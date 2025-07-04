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Бистрович высказался об уходе из ЦСКА

вчера, 12:59

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью источнику высказался о своём уходе из клуба.

Переговоры по новому контракту были до и после Суперфинала Кубка России. Но когда ушёл Марко Николич, ситуация изменилась. Всё общение было поставлено на паузу до назначения Фабио Челестини. А потом серьёзных переговоров не было...

Конкретных переговоров с руководством не было. Общался лично с Челестини? Нет, я с ним ни разу не разговаривал. Общались только с руководителями клуба. Они совместно с тренером приняли решение, что со мной контракт не будет продлён, так как в составе достаточно полузащитников для новой схемы.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 15:02
Рулит видимо руководство в кадровом вопросе... тренер перед фактом...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:27
Ну хорошо, что хоть объяснили))
Гость
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