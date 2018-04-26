Диего Симеоне – идеальный тренер для «Арсенала»

Сегодня «Атлетико» и «Арсенал» сыграют в полуфинале Лиги Европы, а летом могут произойти изменения не только в тренерской судьбе Венгера, но и Симеоне. «Соккер.ру» поясняет.

Энергия

В первую очередь, «Арсеналу» нужен молодой и энергичный тренер, поэтому, к примеру, делать ставку на Анчелотти после Венгера не совсем правильно – логично сменить направление, а не жонглировать добрыми дедушками. Не хочу сказать, что Арсен уделял «Арсеналу» недостаточно времени, и Боже упаси говорить, что из-за возраста не тянул большой объем работы, но все-таки Венгер все делал щепетильно, по-стариковски, а «канонирам» сейчас нужен парень, который возьмется за дело с душой и порывом. Сотрет из репертуара команды одни ритуалы и традиции, добавит другие, с кем-то поругается, кого-то выгонит прочь. «Арсенал» сейчас – это лодка, которую необходимо раскачать, чтобы за борт вылетело все ненужное. Имеются в виду и кадры, и привычки. Ограниченно мудрый специалист – назовем это так, лондонцам сейчас не подходит, требуется тренер с харизмой, упорством и бесстрашием, потому что поменять придется многое.

Хребет, характер и менталитет

В «Арсенале» нужно менять обстановку. Да, завоеванные в последнее время Кубки и Суперкубки Англии смягчают критическое отношение к работе «позднего Венгера», однако глобально «канониры» уже давно не являются соискателями чемпионства в АПЛ, в каком-то «бородатом» году играли на поздних стадиях Лиги чемпионов, а теперь вообще рискуют пропустить второй кряду розыгрыш главного турнира Старого Света. Собственно, лазейка осталась одна – выиграть Лигу Европы, а для этого нужно пройти «Атлетико» под руководством Диего Симеоне. «Матрасники» - это команда, которую всегда в последние шесть лет, то есть во время работы Эль Чоло, хвалят именно за дух, спортивную ярость, полнейшее отрицание вражеского превосходства и просто сумасшедшую самоотдачу. Недаром об «Атлетико» говорят, что на тех газонах, где они играют и тренируются, трава потом не растет месяцами. А что говорят об «Арсенале» в последние годы? Инфантильные ребята, растворимые, а не натуральные лидеры, неумение держать удар и давать сдачи. Диего проведет бойцовский курс и проявит бессердечие, избавляясь от привычного духа лузерства, который предпримет попытку спрятаться в углах и трещинах.

Класс и желание работать «в долгую»

Тренерский класс Симеоне подтвержден многолетней успешной работой с «Атлетико». Мадридцев Диего дважды доводил до финала Лиги чемпионов, с ними он выигрывал Лигу Европы и опережал в чемпионате Испании «Барселону» и «Реал». Нужно сказать, что стартовые позиции в «Атлетико» у Эль Чоло были ничем не лучше, чем гипотетический «нулевой цикл» в «Арсенале». А в смысле возможностей даже хуже, «канониры» сходу могут предложить аргентинцу роскошный состав и точечное усиление на его усмотрение. Повторюсь, Симеоне своей карьерой в Мадриде доказывает, что ему можно доверять, при этом, что должно быть важно для «канониров», он не летун. Они вообще привыкли к одному тренеру за двадцать с лишним лет сотрудничества, но если Диего придет в клуб, то попросит пару лет на строительство команды, а потом еще 2-3 года отстроенный им механизм будет на пике и стремиться к титулам.

Смена стиля, новая самоидентификация

Не одно поколение болельщиков «Арсенала» выросло на футболе Арсена Венгера. Красивом, захватывающем, но однажды и безвозвратно лишившемся эффективности. Учитывая, что движение «Wenger out» захватило души многих преданных поклонников «Арсенала», следует предположить, что эти люди готовы к любой положительной смене вектора развития клуба и команды. Отказ от Венгера – это ведь еще и отказ от связи со стилем Венгера, а вам и футбол такой нравится, и победы, хотите всего, да побольше, тогда вы персонаж из той поговорки, где сначала съедают рыбку. Фанаты, решившие, что Арсен себя изжил на посту главного тренера, должны быть готовы к новой реальности, где у «Арсенала» будет новая самоидентификация. Возможно, не совершенно противоположная той, на которую было привычно опираться в последние 22 года. Симеоне способен сделать «канониров» аутентичными, но по-своему. Вы готовы это принять?

Ставка на результат

И наконец, в лице Диего Симеоне «Арсенал» может обрести тренера, который установит понятные порядки для команды и клуба – ориентированность на победы, непринятие поражений. Для топ-клуба «Арсенал» в последнее десятилетие стал слишком мягко сносить унижения, это неприемлемо, когда твоя цель – победа, а не участие. Все-таки АПЛ и Лига чемпионов – это не Олимпиада, да и футбольные болельщики, если и готовы довольствоваться олимпийским принципом, то точно не этим, а тем, где «Быстрее! Выше! Сильнее!» Симеоне делал ставку на результат – а трофеи и титулы всегда запоминаются, даже тогда, когда у него вроде бы не было на это объективных причин. Ему дважды не хватило самой малости для победы в Лиге чемпионов, а вырванное в очной схватке с «Барселоной» чемпионство – это ведь героический подвиг по меркам Ла Лиги. «Арсеналу» нужно выбираться с шестого места, от которого до первого столько же, как и до последнего. Это будет тернистый путь, который под силу пройти только вместе с тренированным, смелым и энергичным вожаком.

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