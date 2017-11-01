Мостовой: «„Севилья“ захочет взять реванш»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями накануне матча Лиги чемпионов «Севилья» - «Спартак».



«Ни „Севилья“, ни „Спартак“ не верили, что в Москве может произойти то, что произошло. У одних залетело всё, у других – ничего. Я читаю испанскую прессу, они готовятся к ответной игре с большой уверенностью, для них это матч жизни. „Севилья“ захочет взять реванш. Получится ли – зависит от „Спартака“, но будет очень трудно.

Все говорят, что многое будет зависеть от того, на что будет настраивать своих игроков Каррера. Но Каррера играть не будет, он будет сидеть на скамейке. Если мяч полетит к Промесу, он побежит с мячом вперёд и будет обострять, а не развернётся назад. Всё будет зависеть от ситуации на поле. Думаю, „Севилья“ победит 2:1».



Напомним, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропустит игру с «Севильей», несмотря на то, что игрок попал в заявку на матч.

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