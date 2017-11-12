Усы торчат, а игры не хватает

Сборная России сыграет на отбой против всех приличных соперников на ЧМ-18? «Соккер.ру» любопытно, Черчесов вообще понимает основы атакующего футбола?

Сборная Черчесова вообще не атакует

«Выдающийся» комбинационный футбол команде мешает часто сильнее, чем ошибки обороны. Защита будет «привозить», это данность, но компенсировать пропущенный мяч можно лишь атакой. Пора атаковать, ведь судя по злобной реакции фанатов сборной России на игру с Аргентиной, невнятная тина утомила. Сейчас на орехи получат в любом случае: если сыграли «ужасно», «средне» или «сносно». Народ устал делить на сорта схожий футбол Черчесова. И причина ясна – нет идей.

Чтобы доказать это, достаточно взять и посчитать, сколько передач подряд сборная России делала, отобрав мяч. В глубоком прессинге сыграли прилично, возможности для развития атак были. Но первый случай выхода – 1 передача поперек поля, затем пас в аут. Следующая попытка – Джикия делает неточный заброс, 0 точных передач в фазе «билд-ап». В третьей атаке получилось отдать целых 2 передачи подряд – стеночка поперек поля, но затем последовала потеря мяча. Четвертая попытка – 0 обостряющих передач.

Терпеливо считаем дальше – в пятой атаке первого тайма сборная России, хотя Аргентина не включала скорость, потеряет мяч на первом пасе под скандирование полных трибун. Дальше считать не имеет смысла, сразу спойлер – за игру сборная ни разу не смогла отдать точную обостряющую передачу вперед. Ни разу! Для сравнения, в дебюте Аргентина владела мячом 2 минуты 47 секунд до первой потери, сделав свыше четырех десятков точных передач, многие из которых под прессингом. У одних два подряд паса поперек поля – подвиг, а другие могут отдать 43 передачи подряд. Угадайте, у кого тренер Сампаоли?

Сборная Черчесова не играет на победу

Не допускается мысль об игре на победу против тех, кто сильнее. До матча с Аргентиной Роман Зобнин сказал: «Хочется и сыграть с сильными, и выйти из группы. Но если выбирать, то лучше второе. У нас в группе не будет топ-сборных, мы в первой корзине». Скорее всего, так думает каждый сборник. Черчесов допустил в команде мысль, что получится «проскочить» в плей-офф за счет жребия. И на этом турнир можно завершать.

Против Испании тоже не будет игры на победу, а против Аргентины, где пешком ходил не только Месси, отработали с прицелом на 0:0. При этом соперник первый тайм подарил российской команде для разведки, владея мячом без ударов (опасно было в самом конце – Игорь вытащил). Даже после перерыва гости создали два с половиной жестких момента, огорчая скорее Акинфеева, нежели унижая всех полевых игроков российской команды. Аргентина не хотела всенепременно побеждать, а Россия - не смогла.

Сборная Черчесова не улучшает средних

Во что играет Черчесов? Такой вопрос многие себе задавали. Сколько еще сборов и спаррингов нужно, чтобы Станислав Саламович объяснил игрокам группы атаки, где им находиться, как открываться и завершать набеги ударами? Может, дело в мастерстве тренера? Черчесов сам говорит – не понимает, почему первый тайм получился таким вялым. Наставнику не хватает знаний, интуиции и мастерства?

Ведь российских футболистов надо готовить так, чтобы показали в сборной больше, чем обычно в РФПЛ. Их надо улучшать. Возьмите Ерохина. В «Урале» и «Ростове» физически одаренный человек с близким к нулю мастерством владения мячом почему-то играл уместно. В «Зените» у Манчини и в сборной у Черчесова тот же Ерохин частенько на поле, но оставляет странное впечатление. Не опорник, а вероятность создания или завершения им момента такая же, как у центрбека Джикии. Бегает Александр много, но без толку.

Кто сыграл лучше? Россия против Аргентины

Сборная Черчесова без дуэта впереди

У Аргентины свыше 20 ударов, у России – 3. У Аргентины 8 попаданий в створ, у России – 1. А Черчесов говорит, что играл в три форварда! Нет, сначала было «5-3-2» с переходом на «5-3-1-1», поскольку Полоза быстро загнали глубже. И дуэта нет, Кокорин и Смолов в клубах и сборной по-разному смотрятся. Получается, тренер не может дать сборной то, что ей нужно. Не поставили игру, хотя соперник по спаррингу позволял отбиваться. Может, не ингредиенты блюда плохие, а шеф-повар?



Ведь матч против Аргентины напомнил самый странный поединок сборной России за десять лет – срочно организованную товарищескую игру с Турцией, символ примирения стран после конфликта. Тогда скатали унылые 0:0, боясь забить, а вот Месси с Агуэро взяли деньги и победили. Причем даже соперники «Манчестер Сити» не дают Серхио столько свободы и ударов! Аргентина заработала легкие деньги, пусть даже формально получила их не от РФС, а от человека, пожелавшего подарить «Лужникам» открытие с Месси.

Сборная Черчесова изображает старания

Гол Аргентина забила из офсайда, но не арбитр мешал сборной России самой атаковать, а главный тренер. Не бывает половины ничьей, неполная ничья – поражение. Показатели печальные, сборная при Черчесове притворяется смелой, а играет трусливо, особенно с приличными соперниками. Что с Бельгией, что с Аргентиной. Бросаются на звезд, но выиграли мало единоборств. Все запомнят, что Глушаков целых два раза отобрал мяча у Месси?

Да, и забудут, что затем в три раза чаще Денис шел в отбор и уступал. Тренер не объяснил, что делать, когда начинается борьба за мяч. Например, почему Полоз не давил на Маскерано, если через Хавьера хитрый Сампаоли выходил в атаку? Причем защитник чаще всего пасовал на Месси, то есть Черчесов позволил Лионелю принимать мяч без проблем. Видно, что тренер сборной сделать может – расставить футболистов так, как играют сейчас середняки РФПЛ, 9 защитников и 1 форвард.

Но понятно, чего категорически не умеет – выстроить вертикальный выход в контратаки, который есть у «Локомотива». Получается сборная из защитников, которые стараются, прежде чем ошибиться, и хавбеков, которые боятся мяча. Жалкое зрелище, поскольку ничего своего у сборной нет, только выдающийся брак и антирекорд по общему количеству передач. Если Бельгия на одной ноге легко отобрала у России мяч, то Аргентина заставила бегать за собой, как котят за клубком ниток, даже не вспотев.

Сборная Черчесова не использует козыри

Хорошо, игроки ужасные. Но разве они играют на 100 % в сборной? Джикия в «Спартаке» успешнее в отборе. Кузяев в «Зените» чаще бьет по воротам. Кокорин в клубе на ударных позициях, даже если поддержка от напарников нулевая, как в сборной. Фернандеса Черчесов не раскрыл. Только безумец будет требовать, чтобы Россия играла первым номером с Бразилией, Испанией и даже Аргентиной. Но хочется увидеть осмысленность. Разве сложно довести до удара по одной контратаке за полчаса, всего три за матч?

Сложно, когда главный тренер использует фразу «в первом тайме играли плохо, и неизвестно, с чем это связано». А потом добавляет, что для оценки выхода в атаку (которого не было), ему нужно посмотреть запись матча. На что смотреть? Один удар из пределов чужой штрафной. Вчерашняя игра не относится к невероятно сложным для анализа, была позиционной и невероятно медленной. Почему тогда профессионал ничего не уловил? И как будет реагировать по ходу матчей ЧМ-18?

Никто не ставит неподъемные задачи. Но Черчесов не справился с элементарными. Играть надо от своих до чужих ворот. От и до. Ведь если забыть про атаку, то пожизненный чиновник Колосков назовет увиденное «достойным», а болельщики используют другое начало для слова – «от». И зрители будут правы, ведь Акинфеев семь раз отбил мяч, а у его коллеги Ромеро был выходной. Игры у сборной нет, поскольку нет внятного алгоритма выхода в атаку от тренеров. Снова и вновь не изучили соперника, хотя Аргентина даже состав выдала за три дня до матча!