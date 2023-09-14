«Ювентус» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (16.09.2023)

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вчера, 12:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «Лацио» оценивается за 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.73. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Ювентус» набрал семь очков после трех туров в чемпионате Италии и после всех скандалов в прошлом сезоне, хочет вернуть себе Скудетто, которое не выигрывал уже несколько лет. В матче с амбициозным «Лацио» туринцам необходимо исключить грубые ошибки, ведь соперник с большой вероятностью сможет их использовать. В двух последних матчах чемпионата Италии «Ювентус» обыграл на выезде «Эмполи» (2:0), а ранее поделил очки с «Болоньей» (1:1).

«Лацио» набрал три очка на старте Серии А, но недавняя выездная победа над «Наполи» (2:1) внушает оптимизм болельщикам. Кроме того, римский клуб скоро начнет выступления в Лиге Чемпионов, а набранные очки на выезде с «Ювентусом» только добавят им уверенности в своих силах. Таким образом гости предельно мотивированы и матч получится ярким и интересным. В еще одной встрече чемпионата «Лацио» уступил на своем поле «Дженоа» (0:1).

Информация для ставок

«Ювентус» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Лацио» уступил в четырех из шести последних встречах во всех турнирах

«Лацио» проиграл «Ювентусу» три из пяти последних встреч

Прогноз

«Ювентус» на своем поле постарается создать «Лацио» неразрешимые проблемы и добиться победы. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.