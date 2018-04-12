ЦСКА, сотвори чудо! Все камбэки российских клубов в еврокубках

Камбэки в двухматчевых противостояниях – не наша сильная сторона, но на этой безумной еврокубковой неделе возможно все. «Соккер.ру» желает армейцам даже не удачи, чуда.

Не в характере отечественных команд переламывать двухматчевые противостояния в еврокубках, начавшиеся с поражения в первом матче. Всего лишь 11 случаев за 25 лет, при том, что сами после стартовых побед отдавали выход в следующий раунд соперникам почти в три раза чаще. Восемь раз удавалось отыгрываться после поражений в один мяч, только трижды после поражений в два гола. Разгромные неудачи в большое счастье наши команды не обращали никогда, так что у ЦСКА есть шанс войти в историю. Подстегивать должен тот факт, что 3 из 11 переворотов сотворены в нынешнем сезоне (дважды «Зенит», однажды сами армейцы – в противостоянии с «Лионом»), при этом два из них в непосредственно в плей-офф Лиги Европы. До нынешнего сезона был только один такой случай! Все остальные камбэки относятся к квалификационным стадиям. Тем не менее, рассмотрим их все и еще раз пожелаем ЦСКА увеличить футбольное число до дюжины, пусть это и архисложная задача.

1996/1997

Второй квалификационный раунд Кубка УЕФА

«Кроация» - «Спартак» - 3:1

«Спартак» - «Кроация» - 2:0

Шел пятый сезон для российских клубов в еврокубках, и только здесь случился первый настоящий камбэк в двухматчевом противостоянии, причем «Спартак» сотворил дебютную «ремонтаду», отыгравшись с двух мячей. «Пионеротряд» Ярцева уступил на выезде злым хорватам, но через две недели в родных стенах собрался и выиграл с нужным счетом, чтобы пройти дальше за счет гола на выезде. Голами отметились Мелешин и Аленичев, а важный гостевой мяч забил в свои ворота игрок «Кроации» Галич.

Второй квалификационный раунд Кубка УЕФА

«Хайдук» - «Торпедо» - 1:0

«Торпедо» - «Хайдук» - 2:0

Впрочем, первенство спартаковцев в завоевании первой российской «ремонтады» в еврокубках оспаривает «Торпедо». Удивительно, но автозаводцы в том же раунде Кубка УЕФА, в те же самые даты играли с другим хорватским клубом и тоже привезли с Балкан «баранку». А потом, как и «красно-белые», выиграли в Москве со счетом 2:0 – тут даже выездные голы считать не пришлось. Камольцев забил быстрый гол, а минут за десять до конца Востросаблин реализовал пенальти.

2003/2004

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Шахтер» - «Локомотив» - 1:0

«Локомотив» - «Шахтер» - 3:1

Представляете, два дебютных камбэка в один день, а потом целых семь лет ожидания! Зато впервые удалось проявить характер в Лиге чемпионов – такие свершения вообще на вес золота. «Локомотив» уступил в Донецке, где единственный мяч забил Звонимир Вукич с пенальти, а в Москве тоже все решил одиннадцатиметровый. Железнодорожники вели 2:0 после дубля Михаила Ашветия, однако в середине второго тайма пропустили от Мариуша Левандовски, и этот счет устраивал «Шахтер». Но за пять минут до конца основного времени «Локо» получил право на пенальти, который реализовал нынешний армеец Сергей Игнашевич.

2004/2005

Второй квалификационный раунд Кубка УЕФА

«Суперфунд» - «Зенит» - 3:1

«Зенит» - «Суперфунд» - 2:0

Через год начал летопись своих камбэков «Зенит» - самый успешный отечественный клуб на этой ниве. В Пашинге все начиналось хорошо – с автогола «Суперфунда», однако австрийцы ответили на это тремя голами в правильные ворота, причем дважды Эдуард Глидер забивал с пенальти. Две недели спустя публика на «Петровском» уже к 18-й минуте увидела голы Вьештицы и Кержакова, которые аннулировали поражение в первом матче и вывели «сине-бело-голубых» в следующий раунд.

2007/2008

1/8 финала Кубка УЕФА

«Марсель» - «Зенит» - 3:1

«Зенит» - «Марсель» - 2:0

Первый камбэк в плей-офф еврокубков и самый важный в истории «Зенита», да и всего российского футбола на европейской арене, ведь без этого переворота в противостоянии с «Марселем» не было бы в коллекции питерцев Кубка и Суперкубка УЕФА. «Олимпик» на «Велодроме» громил «Зенит», как раундом ранее громил «Спартак», но москвичи так и проиграли 0:3 (потом выиграли дома 2:0, но этого оказалось недостаточно), а в составе «сине-бело-голубых» нашелся Андрей Аршавин, забивший важнейший мяч на выезде. Через неделю Павел Погребняк оформил безответный дубль, и «Зенит» продолжил свой путь к трофею.

2014/2015

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

АЕЛ - «Зенит» - 1:0

«Зенит» - АЕЛ - 3:0

И снова «Зенит», который, забегая вперед, совершил 5 из 11 российских камбэков в турнирах УЕФА. Здесь «сине-бело-голубые» начали с минимального поражения на Кипре, где игра не удалась, а Аксель Витсель получил красную карточку. Дома уже «Зенит» играл в большинстве с середины первого тайма, но Рондон открыл счет только на 55-й минуте, и это хлипкое преимущество, обещающее только овертайм, сохранялось до 88-й минуты, когда отличился Данни, а уж потом и Кержаков добавил третий мяч для полного счастья.

Раунд плей-офф Лиги Европы

«Реал Сосьедад» - «Краснодар» - 1:0

«Краснодар» - «Реал Сосьедад» - 3:0

В том же сезоне дебютировавший в еврокубках «Краснодар» совершил действительно особенное спасение, ведь «Реал Сосьедад» был фаворитом пары с «быками», что баски подтвердили на «Аноэте» счетом, но не игрой – скромно победили 1:0. А потом был праздник в Краснодаре. До середины второго тайма на табло стадиона «Кубань» зияли нули, но потом забил Жоаозиньо, а в концовке Маурисио Перейра и Ари прикончили испанский клуб. «Быки» использовали тот же сценарий, что и «Зенит» в противостоянии с АЕЛом.

2015/2016

Раунд плей-офф Лиги чемпионов

«Спортинг» - ЦСКА - 2:1

ЦСКА - «Спортинг» - 3:1

Впервые на горизонте появляется ЦСКА, подаривший по ходу того противостояния со «Спортингом» массу эмоций, как и по ходу финала Кубка УЕФА с этим же клубом десятью годами раньше. В обоих случаях – счастливый финал для армейцев. В Лиссабоне «красно-синие» пропустили, не реализовали пенальти, забили (и то, и другое на совести Думбия), но уступили в концовке. Дома проиграли первый тайм со счетом 0:1, но превратились в фурий в перерыве и забили три мяча в ворота будущего чемпиона Европы Руя Патрисиу (дважды Думбия + Муса).

2017/2018

Раунд плей-офф Лиги Европы

«Утрехт» - «Зенит» - 1:0

«Зенит» - «Утрехт» - 2:0 (дополнительное время)

Восемь камбэков до нынешнего сезона и уже три со старта текущей кампании в еврокубках! «Зенит» ведь мог и не проскочить в группу Лиги Европы: в Голландии команда Роберто Манчини проиграла в один мяч, но Андрей Лунев спасал отчаянно, счет мог быть крупнее. Вратарь оставил «Зенит» в борьбе, а уж в родных стенах питерцы этим воспользовались. Кокорин быстро открыл счет, но следующий его гол случился почти через 100 минут – уже в овертайме. Так или иначе, в основную сетку пробился российский клуб.

1/16 финала Лиги Европы

«Селтик» - «Зенит» - 1:0

«Зенит» - «Селтик» - 3:0

В 1/16 финала «Зенит» повторил фокус с «переобуванием». В Глазго игра шла тяжело, «Селтик» заслужил свой гол, но на стадионе «Санкт-Петербург» хозяева втоптали шотландцев в газон голами Ивановича, Кузяева и Кокорина. Счет мог быть и крупнее, «сине-бело-голубые» во всем превзошли соперника. Эта «ремонтада» стала первой за десять лет – с тех самых памятных матчей «Зенита» и «Марселя», и всего лишь второй для наших клубов в плей-офф еврокубков. Действительно, событие.

1/8 финала Лиги Европы

ЦСКА - «Лион» - 0:1

«Лион» - ЦСКА - 2:3

А в следующем раунде волю и характер проявил уже ЦСКА. Таким образом, получается, что в текущем евросезоне российские команды сотворили больше камбэков в плей-офф еврокубков, чем за предыдущие 25 лет! Армейцы же выделились еще по паре пунктов: во-первых, они повторили рекорд «Зенита» по значимости стадии (снова 1/8 финала, как и в 2008-м с «Марселем»), но главное – ЦСКА первым сумел отыграться после домашнего поражения. Раньше это никому из наших не удавалось. Может быть, удастся и три мяча отыграть? Чем черт не шутит, тем более на такой дьявольской еврокубковой недельке.