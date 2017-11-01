Хвалим «Спартак». Сильные стороны команды Карреры

«Соккер.ру» подбадривает команду Карреры накануне игры в Севилье. Бой в Лиге чемпионов будет тяжелым, нужно отработать с настроем и настроением.

Приличные игровые показатели

Нельзя быть немножко беременной, но можно быть победителем по игре на протяжении почти всего поединка, демонстрируя командное мастерство. «Спартак» подводят лишь концовки, до 75-80-й минуты в чемпионате все у «красно-белых» идет замечательно, но в концовках обидно теряют очки. Вот только уровень коллектива отражают общие показатели. И «Спартак» первый по ударам в РФПЛ (17.9 выстрелов), третий по владению мячом, забитым мячам и точности передач. Также чемпион – самый трудолюбивый фаворит (никто чаще не отбирает и не перехватывает мячи) и самый техничный из группы лидеров (6.9 обводок). Неплохая команда, и станет успешнее, когда сможет играть ударно последние минуты матчей.

Голкиперы европейского уровня

В прошлом сезоне Ребров сыграл в 28 матчах и 56 раз спас «Спартак». В результате команда стала чемпионом, ведь минимум дважды за игру Артем выручал. Зимой у Реброва появился конкурент, который сейчас подменяет опытного вратаря, но Селихов в новом сезоне выручает по тому же графику – 1.9 сэйва за матч. И в чемпионате, и в Лиге чемпионов помогают. Ребров и Селихов не Облак и Де Хеа, но в сумме у них 15 сэйвов после трех игр. У Яна – 6, у Давида – 12, причем после четырех матчей. К слову, у Акинфеева 18 спасений на групповом раунде, работать российские вратари умеют, а защитные линии в этом им помогают.

Сравнение российских вратарей с голкиперами ведущих лиг

Наличие в обороне яркого Джикии

Ни один защитник «Спартака» не работает в последнее время так, как Джикия. У Георгия тоже есть ошибки, но не дикие, как у некоторых защитников сборной. В «Спартаке» он самый цепкий оборонец - по 1.9 отбора за матч. Но есть и другие козыри. Джикия лучше всех чувствует линию офсайда. Техничнее, чем напарники, и даже когда уступает напарникам по отдельным цифрам, опережает их по темпераменту. Георгий подходит под тактический стиль Карреры, ведь понимает и схему с тремя центральными – так играл в «Амкаре», и с двумя, как в последнее время. Но все-таки на первом месте здесь характер и темперамент. Как Кверквелия в «Локомотиве», Джикия – человек, который не сдается в «Спартаке».

Блестящие включения Промеса

Понятно, почему большие клубы присматривают за Квинси, но боятся его забрать. Голландец относится к тем футболистам, что умеют собрать беговые показатели, часто включаются в игру, но при этом одновременно порой принимают слишком банальные решения. А вот в лучших матчах Промес появляется ниоткуда, чтобы потом спрятаться и снова возникнуть. Даже «Севилью» голландец помог разорвать благодаря таким включениям. В целом Промес – дико эффективный футболист, его стоит критиковать из «Спартака» в последнюю очередь.

Набравший форму Фернандо

У «Зенита» нет выдающегося опорника – есть проблемы. У «Локомотива» есть Денисов, у ЦСКА – Вернблум, у «Спартака» - Фернандо. Когда они в отличной форме, то и результат имеется. Например, на старте сезона у бразильца были игровые проблемы, в результате случился второй тайм с «Динамо», матчи против «Зенита» и ЦСКА (7 пропущенных мячей), но как только Фернандо набрал форму – стал выручать. Забил «Ливерпулю» и «Ростову». Отлично сыграл против «Севильи». Чем лучше играет опорник – тем больше «Спартак» соответствует стандартам Лиги чемпионов.

Умение работать как команда

Коллектив эмоциональный, сыгранный и умеет поймать кураж. Да, Комбаров не стал новым Буффоном после одного сэйва в Лиге чемпионов – не сменит профессию, но на пике формы лучше него слева из россиян никто не сыграет. Ещенко не превратился в Дани Алвеса, но Андрей умеет драться – лучший в команде по показателю «перехваты плюс отборы». Так обо всех можно рассказать, найти плюсы. В результате только у «Краснодара» на две передачи под удар больше, зато у «Спартака» лидерство по всем ударам в РФПЛ.

Чемпионский реваншизм

Что самое важное в чемпионском сезоне, помимо самого титула? «Спартак» показал себе, что способен играть успешно, не оглядываясь на неудачи в прошлых матчах. Для команды, которая становилась популярной за последние лет десять в основном за счет самых диких поражений – из песни слов не выкинешь, такой кардинальный разворот жизненно важен. Нет сомнений, что Каррера сегодня может отработать лучше, чем Бериссо. И «Спартак» способен сыграть не хуже, чем «Севилья». Судьба команды в Лиге чемпионов полностью зависит от чемпионов России. Приятная и важная деталь, невзирая на разговоры, что испанцы возьмут реванш.

Легкое переключение турниров

«Спартак» в новом сезоне далеко не так плох, как хотелось бы фанатам «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. В Лиге чемпионов и Кубке России могут играть не так, как в РФПЛ. И тогда у болельщиков «красно-белых» станет больше поводов для гордости и радости. «Спартак» не позорит звание чемпионов России в Европе. Правильным было предупреждение, что пора привыкать к поражениям команды Карреры. И логично ждать от «красно-белых» непростых, но закономерных побед. Тем более, вторым номером «Спартак» часто играет даже успешнее, чем первым. А против «Севильи» и «Ливерпуля» в гостях иначе не получится.