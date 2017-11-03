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Манчини: «Главное, что „Зенит“ сегодня забил»

сегодня, 01:42
РусенборгРусенборг1 : 1ЗенитЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат в гостевом матче групповой стадии Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1) и выход своей команды в плей-офф турнира, а также высказался по поводу поражений «Зенита» в двух последних турах чемпионата России:

«Главное, что мы сегодня забили. Соперник имел несколько опасных моментов, и один даже сумел реализовать. Иногда ты можешь заслуживать, иногда нет, но я рад, что ребята боролись до самого конца. То, что нам удалось забить, очень важно для нас. 

Кризис? Мы вышли из группы, вышли из очень тяжёлой группы за два тура до окончания этапа. Вплоть до последнего воскресенья мы доминировали и в российском чемпионате. Не знаю как, но мы проиграли два последних матча. Не считаю, что мы этого заслуживали, но футбол – вещь странная, и мы проиграли. В матче с „Локомотивом“ мы нанесли 21 удар в створ и больше 60% времени владели мячом. При этом соперник использовал все три момента, которые были у нас, и матч завершился со счётом 3:0. Это футбол. Такие вещи случаются».

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