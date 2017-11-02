Каррера: «Мне жаль, что мы подарили „Севилье“ один тайм»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал гостевое поражение от «Севильи» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Видимо, мы немного стеснялись соперника в первом тайме. У нас не получалось играть компактно и агрессивно, но я не считаю, что мы не боролись. Нелегко играть с „Севильей“. Да, мы много ошибались. Во втором тайме пытались догнать соперника, но нам забили второй гол. Ребята не опустили руки и боролись до конца. Я не согласен, что 75 минут мы играли без страсти. Знал, что этот матч будет сложным. У „Севильи“ – качественные игроки, они в силах затруднить игру любой команды. Мне жаль, что мы подарили сопернику один тайм. Что касается наших шансов, то у нас впереди две игры, и мы будем бороться до конца.

Игра Петковича? Я оцениваю игру команды. Если вы спросите об игре команды, то я отвечу. Зе Луиш? Он не играл два месяца и не мог играть весь матч! У Ещенко сводило мышцы, он неделю тренировался индивидуально, поэтому я заменил его.

Если бы я знал, почему мы много пропускаем с угловых, то нам бы больше не забивали. Работаем над этим.

Ощущалась ли нехватка болельщиков на стадионе? УЕФА принял решение, которое надо уважать. Конечно, команде сложно играть без поддержки болельщиков. Мы почувствовали их нехватку».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте