Топ-10 камбэков в плей-офф чемпионатов мира

Матчи, выигранные волевыми усилиями, украшают футбол, а камбэки в плей-офф ЧМ стоят особняком. «Соккер.ру» отобрал десятку лучших, вдохновившись подвигом Бельгии.
ЧМ-1950, финальная группа
Уругвай – Бразилия – 2:1 Видео
Голы: Скьяффино 66; Гиджа 79 – Фриаса 47
Строго говоря, это не матч плей-офф, ведь на мундиале 1950 года, который проходил в Бразилии, использовалась своеобразная формула: победители четырех групп попадали в финальный квартет, где каждый играл с каждым, а занявший первое место становился чемпионом мира. Но игра между хозяевами и уругвайцами стала фактическим финалом, с той лишь разницей, что бразильцев устраивала ничья, а Уругваю нужна была только победа. Бразилию короновали еще до игры: празднования начались уже с утра 16 июля, в день матча, песню, прославляющую триумфаторов, сочинили и распространили, Конфедерация футбола Бразилии изготовила 22 медали для будущих чемпионов, даже президент ФИФА Жюль Риме выучил речь на португальском языке, чтобы приветствовать неизбежного победителя.
А потом был матч при стечении огромного количества народа (по неофициальным данным – до 210 тысяч зрителей пришли на «Маракану»). Даже тщедушная интрига, казалось, умерла после гола Фриасы в начале второго тайма, но «Альбиселесте» смогли отыграться, а когда Альсидес Гиджа вывел Уругвай вперед, переполненный стадион замолчал. Бразильцы бросились забивать, но их соперники уперлись и выстояли под адским напором, во второй раз став чемпионами мира, в то время как у «Селесао» титулов на тот момент еще не было. Бразильцы очень скоро дождутся Пеле и исправят это недоразумение, но «Мараканасо» стал настоящим шоком для всей Бразилии, а шрам от этой глубочайшей футбольной раны не исчезнет никогда.
ЧМ-1954, четвертьфинал
Австрия – Швейцария – 7:5 Видео
Голы: Вагнер 25, 27, 53; Кернер 26, 34; Оцвирк 32; Пробст 76 – Балламан 16, 39; Хюги 17, 19, 58
Дюжина забитых голов, торжество атакующего футбола! Игра проходила в Лозанне в 40-градусную жару, но на поле было гораздо горячее. Не прошло и двадцати минут, как Швейцария повела 3:0, но еще до перерыва австрийцы вышли вперед, да и второй тайм выиграли, пусть и не в такой дикой перестрелке.
ЧМ-1954, финал
ФРГ – Венгрия – 3:2 Видео
Голы: Морлок 10; Ран 18, 84 – Пушкаш 6; Цибор 8
На том же мундиале случился еще один выдающийся камбэк, причем в решающей схватке за «Золотую богиню». Казалось, что для немцев все кончено после того, как всесильные мадьяры в начале встречи повели со счетом 2:0. Венгрия была сильнейшей командой своего времени, а Германию в групповом раунде того же чемпионата Пушкаш и Ко разбили со счетом 8:3. Но тут случилось чудо. Чудо Берна, как его назовут потом.
ЧМ-1966, четвертьфинал
Португалия – КНДР – 5:3 Видео
Голы: Эйсебио 27, 43 (пенальти), 56, 59 (пенальти); Жозе Аугушту 80 – Пак Сын Джин 1; Ли Дон Ук 22; Ян Сын Гук 25
Один из самых невероятных и гениальных матчей в истории чемпионатов мира. Во-первых, одна команда отыграла у другой фору в три мяча, во-вторых, одной из этих команда была Северная Корея! Можете себе сейчас такое представить?! Команда КНДР боролась за право сыграть в полуфинале мундиаля и сделала для этого немало, но Португалия достала из рукава джокера Эйсебио и разбила корейские надежды.
ЧМ-1970, четвертьфинал
ФРГ – Англия – 3:2 Видео
Голы: Беккенбауэр 68; Зеелер 76; Мюллер 108 – Маллери 31; Питерс 49
Первая официальная встреча ФРГ и Англии после финала ЧМ-1966, где была победа «Трех Львов» в овертайме и Тофик Бахрамов. Месть остывала четыре года и была подана в подобающем виде на следующем первенстве планеты. Англичане вели со счетом 2:0, но Беккенбауэр и его банда проявили немецкий характер, выправили ситуацию, чтобы потом нанести смертельный удар по ненавистному сопернику в дополнительное время. Вышло эффектно.
ЧМ-1974, финал
ФРГ – Нидерланды – 2:1 Видео
Голы: Брайтнер 25 (пенальти); Мюллер 43 – Нескенс 2
Немцы всегда славились своей волей и выдержкой, а уж в 70-е годы XX века камбэков они собрали немало, в том числе и за это заслужив прозвище «Машина». В финале ЧМ-1974 сборная ФРГ заставила поклонников понервничать, пропустив в самом начале матча от выдающейся голландской команды, однако еще до конца первого тайма Брайтнер и Мюллер перевернули ход игры своими голами и установили окончательный счет матча.
ЧМ-1998, полуфинал
Франция - Хорватия – 2:1 Видео
Голы: Тюрам 47; 70 – Шукер 46
Хорваты толком не успели порадоваться своему голу, как счет уже сравнялся. А в середине второго тайма Лилиан Тюрам оформил дубль. Любопытно, что для рекордсмена по количеству встреч за сборную Франции это единственные голы за «трехцветных» в 142 матчах. Именно подвиг Тюрама делает этот камбэк особенным, помимо того, что этот результат позволил Франции выйти в финал домашнего чемпионата мира, чтобы там разгромить Бразилию.
ЧМ-2002, четвертьфинал
Бразилия – Англия – 2:1 Видео
Голы: Ривалдо 45+2; Роналдиньо 50 – Оуэн 23
Запоминающейся и по-своему уникальной эту волевую победу сборной Бразилии сделал Роналдиньо, а забивали в той игре сплошь обладатели «Золотых мячей» - настоящие и будущие на тот момент времени. Оуэн открыл счет, Ривалдо сравнял, а потом Роналдиньо завалил такой голище со штрафного за шиворот Дэвид Симэну, что весь мир ахнул. А для полноты картины герой получил красную карточку и заставил товарищей удерживать преимущество в меньшинстве.
ЧМ-2014, 1/8 финала
Нидерланды – Мексика – 2:1 Видео
Голы: Снейдер 88; Хунтелар 90+4 (пенальти) – Джованни Дос Сантос 48
У чемпионатов мира есть одно неизменно правило: Мексика вылетает в 1/8 финала. Даже если «Эль Три» ведет в счете до 88-й минуты, все равно вылетает. Никаких оправданий и иных сценариев. На чемпионате мира в Бразилии этим воспользовались голландцы, чтобы выйти в четвертьфинал.
ЧМ-2018, 1/8 финала
Бельгия – Япония – 3:2 Видео
Голы: Вертонген 69; Феллаини 74; Шадли 90+4 – Харагути 48; Инуи 52
Это уже второй камбэк в плей-офф ЧМ-2018, ведь Франция по ходу матча с Аргентиной проигрывала 1:2, но одержала итоговую победу 4:3, однако «Красные дьяволы» пошли еще дальше, отыграв два мяча в рамках одного тайма. Дуплет из голов Харагути и Инуи даже фаворита мог сломать морально, но Бельгия перестроилась и внешне очень легко сравняла счет, а в самой концовке Кевин Де Брюйне разогнал атаку на победный гол, воспользовавшись авантюрной наивностью японцев.
Бельгия – Япония: азиатский будильник
И приносили своей игрой трофеи твоему любимому клубу.
И приносили своей игрой трофеи твоему любимому клубу.
Основное время того матча закончилось со счётом 1--1 . В первом дополнительном тайме французы забили два гола 3-1, и уже мыслями готовились к финалу. Травмированный Румменигге повёл своих вперёд и немцы отыграли два гола за 10 минут
Шумахер взял один из послематчевых пенальти и отправил французов играть малый финал вместо большого.
В этом матче играли величайшие люди, Платини, Тигана, Жиресс, Хорст Бригель, Манфред Кальтц, Пьер Литбарски, Пауль Брайтнер, Карл-Хайнц Руменнигге.
Харальд Шумахер--самое страшное, что я видел на поле, а матч самый драматичный из всех .
На том же чемпионате Италия попала в одну подгруппу с Аргентиной и Бразилией. Бедная Италия! - заголовки газет. Сначала Италия победила Аргентину с Марадоной в составе 2-1 и с Бразилией ей нужна была только победа . У Теле Сантаны, играли Сократес, Зико, Фалькао, Эдер, Жуниор.
Дважды итальянцы выходили вперёд, дважды Бразилия сравнивала счёт. На третий удар Паоло Росси она уже не смогла ответить, Мой крик на Балаковской слышен был на площади Куйбышева. В полуфинале парни Энцо Беарзотта не заметили Польшу и влетели в финал.
Участь Германии была предрешена.
Вот это были матчи !
Основное время того матча закончилось со счётом 1--1 . В первом дополнительном тайме французы забили два гола 3-1, и уже мыслями готовились к финалу. Травмированный Румменигге повёл своих вперёд и немцы отыграли два гола за 10 минут
Шумахер взял один из послематчевых пенальти и отправил французов играть малый финал вместо большого.
В этом матче играли величайшие люди, Платини, Тигана, Жиресс, Хорст Бригель, Манфред Кальтц, Пьер Литбарски, Пауль Брайтнер, Карл-Хайнц Руменнигге.
Харальд Шумахер--самое страшное, что я видел на поле, а матч самый драматичный из всех .
На том же чемпионате Италия попала в одну подгруппу с Аргентиной и Бразилией. Бедная Италия! - заголовки газет. Сначала Италия победила Аргентину с Марадоной в составе 2-1 и с Бразилией ей нужна была только победа . У Теле Сантаны, играли Сократес, Зико, Фалькао, Эдер, Жуниор.
Дважды итальянцы выходили вперёд, дважды Бразилия сравнивала счёт. На третий удар Паоло Росси она уже не смогла ответить, Мой крик на Балаковской слышен был на площади Куйбышева. В полуфинале парни Энцо Беарзотта не заметили Польшу и влетели в финал.
Участь Германии была предрешена.
Вот это были матчи !
Португалия – КНДР – 5:3
Голы: Эйсебио 27, 43 (пенальти), 56, 59 (пенальти); Жозе Аугушту 80 – Пак Сын Джин 1; Ли Дон Ук 22; Ян Сын Гук 25
Уже тогда судьи начали подыгрывать португальцам назначая по 2 пенальти за матч в одну калитку
Португалия – КНДР – 5:3
Голы: Эйсебио 27, 43 (пенальти), 56, 59 (пенальти); Жозе Аугушту 80 – Пак Сын Джин 1; Ли Дон Ук 22; Ян Сын Гук 25
Уже тогда судьи начали подыгрывать португальцам назначая по 2 пенальти за матч в одну калитку
PS Вот он голешник, похоронивший англичан.
https://www.youtube.com/watch?v=04EMTOuLduI
PS Вот он голешник, похоронивший англичан.