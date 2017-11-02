«Ахмат» опроверг информацию о новом главном тренере из Бразилии

Пресс-атташе «Ахмата» Казбек Хаджиев опроверг информацию о том, что грозненский клуб может возглавить бразильский специалист Милтон Мендес.
«В последние дни СМИ в качестве потенциального главного тренера нашей команды называют имена, кажется, всех свободных тренеров в мире. Конечно, всё это является неправдой, как и то, что клуб контактировал с одним из бразильских тренеров. Команду тренирует и готовит Михаил Галактионов, назначенный исполняющим обязанности главного тренера».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
На каждой ветке одно и тоже
На каждой ветке одно и тоже
ЭТИМ НАЁМНИКАМ НУЖНЫ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ АЛЛАХА,
А РАМЗАН ЗАСТАВИТ ИГРУНОВ БИТЬСЯ ЗА ЧЕСТЬ КЛУБА !
ЭТИМ НАЁМНИКАМ НУЖНЫ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ АЛЛАХА,
А РАМЗАН ЗАСТАВИТ ИГРУНОВ БИТЬСЯ ЗА ЧЕСТЬ КЛУБА !