«Зенит» попросил обратно у «Барселоны» свой донат на трансфер Уильямса

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вчера, 15:02

«Зенит» обратился к «Барселоне» с просьбой вернуть отправленные деньги за полузащитника .

20 июня клуб из Санкт-Петербурга в «Тиктоке» перевёл каталонцам тысячу виртуальных монет (примерно 10 реальных евро) на трансфер хавбека. О своей акции российская команда сняла видеоролик, который за сутки собрал более 5 млн просмотров, больше 600 тысяч лайков и почти пять тысяч комментариев.

Теперь, когда стало известно о том, что хавбек останется в «Атлетике», «Зенит» опубликовал в соцсетях такое сообщение: «Можем ли мы вернуть свои деньги?»