победу над «Вильянди»)

Только в одной из последних пяти очных встреч команд сыграла ставка на ТБ 2.5

2.5 «Пярну Вапрус» пропускает на выезде минимум два мяча пять матчей кряду

Прогноз

Домашняя команда сильнее своего соперника и, конечно, будет владеть преимуществом, создавая опасные моменты. Верим, что хозяева без проблем смогут взять 3 очка, и потому рекомендуем поставить на победу «Вильянди» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на то, что гости не проиграют, по коэффициенту 1.83 в матче «Гремио» — «Сантос».