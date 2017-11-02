Семин: «„Локомотив“ - большая часть моей жизни»

Наставник столичного «Локомотива» Юрий Семин признался в любви к своему клубу.



«В этой команде я стал тренером и очень долго здесь работаю, это большая часть моей жизни. Мы с клубом многое значим друг для друга. Самое главное, что ко мне тепло относятся болельщики. Так же, как и я к ним. Они помнят те успехи, все добрые дела, которые мы делали вместе.



Одна из главных составляющих победы - это чтобы игроки, персонал и болельщики были едиными. Чувствовать единство в раздевалке, выходить на поле, слыша приветствие болельщиков, ощущая их помощь - вот залог успеха».



Напомним, что Юрий Семин также прокомментировал возвращение «Локомотива» в еврокубки.

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