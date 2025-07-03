Парагвай на ЧМ-50, часть 4-я: линия защиты и полузащиты или кого с кем путают

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03 июля 2025, 21:02

Продолжение рассказа о всех футболистах из заявки сборной Парагвая на ЧМ -50. На сей раз преимущественно будет разговор об игроках основы, но и некоторых резервистов упомянем.

Я уже в первой части, посвящённой Парагваю в 1950, говорил, что практически у всех футболистов есть неточности в датах рождения на разных интернет ресурсах либо нет никаких данных.

Касьяно Сеспедес — Маршал округа (Mariscal del Área)

Понятно, что речь не о военных округах. Такое прозвище Касьяно Сеспедес получил в родном городе Луке, когда начал играть за клуб Спортиво Лукеньо ещё в конце 30-х годов прошлого века. Касьяно был защитником, высокорослым.

По поводу прозвища — стандартное для латиносов. Я бы перевёл как Маршал округи или Маршал на районе, как сейчас модно. Кстати, на испанском можете встретить и сокращённое написание слова «маршал» — Mcal.

Дата рождения этого игрока — сплошной ребус. Хотя архивные документы есть.

Вот его карта въезда в Рио-де-Жанейро в 1949 году:

Дата рождения Сеспедеса — 17 августа 1920, а не 1927 года. Но к цифре 27 бразильских миграционную службу так и тянуло при оформлении документов на Сеспедеса. При въезде в Сан-Паулу в 1950 на мундиаль в карту вместо истинного возраста 29 полных лет вписали 27:

Пометки (красным) и исправления на этих документах — мои.

Вот что написано в книге регистрации записей о крещении и рождении Касьяно Сеспедеса:

Родился Касьяно действительно в городе Луке. Крестили ребёнка более, чем через полгода после рождения: 5 марта 1921 г. крещён, а родился 17 августа года прошлого, т.е. 1920. Полное имя — Касьяно Сеспедес Араухо.

В соцсети f есть группа, представляющая известных людей из Луке. Так вот в той группе утверждают, что Сеспедес родился 13 августа 1920 (а не 17-го). Даже его сын писал тёплые слова в память о своём папе, в комментариях, не поправляя дату рождения. Было это в 2019 году.

Получается, что есть 3 архивных документа с указанием либо даты рождения, либо возраста — и все 3 документа привирают. Такого, я честно говоря, ещё не встречал. Есть и четвёртый документ — от января 1950, запись о женитьбе. Но там возраст жениха указан верно — 29 лет.

Во всяческих википедиях вам скажут единодушно, что Сеспедес родился в 1924. А также поведают, что он играл только за клуб Олимпию.

Я вам уже упомянул клуб Спортиво Лукеньо, в котором начинал Сеспедес. Потом была и Олимпия. А если посмотреть фото из предыдущей, третей части моей статьи о сборной Парагвая на ЧМ -50, то легко установить, что Касьяно играл и за клуб Серро Портеньо.

Однозначно можно сказать, что всегда этот рослый футболист играл в защите.

Даю достаточно редкое фото, хотя фрагменты из него я уже публиковал. Сделано это фото перед матчем Парагвай — Италия на стадионе Пакаембу в Сан-Паулу на ЧМ -50:

Целого такого фото я не нашёл в сети, пришлось склеить из фотоальбома об истории парагвайского футбола.

Практически обо всех игроках, стоящих вместе с вратарём на этом снимке, будет сегодня рассказ. А Касьяно Сеспедес как раз ближний к нам, у него даже не вся голова в кадре. А его многолетний напарник по обороне в сборной Альберто Гонсалес, он же Гонсалито, стоит через одного от Касьяно.

Вновь обращаю внимание на документ о крещении и рождении — фамилия в оригинале пишется Céspedes, ударение на первое «е». В документе это чётко видно и в левом поле, и в имени отца — Сабино Сеспедес.

Ну, и уж, конечно, первая буква их фамилии никак на русском не может читаться как «К». Только если гласные «a, o, u» стоят после буквы «C», тогда читаем как «К» — что в английском, что в испанском.

Касьяно Сеспедес был в расположении той сборной Парагвая, которая сенсационно и разгромно победила Аргентину ровно 80 лет назад 7 июля 1945 в первом матче на Copa Rosa Chevallier Boutell со счётом 5:1.

В январе того же года в двух матчах того же трофея за предыдущий год дважды победили аргентинцы 5:2 и 5:3. Так что это был достойный ответ, да ещё и перед своими зрителями в Асунсьоне.

В декабре 1947 Касьяно Сеспедес дебютировал в сборной на Copa America. На турнире этот левый защитник сыграл в основе во всех 7 матчах. Парагвайцы стали вторыми после Аргентины.

Затем он неизменно играл в сборной, в основном в паре с Гонсалито. Об этой паре было рассказано ранее.

Матч с Италией на ЧМ -50 стал последним в футболке национальной команды в карьере 29-летнего защитника Сеспедеса.

А перед матчем он, как и многие его партнёры, сфотографировались на фабрике по производству шляп. Касьяно Сеспедес выглядит на том фото так:

К сожалению, мы так и не знаем точной даты ухода Сеспедеса. Хотел узнать это у его сына Хавьера в соцсети, но он с 2019 г. там не проявлялся более.

Франсиско Соса — ветеран футбола и войны

Франсиско Соса Каньете (Francisco Sosa Cañete) был самым возрастным футболистом в заявке сборной Парагвая на ЧМ -50. Но он так и не сыграл на турнире ни в одном из матчей.

Франсиско Соса был нападающим.

В архивах нашлась только карточка военучёта для Франсиско:

Эта карта и фото от 1961 года, когда Сосе было 43 года. Как видим, дата рождения — 4 октября 1917, «ровесник революции», как сказали бы во времена СССР .

Франсиско Соса был участником войны Чако, на обороте карты стоят даты 1932, 1934 и 35 годов. Знаем мы и точную дату его смерти — 19 июня 1983 года. Есть архивный документ о назначении его жене пенсии за умершего участника Чакской войны. В том документе и указана дата смерти.

А также указано его звание — вице сержант, написана дата рождения, имена родителей, фото и имя жены и т.д. Детей у пары не было.

В 20-летнем возрасте, в сезоне 1937, Francisco Sosa стал лучшим бомбардиром чемпионата Парагвая. Он играл в составе клуба Guaraní, забил 21 гол. В сезоне 1942 он был в составе клуба Cerro Porteño и вновь с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Про матчи с Аргентиной в 1945 году говорили выше. Так вот Соса сыграл и в двух матчах в январе, и в двух матчах в июле 1945 с аргентинцами.

В том памятном матче 7 июля 27-летний Соса вышел на замену и забил один из 5 голов.

В фотоальбоме общее фото всех сборников Парагвая, кто готовился к матчам с Аргентиной в июле, разбито на две страницы. Но одной из них стоят рядом и Франсиско Соса, и высокорослый Касьяно Сеспедес позади него, левее:

Затем пять сезонов Соса не играл за сборную. Но в 1950 тренер Мануэль Флейтес Солич (от же был тренером и в 1945) привлёк Сосу к играм перед мундиалем. Выходя на замену или в основе Соса сыграл в 5 матчах против Аргентины, Уругвая и Бразилии. И 32-летний форвард был включён в заявку на ЧМ -50.

Фото Франсиско Сосы мы видели, когда разбирали снимок команды перед вторым матчем с Бразилией 13 мая 1950.

В прошлой статье Соса был на фото клуба Серро Портеньо в 1948 году.

Отдельно его фото разных лет:

На фото в шляпах Франсиско Сосы не было.

Кастор Кантеро — самый играющий ветеран сборной

Ещё одному футболисту в заявке сборной Парагвая на ЧМ -50 было полных 32 года — это Сиксто Кастор Кантеро (Sixto Castor Cantero). И он всегда был в основном составе.

Кастор (ударение на «о») Кантеро дебютировал за сборную ещё в 1942 году на Copa America (4 матча). В знаменитом матче против Аргентины 7 июля 1945 Кантеро играл весь матч. Основная его позиция — левый полузащитник.

Если посмотрим в сети некоторые известные ресурсы, то найдём в основном дату рождения Кантеро в январе 1918. Но не всё так просто.

Вот архивный документ о крещении и рождении Кастора Кантеро:

Документ от 8 июня 1918 о крещении Sixto Pastor Cantero — именно так дважды в документе написано имя младенца, не Кастор, а Пастор. Но это описка.

Дата рождения выделена мной — 21 марта 1917 года. Что поделать — это также описка. Как мы видели ранее, если крещение проводилось на другой год после рождения, то в документе писали фразу «такая-то дата прошедшего года». Поэтому 1918 — это реальный год рождения Кантеро.

Вот карта военучёта для Кантеро, правда без фото:

В обоих документах имена родителей одни и те же. Но у военных дата рождения трансформировалась в 28 марта, но год 1918.

Наконец, карта въезда в Рио в 1949 году, с фото:

Ну, вы всё видите сами. А уж подписи в этом документе, что у футболиста, что у чиновника — «подарок» для графологов.

Ну, и есть в архиве запись о дате смерти Кантеро — 24 февраля 2002 в возрасте 83 лет.

Да, в карте въезда в Сан-Паулу на ЧМ -50 имя Кантеро переврали, а возраст уменьшили на 2 года: Sito Castor Cantero, 30 anos.

Посмотрите на склеенное фото перед матчем с Италией на ЧМ -50, было чуть ранее. Между Сеспедесом и Гонсалито стоит со скрещенными руками как раз Кастор Кантеро. У него на многих фото ярко выраженные складки на скулах.

Вот общее фото всех парагвайцев, кто готовился к матчам с Аргентиной в июле 1945 года:

Кастор Кантеро стоит третьим справа, если первым считать многоопытного массажиста команды Антонио Кораллеса.

В левой части фото мы уже видели стоящих рядом Сеспедеса и Сосу. А вот укрупнённо правая часть этого фото:

Кастор Кантеро стоит в центре кадра, улыбается, а его глубокие складки на скулах видны хорошо. Кстати, третий слева (или 5-й справа) в нижнем ряду — это ветеран сборной Парагвая Дельфин Бенитес Касерес, игравший на первом чемпионате мира 1930 года.

Матч против Италии на ЧМ -50 для Кастора Кантеро был последним в сборной в его карьере. Сыграно 34 матча за 9 лет, но ни одного гола Кантеро не забил. Больше Кантеро за сборную не сыграл ни один футболист, входивший в заявку на ЧМ -50.

Все футболисты основы, игравшие на ЧМ -50, запечатлены на фото в шляпах. Кастор Кантеро на том фото рядом со своим партнёром по полузащите Викториано Легисамоном:

Думаю, теперь не ошибётесь, кто на этом фото Кантеро.

В третьей части статьи по Парагваю было фото парагвайцев в марте 1950, когда играли с Аргентиной. В подписи к фото аргентинские редакторы перепутали скуластого Кантеро с темнокожимо Лоренсо Калонга.

А вот известный видеоблогер с ником joefa постоянно путает Кантеро, левого полузащитника, с правым — Мануэлем Гавиланом. Они оба одного роста. А вот центральный полузащитник Легисамон был на полголовы выше их обоих — его не путали.

Мануэль Гавилан — самый популярный парагваец в архивных документах

Ни по одному парагвайскому игроку нет столько найденных документов в архивах. Только карт въезда в Бразилию через Рио для Гавилана нашлось 4 экземпляра, а уж фото там одно другого краше.

В 1949 году была такая карта:

Здесь он такой симпатяга, по профессии сапожник. Дату рождения вы видите — 3 июля 1923 года.

Ну, посмотрите на него в шляпе — как тут не узнать!?

В сети вы найдёте несколько вариантов годов его рождения — и 1920, и 1921. Полное имя игрока — Мануэль Гавилан Морель.

В 1954 году на Гавилана в картотеке аэропорта в Рио завели сразу 3 карты въезда-выезда — за апрель, май и июнь того года. Причём в мае он летел в Рио из Парижа, транзитом в Асунсьон. В одной карте он по профессии по-прежнему сапожник, в другой — уже футболист, или просто спортсмен. Но во всех его документах из архивов дата рождения одна и та же везде.

Фоторяд из всех его документов пребывания в аэропорту Рио по хронологии:

Даже карточек прибытия в Сан-Паулу в июне 1950 на мундиаль — и то завели две на Гавилана. В одной в его фамилии не дописали последнюю букву «n», сделали новую карточку с правильной фамилией. Но в обеих картах возраст указан 25 лет, по факту — 26 полных лет. На следующий день после последнего матча сборной Парагвая на турнире, 3 июля, Гавилану исполнилось 27.

Дебют в сборной у Гавилана состоялся в 1947 на Copa America. Последние матчи он сыграл в сборной в 4 матчах отбора к ЧМ -54 против Чили и Бразилии. Всего на его счету 32 матча (1 гол).

Единственный гол он забил в финале Copa America против Бразилии 1 апреля 1953 года — исторический день парагвайского футбола. Парагвайцы впервые завоевали континентальный трофей, обыграв бразильцев 3:2, 3:0 после первого тайма. Причём, за 5 дней до финала парагвайцы в последнем туре обыграли тех же бразильцев и на групповом этапе.

Упомянутый видеоблогер joefa в подписях к кадрам в смонтированных видео обоих матчей Парагвая на ЧМ -50 непременно путает Кастора Кантеро и Мануэля Гавилана. Вот стоп-кадр из его видео:

Да и в прозвище Гонсалито он пропустил одну букву. Об этих недочётах я сообщил автору этих видео. Но переделывать — сами знаете, никто не любит…

Вот такой был полузащитник Мануэль Гавилан:

Дата смерти Гавилана известна — 8 марта 2010 г., ему было 86 лет.

Викториано Легисамон узнаваем на любых фото

В центре полузащиты в сборной Парагвая в те годы играл Викториано Легисамон (Victoriano Leguizamón).

В архивах нашлась только карта военучёта для Легисамона, на обороте которой мы узнаём, что в 17 лет его рост был 1,8 м. А вот так он выглядел в свои 17 лет:

Родился 23 марта 1922 года в г. Консепсьон.

В сборной с 1950 года, провёл 19 матчей, без голов, последний матч играл в 1956.

Кроме этого архивного документа есть ещё записи о семье — у него в 1948 родилась дочь, а в 1955 — сын. Никаких карточек въезда в Рио или в Сан-Паулу для Легисамона не нашлось.

Вот его фото отдельно в 1940 г.:

Играл в клубе родного города с 16 лет. Потом перебрался в столицу. В 1945 уже был чемпионом страны в клубе Либертад. Поиграл в Аргентине, но перед мундиалем вернулся в Парагвай. Тренер Солич включил его в заявку на ЧМ -50, Викториано прилично отыграл в трёх последних контрольных матчах с Уругваем и Бразилией в апреле-мае 1950.

А вот если бы Легисамон оставался в Аргентине, то в сборную он наверняка бы не попал. В те времена легионеров не особо кто вызывал. Так сильнейший парагвайский вратарь Синфориано Гарсия играл в Бразилии во Фламенго, он и не попал в заявку на мундиаль, хотя турнир проводился в той же Бразилии. Нравы тогда были иные.

Вот фото сборной Парагвая перед матчем со Швецией на ЧМ -50. Легисамон — самый высокий среди стоящих, он выше и вратаря Марселино Варгаса, и выше Сеспедеса. Про линию роста волос у Викториано отмечу особо — по такой примете его ни с кем не перепутаешь:

Стоят слева направо: Касьяно Сеспедес, Марселино Варгас, Мануэль Гавилан, Викториано Легисамон, Гонсалито и Кастор Кантеро. Кроме вратаря — обо всех сегодня или в прошлый раз рассказали.

Как можно понять из карты военучёта — особая линия роста волос у Легисамона была и в 17 лет.

А вот таким весёлым Легисамон был перед первым своим матчем за сборную, 30 апреля 1950 против Уругвая:

Самый высокий из 6 стоящих — это он, Викториано Легисамон.

А в шляпе вы уже его видели — вместе с Кантеро.

Викториано Легисамон ушёл из жизни в 84 года, в апреле 2007 года.

Очередная группа игроков сборной Парагвая стала немного открытее. Однако, выяснилось, что и архивные данные -- не такой уж надёжный источник, если дело касается парагвайских футболистов. Был у них в заявке весьма непростой игрок, с такими путанными и невероятными данными в архивах, что непонятно от чего отталкиваться. Но это совсем другая история...