«Ювентус» — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (11.05.2023)

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вчера, 10:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Севильи» оценивается за 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Ювентус» вероятнее всего займет третье место по итогам Серии А, но в Лиге европы есть возможность выиграть европейский кубок, ведь болельщики ждут такой победы уже не один десяток лет. Лига Европы стала более престижной, чем была ранее, однако до уровня Лиги чемпионов, естественно, не достает. В первой встрече с «Севильей», туринцы будут играть аккуратно и постараются использовать свои шансы, обезопасив собственные ворота.

«Севилья» проводит неоднозначный сезон, но сейчас имеет очередной шанс выиграть Лигу Европы, что за последние 20 лет делала уже несколько раз. Команда обезопасила себя от вылета из Ла Лиги и может все силы направить на европейский турнир. В прошлом туре чемпионата Испании «Севилья» вырвала домашнюю победу у «Эспаньола» (3:2), а ранее уступила «Жироне» (0:2) также на своем стадионе.

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» проиграла пять из десяти последних выездных встреч

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Севилья» проиграла «Ювентусу» три из пяти последних встреч

Прогноз

«Ювентус» на своем поле постарается создать «Севилье» неразрешимые проблемы и добиться победы. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.