На матч Россия - Аргентина продано более 50 тысяч билетов

Российский футбольный союз ожидает увидеть битком набитый стадион «Лужники» во время товарищеского матча между сборными России и Аргентины. Об этом сообщил коммерческий директор организации Владимир Карпович:
«На данный момент продано более 50 тысяч билетов. Мы ожидаем аншлаг».
По словам Карповича, всего в продажу поступило около 78 тысяч билетов. Отметим, что еще 4 дня назад билетов было продано на 20 тысяч меньше.
Встреча состоится 11 ноября.
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