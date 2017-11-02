Семин: «Возвращение „Локомотива“ в еврокубки очень важно»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 4 тур
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ОстерсандсОстерсандс
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ
  • Главные новости
  • Все новости
12:52
«Зенит» и «Русенборг» определились с комплектами форм 11
12:16
Дзагоев претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов28
11:47
Отношения между Неймаром и Эмери продолжают ухудшаться31
09:25
Мутко: «РФС ничего не платил аргентинцам за матч с Россией»25
07:36
Роналду: «Голевая засуха? Я спокоен, а мои голы можете найти в Google»28
13:47
«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Челси»0
13:43
Быстров и Полетанович тренируются индивидуально перед матчем с «Краснодаром»0
13:39
Куртуа: «Матич хотел покинуть „Челси“»0
13:37
Торрес хочет покинуть «Атлетико»0
13:30
Бош: «Надо побеждать „Баварию“, чтобы к „Боруссии“ вернулась уверенность»0
13:26
Семин: «„Локомотив“ - большая часть моей жизни»1
13:24
Левандовски готов сыграть против дортмундской «Боруссии»0
13:17
Месси, Иммобиле и Кавани попали в сборную месяца по версии европейских СМИ3
13:10
Ляпорт может перейти в «Реал Мадрид»2
12:56
Гендиректор «Тосно»: «У клуба есть финансовые проблемы»5
12:49
Месси всё-таки прилетит в Краснодар на матч с Нигерией6
12:47
Квальярелла хотел бы закончить карьеру в «Сампдории»0
12:43
Бердыев: «Может, Манчини и выиграет чемпионат, но до его почерка „Зениту“ еще далеко»16
12:35
Камболов: «Внутри „Рубина“ всё хорошо, но на нас давит груз поражений»6
12:35
Филиппо Индзаги: «Мечтаю увидеть „Милан“ и „Лацио“ в финале Лиги Европы»3
12:27
«Барселона» видит в Шкриньяре замену Маскерано1
12:22
Уилшир может продлить контракт с «Арсеналом» в декабре0
12:07
Де Брюйне желает остаться в «Манчестер Сити»1
11:59
Колосков: «Болельщики „Спартака“ ответили в Севилье за своё поведение»23
11:57
Дель Пьеро: «В свою первую ночь в Турине я не мог заснуть»3

Семин: «Возвращение „Локомотива“ в еврокубки очень важно»

сегодня, 13:19

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возвращение столичного клуба в еврокубки. 

«Насколько важно возвращение „Локомотива“ на европейскую арену? Очень важно! О „Локомотиве“ забыли в еврокубках. А они - стимул для болельщиков, футболистов, которые стремятся проявить себя не только во внутреннем первенстве, но и на международной арене. Хочется играть с большими, серьезными командами, попробовать свои силы на их фоне. Это позволяет ребятам расти, от этого зависит их дальнейший прогресс. Особенно важны еврокубки для молодежи.

Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идем на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить. Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная скамейка, чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня все нормально».

Ранее Юрий Семин заявил, что «Локомотив» сыграет с «Шерифом» лучшим составом.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
борька
сегодня в 13:29
Удачи,Палыч! Верю,будете ЧР!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100