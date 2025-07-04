Во Франции изменили правило дисквалификации из-за перебора карточек

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вчера, 14:10

В чемпионате Франции с сезона 2025/26 будет применяться обновлённое правило автоматической дисквалификации.

Теперь игроки будут отстраняться на один матч после накопления пяти жёлтых карточек независимо от количества сыгранных поединков. Нововведение было официально принято советом директоров Профессиональной футбольной лиги (LFP). Оно будет действовать в Лиге 1, Лиге 2, Кубке и Суперкубке страны.

Ранее футболисты получали автоматическую дисквалификацию в случае получения трёх жёлтых карточек в течение десяти официальных матчей.