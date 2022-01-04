«Жирона» — «Осасуна». Прогноз на матч Кубка Испании (06.01.2022)

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04 января 2022, 16:55

«Жирона» примет «Осасуну» в рамках 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Поединок пройдет 6 января 2022 года на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Каталонии.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Жирона». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.70. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа гостей в 2.85. В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Жирона» начала этот сезон очень плохо. В прошлом сезоне каталонский коллектив претендовал на попадание в Примеру, но клубу не повезло. В последних играх «жирондинцы» хороши, у них много побед и забитых мячей. Известно, что «Жирона» в последних встречах одолела «Уэску» со счетом 0:1, справилась с «Бургосом» 3:1 и еще раз выиграла у «Уэски» 1:0. Команда не проигрывает на протяжении нескольких игр кряду и хорошо идет как в кубке, так и в чемпионате.

«Осасуна» проводит средний сезон в Примере. В прошлом сезоне коллектив из Памплоны выглядел очень неплохо и временами смотрелся хорошо даже в матчах против топ-клубов. Сейчас «Осасуна» идет по тому же графику, но до еврокубков слишком далеко. В последних встречах этот коллектив проиграл «Атлетику» из Бильбао со счетом 1:3, а также уступил «Хетафе» 1:0. Еще была победа над «Депортиво» в Кубке Испании по футболу 1:2.

Информация для ставок

«Осасуна» выиграла лишь один поединок из последних пяти

«Жирона» не проигрывает шесть поединков подряд

У «Осасуны» пять пропущенных мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на проход «Жироны» дальше по коэффициенту 1.87. В последних матчах клуб из Каталонии выглядит лучше, чем «Осасуна», кроме того, у команды есть опыт побед над коллективом из Памплоны, когда эти соперники играли в Примере.