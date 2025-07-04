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ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыФранция. Лига 1 2025/2026

Во Франции изменили правило дисквалификации из-за перебора карточек

вчера, 14:10

В чемпионате Франции с сезона 2025/26 будет применяться обновлённое правило автоматической дисквалификации.

Теперь игроки будут отстраняться на один матч после накопления пяти жёлтых карточек независимо от количества сыгранных поединков. Нововведение было официально принято советом директоров Профессиональной футбольной лиги (LFP). Оно будет действовать в Лиге 1, Лиге 2, Кубке и Суперкубке страны.

Ранее футболисты получали автоматическую дисквалификацию в случае получения трёх жёлтых карточек в течение десяти официальных матчей.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:46
На футбол это нововведение серьёзного влияния точно не окажет. Футбол во Франции находится на очень высоком уровне, потому у Федерации Футбола не болит голова о сборной. Игроков для главной команды страны хватает. Правда есть ещё Испания, только она может помешать Франции показать максимальный результат. А попытка изменить правила дисквалификации это уже от безделья. Нужно показать рабочую обстановку.
shlomo
shlomo
вчера в 14:45
Ну что... теперь чаще будут фолить...:))))
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