Бистрович высказался об уходе из ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА в интервью источнику высказался о своём уходе из клуба.

Переговоры по новому контракту были до и после Суперфинала Кубка России. Но когда ушёл Марко Николич, ситуация изменилась. Всё общение было поставлено на паузу до назначения Фабио Челестини. А потом серьёзных переговоров не было...

Конкретных переговоров с руководством не было. Общался лично с Челестини? Нет, я с ним ни разу не разговаривал. Общались только с руководителями клуба. Они совместно с тренером приняли решение, что со мной контракт не будет продлён, так как в составе достаточно полузащитников для новой схемы.