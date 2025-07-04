Заботливый отец, собачник и верный друг. Вспоминаем Диогу Жоту

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04 июля 2025, 13:08

Завершённая история Диогу Жоты.

Первое, что нужно знать – это то, что «Жота» просто прозвище. Он использовал его в детстве, чтобы отличить себя от кучи других игроков по имени Диогу и Силва в академии. В начале своей карьеры он носил имя «Diogo J», чтобы выделяться среди других. «J» берет начало от его второго имени – Жозе.

Детство

Диогу Жота вырос в семье, любящей футбол, поэтому неудивительно, что он и его брат Андре Силва, который сохранил свою фамилию на футболке, стали профессиональными футболистами. Кстати, Жота отлично играл в FIFA . У него даже осталась своя собственная киберспортивная команда «Diogo Jota eSports». Во время пандемии проходил турнир среди футболистов АПЛ , Жота победил их всех, в финале был повержен Трент.

Полное имя – Диого Жозе Тейшейра да Силва. Он родился 4 декабря 1996 года в семье Изабель Силвы и Хоакима Силвы в Массерелуш, что в Порту. В этом городке есть университет, который превратил это место в некий молодежный центр, потому что там живет много студентов. Всякие кофейни, бары и прочие вещи, которые нравятся молодежи. Там Жота и полюбил футбол, доигрался до «Пасуш де Феррейры», в который перебрался в 2013 году. Тренер молодежи этой команды (U-17) Рубен Карвалью сразу понял, что имеет дело с особенным парнишкой.

«Как-то в выходные мы провели два матча подряд, Диогу в субботу забил три гола, а в воскресенье – два после выхода на замену», — вспоминал тренер.

В итоге он перешел во взрослый футбол и стал самым молодым футболистом «Пасуш де Феррейры», который отличился в высшем португальском дивизионе. Затем стал самым молодым игроком, сделавшим дубль со времен Роналду. В сезоне 2015/16 забил 14 голов и отдал 10 результативных передач во всех соревнованиях. Стал лучшим молодым футболистом Португалии по итогам года. После такой яркой игры, конечно, Жоту захотели купить многие. Выбрал мадридский «Атлетико», который сразу же отправил его в аренду в «Порту». В составе «драконов» забил в Лиге чемпионов.

Дружба

В «Порту» познакомился с Рубеном Невешем, что и стало одной из причин, по которым он позже перешел в «Вулверхэмптон», они отправились туда вместе. Вторая причина – бывший голкипер «Динамо» Нуну, который стал главным тренером «волков». С Невешем дружили очень крепко, часто встречались вне работы, любили поиграть в теннис, сходить в ресторан, где подавали португальскую еду. В родной стране тогда переход не оценили. Мол, как это так происходит, что наши топовые молодые игроки уходят в какой-то второсортный английский клуб? Под второсортным имелось в виду, что «Вулверхэмптон» тогда играл в Чемпионшипе. А после выхода в АПЛ «волки» выкупили контракт Жоты у «Атлетико», первый сезон он был в аренде, Жота забил 17 голов. Тогда Нуну собрал целую команду португальцев у себя. В АПЛ Жота заблистал – затем случился трансфер в «Ливерпуль», а дальше про Жоту узнали все болельщики мира. Победы пришли не только на клубном уровне, но и на международном, взял Лигу наций со сборной Португалии. Искал недавно новый клуб.

Жена и дети

За каждым великим мужчиной стоит женщина, которая его вдохновляет на подвиги. В нашей истории этой женщиной стала Руте Кардосо, в которую Жота был влюблен с ранних лет. Говорят, у нее отличное чувство юмора. А когда женщина смеется над твоими шутками, то ее покорить гораздо легче. Начали жить вместе в Вулверхэмптоне, завели собаку по имени Луна, она и получила медаль за первое место в Чемпионшипе. Потом появились еще две собаки и кроме смеха Жоты и Руте в комнате зазвучал и детский смех – у нашего героя остались трое детей – дочка родилась в конце прошлого года, ее ждали на этом свете два брата. Свадьбу Жота и Руте сыграли лишь в июне, прямо перед аварией… Даже и слов не найдется, что сейчас испытывает эта семья… Сил им и терпения…

На автомобиле добираться до парома в Сантандер Жоте, кстати, посоветовали, это было не его решение. Причина – недавно были проблемы с легкими, поэтому опасались, что будет плохо себя чувствовать на высоте из-за давления… Ночью начали обгон, лопнула шина, авто загорелось, выбраться не смогли. Вопрос, конечно, на какой скорости они ехали, но лучше не будем об этом.