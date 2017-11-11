Черчесов: «В первом тайме мы играли плохо, и неизвестно, с чем это связано»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Аргентины (0:1).
«Мы знали, что будет сложный матч, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом, инициативой. Нам удалось грамотно играть в обороне в тактическом плане, но когда мы отбирали мяч, нам не удавалось выходить в атаку, особенно в первом тайме.
Соперник сегодня был сильнее нас, и как мне сегодня сказали наши коллеги, пусть даже гол Аргентины был забит из офсайда, она на гол наиграла. Надо научиться терпеть в таких матчах.
Почему выбрал схему 3-4-3? Полоз играл с Ираном, провёл сбор на хорошем уровне. Три нападающих – это неважно, можно играть и с пятью, главное – взаимодействие. Важно, что он недостаточно здорово открывается. Из-за недостатка игровой практики Полоза не хватило на весь матч, так что мы распределили нагрузку: тайм играет Полоз, тайм – Дзагоев. В первом тайме мы играли хуже, и неизвестно, что с этим связано», - сказал Черчесов.
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Даже если тебе расскажут самые авторитетные люди, ты всё равно не поймёшь.
Даже если тебе расскажут самые авторитетные люди, ты всё равно не поймёшь.
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В первом тайме аргентинцы были полны сил и не позволили нам ничего вразумительного сделать в атаке. Во втором тайме у них уже прежней свежести не было, что и позволило нам провести несколько атак и даже с ударами в сторону аргентинских ворот.
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В первом тайме аргентинцы были полны сил и не позволили нам ничего вразумительного сделать в атаке. Во втором тайме у них уже прежней свежести не было, что и позволило нам провести несколько атак и даже с ударами в сторону аргентинских ворот.
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую»
(с)
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую»
(с)