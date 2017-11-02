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Каррера: «Мне жаль, что мы подарили „Севилье“ один тайм»

сегодня, 01:17
СевильяСевилья2 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал гостевое поражение от «Севильи» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Видимо, мы немного стеснялись соперника в первом тайме. У нас не получалось играть компактно и агрессивно, но я не считаю, что мы не боролись. Нелегко играть с „Севильей“. Да, мы много ошибались. Во втором тайме пытались догнать соперника, но нам забили второй гол. Ребята не опустили руки и боролись до конца. Я не согласен, что 75 минут мы играли без страсти. Знал, что этот матч будет сложным. У „Севильи“ – качественные игроки, они в силах затруднить игру любой команды. Мне жаль, что мы подарили сопернику один тайм. Что касается наших шансов, то у нас впереди две игры, и мы будем бороться до конца.

Игра Петковича? Я оцениваю игру команды. Если вы спросите об игре команды, то я отвечу. Зе Луиш? Он не играл два месяца и не мог играть весь матч! У Ещенко сводило мышцы, он неделю тренировался индивидуально, поэтому я заменил его.

Если бы я знал, почему мы много пропускаем с угловых, то нам бы больше не забивали. Работаем над этим.

Ощущалась ли нехватка болельщиков на стадионе? УЕФА принял решение, которое надо уважать. Конечно, команде сложно играть без поддержки болельщиков. Мы почувствовали их нехватку».

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Все комментарии
LAISMEN
сегодня в 01:42
"Гол плюс один момент вот что наиграл Спартак БАТЕНЬКА за два тайма"
da da da
сегодня в 01:32
а мне жаль что Севилья не забила все что имела,+2-3 гола.
ну и конечно волейбол от Глушакова,интересно,ему не стыдно за этот левый гол?
Шишанутый
сегодня в 01:29
Не чего вы ей не дорили. Севиля сама взела все что ей надо.
Saang
сегодня в 01:24
По хорошему, скорее всего первый тайм отдали не от глупости\неусердия\слабости а из-за растерянности из-за трибун - когда тебе с такой НЕНАВИСТЬЮ свистят столько народу и полное отсутствие поддержки своих, это кого хочешь подавит морально
Saang ответил Kyon
сегодня в 01:23
Kyon:
Я просто поражаюсь выдержке Массимо. Как он умудрился похвалить сивилью после подобных валяний. Сначала они говорят, что отомстят и дёрнут нас у себя дома, а потом валяются весь второй тайм и выпрашивают у убогого судейки жк для Спартачей.
Просто профессионал и мужик, у нас в РФПЛ таких немного
Kyon
сегодня в 01:21
Я просто поражаюсь выдержке Массимо. Как он умудрился похвалить сивилью после подобных валяний. Сначала они говорят, что отомстят и дёрнут нас у себя дома, а потом валяются весь второй тайм и выпрашивают у убогого судейки жк для Спартачей.
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