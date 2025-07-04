Палмер превратился в Сола Гудмана, Бэйл встретил Брэда Питта. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Красивый двор у Мемфиса Депая.
Гарет Бэйл встретился с Бредом Питтом на премьере его нового фильма про гонки под названием «Формула-1».
Марсело наслаждается пенсией.
Дани Алвес сыграл на гитаре.
Джованни Симеоне показал своего верного товарища. Пёсель передает привет юзеру с ником Шуnя771 ❤️
Бен Чилуэлл решил понырять.
Лукас Подольски показал свои татуировки.
Марко Верратти сходил в тренажерный зал со своей женой.
Жорди Альба выбрался на пляж.
Вот такой ужин приготовил Маркос Льоренте.
Вот такой неплохой отдых у легенды «Реала» Гути.
Тэмми Абрахам сделал предложение своей беременной девушке.
Коул Палмер предстал в образе героя сериала «Лучше звоните Солу».
Стиляга дня. Дэвид Бекхем, который сходил на Уимблдон.
Девушка дня. Дарья — жена голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина.
Серхио Агуэро посетил Диснейленд.
Златан Ибрагимович показал свою коллекцию бутс, а потом побоксировал для съемки.
Букайо Сака прогулялся по Нью-Йорку. Скоро он познакомится с новым тренером в «Арсенале».
Кристиан Пулишич повстречал жирафа.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных, берите пример с Александра Мостового, который решил попариться.