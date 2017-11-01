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Мостовой: «„Севилья“ захочет взять реванш»

сегодня, 12:11
СевильяСевилья-:-СпартакСпартак22:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями накануне матча Лиги чемпионов «Севилья» - «Спартак».

«Ни „Севилья“, ни „Спартак“ не верили, что в Москве может произойти то, что произошло. У одних залетело всё, у других – ничего. Я читаю испанскую прессу, они готовятся к ответной игре с большой уверенностью, для них это матч жизни. „Севилья“ захочет взять реванш. Получится ли – зависит от „Спартака“, но будет очень трудно.

Все говорят, что многое будет зависеть от того, на что будет настраивать своих игроков Каррера. Но Каррера играть не будет, он будет сидеть на скамейке. Если мяч полетит к Промесу, он побежит с мячом вперёд и будет обострять, а не развернётся назад. Всё будет зависеть от ситуации на поле. Думаю, „Севилья“ победит 2:1».

Напомним, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропустит игру с «Севильей», несмотря на то, что игрок попал в заявку на матч. 

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Все комментарии
Шуnя771 ответил Александр Северный
сегодня в 13:32
Александр Северный:
6-1 будет справедливым результатом для слабой команды.
Севилья не настолько слаба чтобы проиграть 6:1, а вот 5:1 - да!)
ermak6848
сегодня в 13:28
все хотят победы , но " Спартак " в этой группе ЛУЧШИй!!!
Шуnя771
сегодня в 13:28
Спартак порвет в клочья этого испанского середняка)
Footbolista ответил VIC2
сегодня в 13:20
VIC2:
А вдруг Каррера сюрприз готовит: Зе появится на поле да ещё в такой игре Джокер из рукава, было бы неслабо...
Было бы неслабо, если бы этот джокер треху Севильи отгрузил.
Майкл59ru
сегодня в 13:19
Как по мне то мне наоборот хочется чтобы Севилья играла на все 120% и выложилась вся без остатка. Не то что я болею против Спартака,отнюдь,просто я преследую другие,более корыстные цели. Ведь следующая игра у Севильи на Камп Ноу и мне важно чтобы Севилья подошла к этой игре как можно более уставшей и выдохшейся.Плюс Барселоне нужно навёрстывать отрыв от преследующего его сливочного середнячка.
з.ы.а так удачи Спартаку и по возможности повторения результата показанного в родных стенах !
VIC2
сегодня в 13:16
А вдруг Каррера сюрприз готовит: Зе появится на поле да ещё в такой игре
Джокер из рукава, было бы неслабо...
ОЛЛС
сегодня в 13:15
"Спартаку" будет непросто и противостоять ему будут не истеричный вратарь,который при каждом пропущенном голе будет мяч о газон со всей силой швырять,а коллектив игроков,которые дома сделают все,что в их силах,чтобы победить.Да не просто победить,а вернуть долг!
Тем не менее у красно-белых отличная и сыгранная команда,которая превосходно чувствует себя в нынешней отборочной группе.Удачи Вам соотечественники!
Footbolista
сегодня в 13:14
Судя по коэффициентам букмекеров, если Севилья проиграет кто-то заработает очень много денежек....и это хорошо...вперед Спартак!
Правдин Семён
сегодня в 13:13
Еще один кэп.Да,испанцы хотят реванша.Но и Спартак хочет закрепить успех.Матч будет сложный,не исключен любой результат,включая разгром одной из команд.Предположу,что одна из команд забьет три мяча,а вторая один.А вот кто кем окажется-большой вопрос.
Морозовский
сегодня в 13:11
У "Спартака" есть, что предъявить "Севилье".
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:09
ЕСЛИ СПАРТАК И ВЫИГРАЕТ ТО ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОТОМ ПРОИГРАТЬ МАРИБОРУ !!!
ГЫ-ГЫ
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 13:07
Спартак победит,1-3.
VIC2 ответил Т34
сегодня в 13:05
Т34:
То, что придется нелегко, этого никто отрицать не будет. Мы ждем этот матч с тревогой и надеждой. "Севилье" надо реабилитироваться перед своими болельщиками за неожиданный разгром в Москве. Значит они с первых минут будут рвать и метать и вот здесь надо выдержать не сломаться. Смогли же отбиться от "Ливерпуля", почему бы не отбиться от натиска испанцев. В то же время можно поймать и на контратаке. Конечно нам рассуждать сидя дома проще, а вот как сложится игра это уже зависит от настроя игроков и правильности выбора тактики Каррерой. В любом случае успеха Спартаку и хоть немного везения. В "Севилье" тоже люди, которые могут ошибаться и которых Спартак смог разбить в Москве, а значит они не безупречны.
"Мы ждем этот матч с тревогой и надеждой."
Не надо всех к себе приписывать! Твои комменты порой даже очень неплохие,
но здесь не понравилось начало...
Я видел последние три игры Севильи: крупное поражение от Валенсии как от Спартака
и две победы на слабаками
Эти команды сейчас - два сапога пара...Здесь будет играть только одно, устоять психологически... А здесь Севилья слабее, она будет бояться проиграть
Так со Спартаком случалось в чемпионате много раз и это его доводило до ничеек

Сейчас Спартак не боится Севилью и это его проходной козырь...Я так думаю...
cpartak60 ответил Александр Северный
сегодня в 13:04
Александр Северный:
6-1 будет справедливым результатом для слабой команды.
    Александр Северный
    сегодня в 12:58
    6-1 будет справедливым результатом для слабой команды.
    LOpp
    сегодня в 12:55
    Ещенко вернулся, у Севильи просто нет шансов на победу)
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:52
    СПАРТАК ПОЖАЛЕЛ МАРИБОР, ПОЖАЛЕЛ ЛИВЕРПУЛЬ,
    А СЕВИЛЬЮ ЖАЛЕТЬ НЕ БУДЕТ !!! НАГРУЗИТ ИМ ЕЩЁ ПЯТЮНЮ ВО СЛАВУ ФЕДУНА !!!
    ПОТОМ САМИ ПОПРОСЯТ ЗАПРАВКУ ЛУКОЙЛА ПОСТРОИТЬ У СТАДИОНА ПИСХУАН !
    Petergoff ответил VIC2
    сегодня в 12:48
    VIC2:
    Он говорил, что и в Москве Спартак проиграет! Все все, все дудели в одну дуду... И опять хоронят Спартак, но это легче всего так пукать: пук, пук, пук... Нет, чтобы в себе подержать,..оракулы хреновы! Да, не проиграет Спартак по простой причине, потому что Севилья и все ЕЁННЫЕ болелы очень этого ХОЧУТ.... А хочет ли Спартак лечь под Севилью? Ему в Москве было очень комфортно сверху... Неужто откажется от этого удовольствия во второй раз? Я так не думаю!!!
    хотят
    VIC2
    сегодня в 12:47
    Он говорил, что и в Москве Спартак проиграет! Все все, все дудели в одну дуду...

    И опять хоронят Спартак, но это легче всего так пукать: пук, пук, пук...
    Нет, чтобы в себе подержать,..оракулы хреновы!

    Да, не проиграет Спартак по простой причине, потому что Севилья и все ЕЁННЫЕ болелы очень этого ХОЧУТ....
    А хочет ли Спартак лечь под Севилью?
    Ему в Москве было очень комфортно сверху...
    Неужто откажется от этого удовольствия во второй раз?
    Я так не думаю!!!
    Т34
    сегодня в 12:46
    То, что придется нелегко, этого никто отрицать не будет. Мы ждем этот матч с тревогой и надеждой. "Севилье" надо реабилитироваться перед своими болельщиками за неожиданный разгром в Москве. Значит они с первых минут будут рвать и метать и вот здесь надо выдержать не сломаться. Смогли же отбиться от "Ливерпуля", почему бы не отбиться от натиска испанцев. В то же время можно поймать и на контратаке. Конечно нам рассуждать сидя дома проще, а вот как сложится игра это уже зависит от настроя игроков и правильности выбора тактики Каррерой. В любом случае успеха Спартаку и хоть немного везения. В "Севилье" тоже люди, которые могут ошибаться и которых Спартак смог разбить в Москве, а значит они не безупречны.
    papic337
    сегодня в 12:46
    Поддержим почин ЦСКА! Вперёд Спартак! Удачи!
    КОЛХОЗ
    сегодня в 12:46
      Мяучелo ответил Petergoff
      сегодня в 12:45
      Petergoff:
      от спартака ничего не будет зависеть. Сивилья одержима желанием,доказать,что фиаско в Москве,это нелепость. Думаю,что шансов у кб нет.
      прям как у зеньки против Локомотива? Или всё таки есть?
      Мяучелo ответил sihafazatron
      сегодня в 12:44
      sihafazatron:
      тебе,что разжевывать все нужно? сам додумай уж как-нибудь...
      Ты сам написал, что Севилья возьмёт три очка, хотя сейчас слабая по твоим словам, на вопрос почему она слабая ты ответил, что она была разгромлена в Москве (хотя она опять же по твоим словам возьмёт три очка, хотя слабая да). Повторю, где логика? Тебе не говорят что ты странный?
      альсато
      сегодня в 12:43
      Ваще не интересно мнение "Царя"! Кто знает, на кого ставит Бубнов?))))
      Petergoff
      сегодня в 12:42
      от спартака ничего не будет зависеть. Сивилья одержима желанием,доказать,что фиаско в Москве,это нелепость. Думаю,что шансов у кб нет.
      Владимир_Спартак
      сегодня в 12:42
      Фарт, Фарт!!! Вот, что нужно сегодня Спартаку. Болеем все за Спартак, как вчера болели за Армейцев.
      Сергеевич вернулся 1 ответил Evgen44
      сегодня в 12:42
      Evgen44:
      Не знаю почему,но лично меня оскорбляет когда Спартак каким то образом связывают с этим напыщенным павлином.Этот "царь" никогда не переживает за Спартак.А уж его лицо во время матча с Севильей это было нечто.Вся его ненависть была на лице.
      Я видел его счастливым после Севильи. "Павлином" и не пахло)
      sihafazatron ответил Мяучелo
      сегодня в 12:40
      Мяучелo:
      Если их разгромили в Москве, то как понимать твой пост "но даже в такой форме 3 очка они возьмут"? У тебя логика есть ? А про коней так, чтоб не забывались XD
        cska plus
        сегодня в 12:37
        Ежу понятно.
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