«Уфа» намерена дискуссировать по поводу введения системы видеоповторов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что планирует устроить дискуссию с другими клубами РФПЛ по поводу введения системы видеоповторов.



«Мы действительно собираемся начать с клубами РФПЛ дискуссию о введении в чемпионате России видеоповторов. Это один из вариантов. Пока конкретных шагов не предпринимается. Думаю, что сначала мы обсудим этот вопрос с коллегами на ближайшем собрании РФПЛ или собрании правления и выработаем консолидируемую позицию. Будем двигаться поэтапно».



Ранее сообщалось, что первым систему видеоповторов в России установит «Краснодар».

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