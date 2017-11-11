Черчесов: «В первом тайме мы играли плохо, и неизвестно, с чем это связано»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Аргентины (0:1).

«Мы знали, что будет сложный матч, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом, инициативой. Нам удалось грамотно играть в обороне в тактическом плане, но когда мы отбирали мяч, нам не удавалось выходить в атаку, особенно в первом тайме.

Соперник сегодня был сильнее нас, и как мне сегодня сказали наши коллеги, пусть даже гол Аргентины был забит из офсайда, она на гол наиграла. Надо научиться терпеть в таких матчах.

Почему выбрал схему 3-4-3? Полоз играл с Ираном, провёл сбор на хорошем уровне. Три нападающих – это неважно, можно играть и с пятью, главное – взаимодействие. Важно, что он недостаточно здорово открывается. Из-за недостатка игровой практики Полоза не хватило на весь матч, так что мы распределили нагрузку: тайм играет Полоз, тайм – Дзагоев. В первом тайме мы играли хуже, и неизвестно, что с этим связано», - сказал Черчесов.

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