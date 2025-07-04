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«Зенит» попросил обратно у «Барселоны» свой донат на трансфер Уильямса

вчера, 15:02

«Зенит» обратился к «Барселоне» с просьбой вернуть отправленные деньги за полузащитника Николаса Уильямса.

20 июня клуб из Санкт-Петербурга в «Тиктоке» перевёл каталонцам тысячу виртуальных монет (примерно 10 реальных евро) на трансфер хавбека. О своей акции российская команда сняла видеоролик, который за сутки собрал более 5 млн просмотров, больше 600 тысяч лайков и почти пять тысяч комментариев.

Теперь, когда стало известно о том, что хавбек останется в «Атлетике», «Зенит» опубликовал в соцсетях такое сообщение: «Можем ли мы вернуть свои деньги?»

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 22:42
    112910415
    112910415
    вчера в 19:55
    Безмерно талантливо, запредельно креативно! )
    gnvqpm54e3p8
    gnvqpm54e3p8
    вчера в 18:55
    Заработать на скандале? Это не смешно, но прославит на весь мир! Только как .....
    jRest
    jRest
    вчера в 17:06
    Деньги на счёт из-за границы - это вроде как практически признание инагентом. Зенит решил прекратить своё существование? 🤔
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:01
    Тик ток команда без трофеев пытается шутить там где не надо
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    вчера в 16:21
    Сумма ,разумеется, солидная: надо вернуть !
    Да и хайп не помешает зенитовским юмористам.
    Может это поможет забыть о бессмысленно потраченны миллионах ,,эффективными менеджерами"
    xx6znwh8ghmt
    xx6znwh8ghmt ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 16:13
    Ну, до Спартака им ещё далеко.
    Как сказала Зарема "К чёрту чемпионство, главное, что бы было больше слухов про увольнение уборщицы... это и есть слава".
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 15:39
    А этим лишь бы развлекаться - все мысли только о количествах просмотров и лайков.
    Гость
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