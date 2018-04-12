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ЦСКА, сотвори чудо! Все камбэки российских клубов в еврокубках

12 апреля 2018, 19:00
ЦСКА, сотвори чудо! Все камбэки российских клубов в еврокубках

Камбэки в двухматчевых противостояниях – не наша сильная сторона, но на этой безумной еврокубковой неделе возможно все. «Соккер.ру» желает армейцам даже не удачи, чуда.

Не в характере отечественных команд переламывать двухматчевые противостояния в еврокубках, начавшиеся с поражения в первом матче. Всего лишь 11 случаев за 25 лет, при том, что сами после стартовых побед отдавали выход в следующий раунд соперникам почти в три раза чаще. Восемь раз удавалось отыгрываться после поражений в один мяч, только трижды после поражений в два гола. Разгромные неудачи в большое счастье наши команды не обращали никогда, так что у ЦСКА есть шанс войти в историю. Подстегивать должен тот факт, что 3 из 11 переворотов сотворены в нынешнем сезоне (дважды «Зенит», однажды сами армейцы – в противостоянии с «Лионом»), при этом два из них в непосредственно в плей-офф Лиги Европы. До нынешнего сезона был только один такой случай! Все остальные камбэки относятся к квалификационным стадиям. Тем не менее, рассмотрим их все и еще раз пожелаем ЦСКА увеличить футбольное число до дюжины, пусть это и архисложная задача.

1996/1997

Второй квалификационный раунд Кубка УЕФА

«Кроация» - «Спартак» - 3:1

«Спартак» - «Кроация» - 2:0

Шел пятый сезон для российских клубов в еврокубках, и только здесь случился первый настоящий камбэк в двухматчевом противостоянии, причем «Спартак» сотворил дебютную «ремонтаду», отыгравшись с двух мячей. «Пионеротряд» Ярцева уступил на выезде злым хорватам, но через две недели в родных стенах собрался и выиграл с нужным счетом, чтобы пройти дальше за счет гола на выезде. Голами отметились Мелешин и Аленичев, а важный гостевой мяч забил в свои ворота игрок «Кроации» Галич.

Второй квалификационный раунд Кубка УЕФА

«Хайдук» - «Торпедо» - 1:0

«Торпедо» - «Хайдук» - 2:0

Впрочем, первенство спартаковцев в завоевании первой российской «ремонтады» в еврокубках оспаривает «Торпедо». Удивительно, но автозаводцы в том же раунде Кубка УЕФА, в те же самые даты играли с другим хорватским клубом и тоже привезли с Балкан «баранку». А потом, как и «красно-белые», выиграли в Москве со счетом 2:0 – тут даже выездные голы считать не пришлось. Камольцев забил быстрый гол, а минут за десять до конца Востросаблин реализовал пенальти.

2003/2004

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Шахтер» - «Локомотив» - 1:0

«Локомотив» - «Шахтер» - 3:1

Представляете, два дебютных камбэка в один день, а потом целых семь лет ожидания! Зато впервые удалось проявить характер в Лиге чемпионов – такие свершения вообще на вес золота. «Локомотив» уступил в Донецке, где единственный мяч забил Звонимир Вукич с пенальти, а в Москве тоже все решил одиннадцатиметровый. Железнодорожники вели 2:0 после дубля Михаила Ашветия, однако в середине второго тайма пропустили от Мариуша Левандовски, и этот счет устраивал «Шахтер». Но за пять минут до конца основного времени «Локо» получил право на пенальти, который реализовал нынешний армеец Сергей Игнашевич.

2004/2005

Второй квалификационный раунд Кубка УЕФА

«Суперфунд» - «Зенит» - 3:1

«Зенит» - «Суперфунд» - 2:0

Через год начал летопись своих камбэков «Зенит» - самый успешный отечественный клуб на этой ниве. В Пашинге все начиналось хорошо – с автогола «Суперфунда», однако австрийцы ответили на это тремя голами в правильные ворота, причем дважды Эдуард Глидер забивал с пенальти. Две недели спустя публика на «Петровском» уже к 18-й минуте увидела голы Вьештицы и Кержакова, которые аннулировали поражение в первом матче и вывели «сине-бело-голубых» в следующий раунд.

2007/2008

1/8 финала Кубка УЕФА

«Марсель» - «Зенит» - 3:1

«Зенит» - «Марсель» - 2:0

Первый камбэк в плей-офф еврокубков и самый важный в истории «Зенита», да и всего российского футбола на европейской арене, ведь без этого переворота в противостоянии с «Марселем» не было бы в коллекции питерцев Кубка и Суперкубка УЕФА. «Олимпик» на «Велодроме» громил «Зенит», как раундом ранее громил «Спартак», но москвичи так и проиграли 0:3 (потом выиграли дома 2:0, но этого оказалось недостаточно), а в составе «сине-бело-голубых» нашелся Андрей Аршавин, забивший важнейший мяч на выезде. Через неделю Павел Погребняк оформил безответный дубль, и «Зенит» продолжил свой путь к трофею.

2014/2015

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

АЕЛ - «Зенит» - 1:0

«Зенит» - АЕЛ - 3:0

И снова «Зенит», который, забегая вперед, совершил 5 из 11 российских камбэков в турнирах УЕФА. Здесь «сине-бело-голубые» начали с минимального поражения на Кипре, где игра не удалась, а Аксель Витсель получил красную карточку. Дома уже «Зенит» играл в большинстве с середины первого тайма, но Рондон открыл счет только на 55-й минуте, и это хлипкое преимущество, обещающее только овертайм, сохранялось до 88-й минуты, когда отличился Данни, а уж потом и Кержаков добавил третий мяч для полного счастья.

Раунд плей-офф Лиги Европы

«Реал Сосьедад» - «Краснодар» - 1:0

«Краснодар» - «Реал Сосьедад» - 3:0

В том же сезоне дебютировавший в еврокубках «Краснодар» совершил действительно особенное спасение, ведь «Реал Сосьедад» был фаворитом пары с «быками», что баски подтвердили на «Аноэте» счетом, но не игрой – скромно победили 1:0. А потом был праздник в Краснодаре. До середины второго тайма на табло стадиона «Кубань» зияли нули, но потом забил Жоаозиньо, а в концовке Маурисио Перейра и Ари прикончили испанский клуб. «Быки» использовали тот же сценарий, что и «Зенит» в противостоянии с АЕЛом.

2015/2016

Раунд плей-офф Лиги чемпионов

«Спортинг» - ЦСКА - 2:1

ЦСКА - «Спортинг» - 3:1

Впервые на горизонте появляется ЦСКА, подаривший по ходу того противостояния со «Спортингом» массу эмоций, как и по ходу финала Кубка УЕФА с этим же клубом десятью годами раньше. В обоих случаях – счастливый финал для армейцев. В Лиссабоне «красно-синие» пропустили, не реализовали пенальти, забили (и то, и другое на совести Думбия), но уступили в концовке. Дома проиграли первый тайм со счетом 0:1, но превратились в фурий в перерыве и забили три мяча в ворота будущего чемпиона Европы Руя Патрисиу (дважды Думбия + Муса).

2017/2018

Раунд плей-офф Лиги Европы

«Утрехт» - «Зенит» - 1:0

«Зенит» - «Утрехт» - 2:0 (дополнительное время)

Восемь камбэков до нынешнего сезона и уже три со старта текущей кампании в еврокубках! «Зенит» ведь мог и не проскочить в группу Лиги Европы: в Голландии команда Роберто Манчини проиграла в один мяч, но Андрей Лунев спасал отчаянно, счет мог быть крупнее. Вратарь оставил «Зенит» в борьбе, а уж в родных стенах питерцы этим воспользовались. Кокорин быстро открыл счет, но следующий его гол случился почти через 100 минут – уже в овертайме. Так или иначе, в основную сетку пробился российский клуб.

1/16 финала Лиги Европы

«Селтик» - «Зенит» - 1:0

«Зенит» - «Селтик» - 3:0

В 1/16 финала «Зенит» повторил фокус с «переобуванием». В Глазго игра шла тяжело, «Селтик» заслужил свой гол, но на стадионе «Санкт-Петербург» хозяева втоптали шотландцев в газон голами Ивановича, Кузяева и Кокорина. Счет мог быть и крупнее, «сине-бело-голубые» во всем превзошли соперника. Эта «ремонтада» стала первой за десять лет – с тех самых памятных матчей «Зенита» и «Марселя», и всего лишь второй для наших клубов в плей-офф еврокубков. Действительно, событие.

1/8 финала Лиги Европы

ЦСКА - «Лион» - 0:1

«Лион» - ЦСКА - 2:3

А в следующем раунде волю и характер проявил уже ЦСКА. Таким образом, получается, что в текущем евросезоне российские команды сотворили больше камбэков в плей-офф еврокубков, чем за предыдущие 25 лет! Армейцы же выделились еще по паре пунктов: во-первых, они повторили рекорд «Зенита» по значимости стадии (снова 1/8 финала, как и в 2008-м с «Марселем»), но главное – ЦСКА первым сумел отыграться после домашнего поражения. Раньше это никому из наших не удавалось. Может быть, удастся и три мяча отыграть? Чем черт не шутит, тем более на такой дьявольской еврокубковой недельке.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
13 апреля в 00:25
Достойно! За ЦСКА не стыдно!!!
Алексей Ищенко
Алексей Ищенко
12 апреля в 22:01
Фигня всё это, а не камбэки. Советские клубы бывало действительно брали убедительные реванши за гостевые поражения (навскидку то же тбилисское "Динамо" разгромило "Ливерпуль" (1:2 и 3:0), минское "Динамо" одолело "Спортинг" (0:2 и 2:0 и по пеналям 5:3), "Спартак" - "Тулузу" (1:3 и 5:1), "Днепр" - "Левски" (1:3 и 2:0), да и раундом ранее "Трабзонспор" (0:1 и 3:0)). Причём заметьте - это либо гранды, либо очень крепкие середняки. Сейчас же окромя выигрыша ЦСКА в Лионе и припомнить нечего (кстати армейцы впервые среди отечественных клубов с 1966 года сумели пройти дальше после проигрыша дома). Ну не гордиться же реваншем "Зенита" у АЕЛа))) Правда есть три результата, которые действительно можно записать в камбэки: в ЛЕ-2010/2011 "Спартак" после провального первого тайма в Базеле (0:2) сумел забить три во втором и выиграть (3:2), а в "Луже" сыграл вничью (1:1); а всё тот же ЦСКА в квалификации ЛЧ-2015/2016 после домашней ничьи со "Спартой" (2:2) проигрывал через полчаса в Праге (0:2), но как и "Спартак" забил три и вышел в групповой этап. Ну и конечно эпический ответный матч тех же армейцев в Барселоне 4 ноября 1992 года после домашней ничьи (1:1). Вот это действительно камбэки!!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
12 апреля в 21:31
Как всегда, за российский клуб в Европе. Удачи, коники!
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил milan-f
12 апреля в 21:26
milan-f:
хозяева втоптали шотландцев в газон голами Иванович, Кузяева и Кокорина. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1044252ИвановичА, Кузяева и Кокоши))
Исправили, спасибо
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил 60spartak na cska
12 апреля в 21:25
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив ответил Бутсы
    12 апреля в 21:24
      milan-f
      milan-f
      12 апреля в 21:23
      хозяева втоптали шотландцев в газон голами Иванович, Кузяева и Кокорина.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1044252

      ИвановичА, Кузяева и Кокоши))
      artsinalex
      artsinalex
      12 апреля в 20:27
      И это разве камбэки? Так, в пределах разумного.
      Бутсы
      Бутсы ответил 60spartak na cska
      12 апреля в 20:27
      60spartak na cska:
      я тебя узнал!ты бры кры кры !спал и вот опять вышел со своими тролями!
      Да не он это, тот в футболе хотя бы шарил, чу-чуть.
      60spartak na cska
      60spartak na cska ответил Саня Локомотив
      12 апреля в 20:23
      Саня Локомотив:
      У меня нету гугла...Это та самая Кроация Сесвете,не надо отпираться и причём здесь стёб???Человек спросил,я ответил,вот и всё.
      я тебя узнал!ты бры кры кры !спал и вот опять вышел со своими тролями!
      Бутсы
      Бутсы ответил Кто-то за кулисами
      12 апреля в 20:20
      Кто-то за кулисами:
      Кони сегодня сотворят "За ЦСКА не стытно-2"
      Саня локмотив будет рядом петь барды про то как локо мировых и европейских лидеров обыгрывал.
      Бутсы
      Бутсы
      12 апреля в 20:18
      Саня локомотив, так какие другие мировые гранды то обыгрывал локмотив?

      Может Шериф? Или кипрский Аполлон? А может Маккаби Петах? А может, прости Господи, Лозанну из второго швейц. дивизиона?

      Не подскажешь?
      Кто-то за кулисами
      Кто-то за кулисами
      12 апреля в 20:17
      Кони сегодня сотворят "За ЦСКА не стытно-2"
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил Бутсы
      12 апреля в 20:16
        Бутсы
        Бутсы
        12 апреля в 20:14
        Саня Локомотив уже сам себе отвечает. Что то задёргался знаток.
        Бутсы
        Бутсы ответил Саня Локомотив
        12 апреля в 20:13
        Саня Локомотив:
        Зато мы обыгрывали Реал Мадрид,Интер,Баварию на ,,Альянц арена" и многих других грандов Европейского и Мирового футбола,а не проигрывали с сокрушительным об94 0:7,да и Кошице,Санкт-Галлен,Аек(даже далеко не греческий) никто ещё не забыл,так что не тебе здесь умничать,ГЫГЫГЫ...
          Шорт Побьери
          Шорт Побьери
          12 апреля в 20:12
          Отыграться будет сложно.
          Саня Локомотив
          Саня Локомотив ответил Бутсы
          12 апреля в 20:10
          Зато мы обыгрывали Реал Мадрид,Интер,Баварию на ,,Альянц арена" и многих других грандов Европейского и Мирового футбола,а не проигрывали с сокрушительным об94 0:7,да и Кошице,Санкт-Галлен,Аек(даже далеко не греческий) никто ещё не забыл,так что не тебе здесь умничать,ГЫГЫГЫ...
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          12 апреля в 20:10
          Чудеса бывают. Так, что ждём чудес в этот вечер от Армейцев.
          Бутсы
          Бутсы ответил Саня Локомотив
          12 апреля в 20:08
          Саня Локомотив:
          У меня нету гугла...Это та самая Кроация Сесвете,не надо отпираться и причём здесь стёб???Человек спросил,я ответил,вот и всё.
          Нагуглил первую попавшуюся инфу и потащил на соккер, авось оценят, авось плюсик поставят, только вот, не получилось. Ты и знать не знал до сего дня что была Кроация Сесвете. А без гугла и про локомотив бы не знал. гыгыгы!
          Саня Локомотив
          Саня Локомотив ответил Бутсы
          12 апреля в 20:04
          У меня нету гугла...Это та самая Кроация Сесвете,не надо отпираться и причём здесь стёб???Человек спросил,я ответил,вот и всё.
          Бутсы
          Бутсы
          12 апреля в 20:03
          Кстати. А вот Локомотив не так давно проигрывал в Л Е. В 2010, Лозанне. Из второго швейцарского дивизиона, можно сказать любителям. Гыгыгы!
          bubble gum
          bubble gum
          12 апреля в 20:02
          Гол на чужом поле имеется. Главное не пропустить. Авось и пройдут аглицких.
          Бутсы
          Бутсы ответил Литейный 4
          12 апреля в 20:00
          Литейный 4:
          Да ладно, не оправдывайся. Ну скажи облажались, продули любителям! Гыгыгыгы!
            Литейный 4
            Литейный 4 ответил Бутсы
            12 апреля в 19:59
            Бутсы:
            Мда. Тут такие любители футбола, что диву даёшься. Кроация это недолговременное название клуба Динамо Загреб, который в тот год стал чемпионом Хорватии (и по сей день там флагман), но фанаты тогда взбунтовались и владельцы решили что себе дороже и вернули название клубу. Это не Кроация Сесвете которую ты в спешке нагуглил, хотел повод наверное найти, чтобы постебаться. Да только голову то тоже надо включать.И Литейный такой же знаток, как и ты,сразу. За футболом следит с 2007 года, с эпохи Газпрома приплыл. Гыгыгыгы!
            Да ладно, не оправдывайся. Ну скажи облажались, продули любителям! Гыгыгыгы!
            Литейный 4
            Литейный 4
            12 апреля в 19:58
            Сотвори армия маленькое чуда. И адекватные болельщики скажут Вам спасибо!
            Бутсы
            Бутсы ответил Саня Локомотив
            12 апреля в 19:58
            Саня Локомотив:
            Во второй хорватской лиге играла.В 2012 году прошла процедуру банкротства и была реорганизована.
            Мда. Тут такие любители футбола, что диву даёшься. Кроация это недолговременное название клуба Динамо Загреб, который в тот год стал чемпионом Хорватии (и по сей день там флагман), но фанаты тогда взбунтовались и владельцы решили что себе дороже и вернули название клубу. Это не Кроация Сесвете которую ты в спешке нагуглил, хотел повод наверное найти, чтобы постебаться. Да только голову то тоже надо включать.И Литейный такой же знаток, как и ты,сразу.

            За футболом следит с 2007 года, с эпохи Газпрома приплыл. Гыгыгыгы!
            bbb370
            bbb370
            12 апреля в 19:50
            Удачи ЦСКА.
            Саня Локомотив
            Саня Локомотив ответил Литейный 4
            12 апреля в 19:49
            Ну в принципе да!)
            Locomotive Breath
            Locomotive Breath
            12 апреля в 19:47
            Удачи ЦСКА!!!
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