120 миллионов за Коутиньо, полмиллиарда АПЛ. Цифры европейского трансферного окна

Зимнее трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах закрылось. Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida рассказывает о том, чем порадовал рынок в Испании, Англии, Италии, Германии и Франции.

Англия

Потрачено: 475.95 млн евро. Выручено: 368 млн евро. Баланс: – 107.95 млн евро.

Новых игроков в АПЛ: 28. Покинули АПЛ: 21.

Наибольшие затраты: «Ливерпуль» = 78.8 млн евро.

Наибольший доход: «Ливерпуль» = 120 млн евро.

Лучший баланс: «Саутгемптон» = +56.8 млн евро.

Худший баланс: «Манчестер Сити» = – 71.5 млн евро.

Крупнейший внутренний трансфер: Вирджил ван Дейк (78.8 млн евро) из «Саутгемптона» в «Ливерпуль».

Крупнейшая покупка из другой лиги: Эмерик Ляпорт (65 млн евро) из «Атлетик» Бильбао в «Манчестер Сити».

Крупнейшая продажа в другую лигу: Филиппе Коутиньо (120 млн евро) из «Ливерпуля» в «Барселону».

Год назад английские клубы потратили на трансферы зимой 271 миллион евро, в 2016-м году – 248 миллионов, в 2015-м – 160. Зимние трансферы становятся все популярнее в Англии. Доход тоже рекордный для окна в середине сезона, ведь клубы АПЛ не только щедро вкладывали деньги в футболистов, но и продавали, чего стоят только трансферы Филиппе Коутиньо (120 миллионов евро) и Диего Косты (66 миллионов евро). Установлено сразу несколько рекордов. Так, Вирджил ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории футбола, а «Ливерпуль», продав Коутиньо «Барселоне», поучаствовал в рекордной по сумме трансфера сделке с участием английского клуба. Пять самых дорогих зимних трансферов состоялись этой зимой, в каждом из них представитель АПЛ выступал либо в качестве покупателя, либо в роли продавца. Коутиньо, ван Дейк, Диего Коста, Ляпорт и Обамеянг – за каждого из них заплатили больше, чем за предыдущего зимнего рекордсмена Оскара (60 миллионов евро).

Топ-10 крупнейших зимних трансферов

Испания

Потрачено: 276.7 млн евро. Выручено: 162.58 млн евро. Баланс: – 113.12 млн евро.

Новых игроков в Ла Лиге: 21. Покинули Ла Лигу: 25.

Наибольшие затраты: «Барселона» = 131.8 млн евро.

Наибольший доход: «Атлетик» Бильбао = 65 млн евро.

Лучший баланс: «Вильярреал» = +38.5 млн евро.

Худший баланс: «Барселона» = – 125.3 млн евро.

Крупнейший внутренний трансфер: Иньиго Мартинес (32 млн евро) из «Реала Сосьедад» в «Атлетик» Бильбао.

Крупнейшая покупка из другой лиги: Филиппе Коутиньо (120 млн евро) из «Ливерпуля» в «Барселону».

Крупнейшая продажа в другую лигу: Эмерик Ляпорт (65 млн евро) из «Атлетика» Бильбао в «Манчестер Сити».

«Реал» никак себя не проявил зимой, хотя Перес грозился сделать мощное приобретение, не дожидаясь лета. Испанские клубы провернули две больших покупки из АПЛ, заарканив Филиппе Коутиньо и Диего Косту, а дорогостоящая продажа в Англию (Эмерик Ляпорт) повлекла за собой внушительный внутренний трансфер: «Атлетик» заплатил сумму отступных за защитника «Сосьедада» Мартинеса, чтобы не остаться с дырой в центре обороны. И последний переход в большой пятерке испанских сделок зимы – это продажа «Вильярреалом» Седрика Бакамбу в Китай за 40 миллионов евро. Это действие на рынке позволило «желтой субмарине» закончить трансферное окно с лучшим финансовым балансом среди представителей Ла Лиги.

Германия

Потрачено: 72.7 млн евро. Выручено: 112 млн евро. Баланс: + 39.3 млн евро.

Новых игроков в Бундеслиге: 17. Покинули Бундеслигу: 24.

Наибольшие затраты: «Боруссия» Дортмунд = 26 млн евро.

Наибольший доход: «Боруссия» Дортмунд = 74.25 млн евро.

Лучший баланс: «Боруссия» Дортмунд = +48.25 млн евро.

Худший баланс: «Бавария» = – 13 млн евро.

Крупнейший внутренний трансфер: Сандро Вагнер (13 млн евро) из «Хоффенхайма» в «Баварию».

Крупнейшая покупка из другой лиги: Мануэль Аканджи (21.5 млн евро) из «Базеля» в «Боруссию» Дортмунд.

Крупнейшая продажа в другую лигу: Пьер-Эмерик Обамеянг (63.75 млн евро) из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал».

Хедлайнер зимнего трансферного окна в Германии – дортмундская «Боруссия». Тут и большая продажа взбунтовавшегося Обамеянга, и приобретение талантливого центрального защитника Аканджи из «Базеля» - эти трансферы стали самыми крупными «на выход» и «на вход» для немцев этой зимой. Собственно, благодаря Пьеру-Эмерику у всей Бундеслиги положительный баланс трансферов.

Италия

Потрачено: 28.09 млн евро. Выручено: 77 млн евро. Баланс: + 48.91 млн евро.

Новых игроков в Серии A: 25. Покинули Серию A: 35.

Наибольшие затраты: «Сассуоло» = 8 млн евро.

Наибольший доход: «Дженоа» = 24 млн евро.

Лучший баланс: «Рома» = +26 млн евро.

Худший баланс: «Сассуоло» = – 8 млн евро.

Крупнейший внутренний трансфер: Поль Лирола (7 млн евро) из «Ювентуса» в «Сассуоло».

Крупнейшая покупка из другой лиги: Брайан Дабо (4.5 млн евро) из «Сент-Этьена» в «Фиорентину».

Крупнейшая продажа в другую лигу: Пьетро Пеллегри (21 млн евро) из «Дженоа» в «Монако».

Италия зимой работала в основном на экспорт – почти 50 миллионов евро плюсом в графе баланс на всю лигу. Гранды не включались, главными действующими лицами оказались «Сассуоло», «Дженоа» и «Рома», которая сохранила Джеко, но отпустила в «Челси» Эмерсона. Скучность.

Франция

Потрачено: 56.8 млн евро. Выручено: 72.45 млн евро. Баланс: + 15.65 млн евро.

Новых игроков в Лиге 1: 18. Покинули Лигу 1: 23.

Наибольшие затраты: «Ренн» = 20 млн евро.

Наибольший доход: ПСЖ = 28.4 млн евро.

Лучший баланс: ПСЖ = + 28.4 млн евро.

Худший баланс: «Ренн» = – 19.25 млн евро.

Крупнейший внутренний трансфер: Мартен Терье (11 млн евро) из «Лилля» в «Лион».

Крупнейшая покупка из другой лиги: Пьетро Пеллегри (21 млн евро) из «Дженоа» в «Монако».

Крупнейшая продажа в другую лигу: Лукас Моура (28.4 млн евро) из ПСЖ в «Тоттенхэм».

Обращаем внимание, что этой зимой Ла Лига и АПЛ в серьезных минусах, в то время как у Серии A, Бундеслиги и Лиги 1 положительный баланс сделок. Вот даже ПСЖ продал Лукаса Моуру в «Тоттенхэм», став самым зарабатывающим клубом зимы, а транжирой неожиданно оказался «Ренн», потративший 20 миллионов евро.