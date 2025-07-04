«Зенит» попросил обратно у «Барселоны» свой донат на трансфер Уильямса

«Зенит» обратился к «Барселоне» с просьбой вернуть отправленные деньги за полузащитника Николаса Уильямса.
20 июня клуб из Санкт-Петербурга в «Тиктоке» перевёл каталонцам тысячу виртуальных монет (примерно 10 реальных евро) на трансфер хавбека. О своей акции российская команда сняла видеоролик, который за сутки собрал более 5 млн просмотров, больше 600 тысяч лайков и почти пять тысяч комментариев.
Теперь, когда стало известно о том, что хавбек останется в «Атлетике», «Зенит» опубликовал в соцсетях такое сообщение: «Можем ли мы вернуть свои деньги?»
Да и хайп не помешает зенитовским юмористам.
Может это поможет забыть о бессмысленно потраченны миллионах ,,эффективными менеджерами"
Да и хайп не помешает зенитовским юмористам.
Может это поможет забыть о бессмысленно потраченны миллионах ,,эффективными менеджерами"