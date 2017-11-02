Семин: «Возвращение „Локомотива“ в еврокубки очень важно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возвращение столичного клуба в еврокубки.



«Насколько важно возвращение „Локомотива“ на европейскую арену? Очень важно! О „Локомотиве“ забыли в еврокубках. А они - стимул для болельщиков, футболистов, которые стремятся проявить себя не только во внутреннем первенстве, но и на международной арене. Хочется играть с большими, серьезными командами, попробовать свои силы на их фоне. Это позволяет ребятам расти, от этого зависит их дальнейший прогресс. Особенно важны еврокубки для молодежи.



Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идем на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить. Впереди серия матчей с прямыми соперниками за выход в плей-офф. Игры сейчас идут очень часто. У нас не такая длинная скамейка, чтобы в чемпионате и еврокубках делать массу замен. Многое будет зависеть, в частности, от ситуации с травмированными. Но на сегодня все нормально».



Ранее Юрий Семин заявил, что «Локомотив» сыграет с «Шерифом» лучшим составом.

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