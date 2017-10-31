Дмитрий Комбаров: «Хотим обыграть „Севилью“ и выйти в следующий круг»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Да, мы несколько матчей пропускали на последних минутах, но в течение матчей доминировали. Мы на каждый матч настраиваемся только на победу, хотим обыграть „Севилью“ и выйти в следующий круг.

Мы заметили, что в городе много болельщиков „Спартака“. Жаль, что не каждый может попасть на трибуну. Мы очень надеемся, что кому-то из них удастся попасть на стадион и поддержать нас. Хотя мы чувствуем поддержку и от тех, кто не попал на стадион», — сказал Комбаров.

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