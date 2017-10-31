На матч Россия - Аргентина продано более 50 тысяч билетов

Российский футбольный союз ожидает увидеть битком набитый стадион «Лужники» во время товарищеского матча между сборными России и Аргентины. Об этом сообщил коммерческий директор организации Владимир Карпович:

«На данный момент продано более 50 тысяч билетов. Мы ожидаем аншлаг».

По словам Карповича, всего в продажу поступило около 78 тысяч билетов. Отметим, что еще 4 дня назад билетов было продано на 20 тысяч меньше.

Встреча состоится 11 ноября.

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