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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 70’ Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Черчесов: «В первом тайме мы играли плохо, и неизвестно, с чем это связано»

сегодня, 18:54
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Аргентины (0:1).

«Мы знали, что будет сложный матч, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом, инициативой. Нам удалось грамотно играть в обороне в тактическом плане, но когда мы отбирали мяч, нам не удавалось выходить в атаку, особенно в первом тайме.

Соперник сегодня был сильнее нас, и как мне сегодня сказали наши коллеги, пусть даже гол Аргентины был забит из офсайда, она на гол наиграла. Надо научиться терпеть в таких матчах.

Почему выбрал схему 3-4-3? Полоз играл с Ираном, провёл сбор на хорошем уровне. Три нападающих – это неважно, можно играть и с пятью, главное – взаимодействие. Важно, что он недостаточно здорово открывается. Из-за недостатка игровой практики Полоза не хватило на весь матч, так что мы распределили нагрузку: тайм играет Полоз, тайм – Дзагоев. В первом тайме мы играли хуже, и неизвестно, что с этим связано», - сказал Черчесов.

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Все комментарии
Великолепный
сегодня в 19:06
Черчесов, скажи спасибо Акинфееву, а то сейчас имел бы еще более бледный вид))
drug01
сегодня в 19:05
.....а кто должен знать? Только тренер!!!!! Видно что то сьели.....
измаил артемьев
сегодня в 19:05
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.спам
MaX10
сегодня в 19:05
Черчесов: рребята, я ваабще не в курррсе
SurgutSibir
сегодня в 19:03
В первом тайме мы играли хуже, и неизвестно, что с этим связано», - сказал Черчесов.
Даже если тебе расскажут самые авторитетные люди, ты всё равно не поймёшь.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:02
А он чё думал арги им центр отдадут и напы наши объедятся передачами от полузащиты? Физрук..То же самое было с космонавтом на Евро, когда все три матча сыграл с тремя напами. Ни чему не учит предыдущий позор, на одни те же грабли.
Alexander Smakhtin
сегодня в 19:02
Тебе серьёзно непонятно с чем это связано!? А какого хрена ты делаешь на посту тренера, Стасик!!!!? Даже я знаю с чем это связано - потому что у нас брёвна в команде, потому что играем на уровне Ирана, даже ниже, потому что у нас тренер абсолютно несостоятельный, потому что у руля Мутко - дармоед... и т.д и т.п.
Роман Романов
сегодня в 19:01
Нормально так говорит. Играли плохо, а вот с чем это связано х.з. Ты кто? Тренер или чебурашка?
cska1948
сегодня в 19:00
В первом тайме мы играли хуже, и неизвестно, что с этим связано», - сказал Черчесов
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В первом тайме аргентинцы были полны сил и не позволили нам ничего вразумительного сделать в атаке. Во втором тайме у них уже прежней свежести не было, что и позволило нам провести несколько атак и даже с ударами в сторону аргентинских ворот.
вoлгoдoн
сегодня в 19:00
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!

Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую»
(с)
Tommy Lee
сегодня в 18:59
Я думаю это связано с тем, что ты на посту главного тренера неизвестно что делаешь.
Брулин
сегодня в 18:59
Усатый, признай наконец, что ты обычный физрук. У сборной нет ни мыслей, ни идей...полнейшая импотенция.
Tommy Lee
сегодня в 18:58
Схема была 5-2-3, не звезди тут.
mat73
сегодня в 18:57
Стас, верим!)))
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