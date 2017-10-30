«Рубин» Бердыева после 1-го круга набрал меньше очков, чем команда Грасии год назад

«Рубин» закончил первую половину чемпионата России поражением от «Уфы» в 15-м туре.

Примечательно, что в текущем сезоне команда играет хуже, чем в прошлом, когда только ленивый не критиковал на тот момент главного тренера клуба Хави Грасию.

В минувшем сезоне казанцы под руководством испанского специалиста на данном отрезке чемпионата занимали 9-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 20 очков (5 побед, 5 ничьих и 5 поражений). Команда Курбана Бердыева же расположилась на 10-й строчке (5 побед, 3 ничьих, 7 поражений).

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