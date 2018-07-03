Топ-10 камбэков в плей-офф чемпионатов мира

Матчи, выигранные волевыми усилиями, украшают футбол, а камбэки в плей-офф ЧМ стоят особняком. «Соккер.ру» отобрал десятку лучших, вдохновившись подвигом Бельгии.

ЧМ-1950, финальная группа

Уругвай – Бразилия – 2:1 Видео

Голы: Скьяффино 66; Гиджа 79 – Фриаса 47

Строго говоря, это не матч плей-офф, ведь на мундиале 1950 года, который проходил в Бразилии, использовалась своеобразная формула: победители четырех групп попадали в финальный квартет, где каждый играл с каждым, а занявший первое место становился чемпионом мира. Но игра между хозяевами и уругвайцами стала фактическим финалом, с той лишь разницей, что бразильцев устраивала ничья, а Уругваю нужна была только победа. Бразилию короновали еще до игры: празднования начались уже с утра 16 июля, в день матча, песню, прославляющую триумфаторов, сочинили и распространили, Конфедерация футбола Бразилии изготовила 22 медали для будущих чемпионов, даже президент ФИФА Жюль Риме выучил речь на португальском языке, чтобы приветствовать неизбежного победителя.

А потом был матч при стечении огромного количества народа (по неофициальным данным – до 210 тысяч зрителей пришли на «Маракану»). Даже тщедушная интрига, казалось, умерла после гола Фриасы в начале второго тайма, но «Альбиселесте» смогли отыграться, а когда Альсидес Гиджа вывел Уругвай вперед, переполненный стадион замолчал. Бразильцы бросились забивать, но их соперники уперлись и выстояли под адским напором, во второй раз став чемпионами мира, в то время как у «Селесао» титулов на тот момент еще не было. Бразильцы очень скоро дождутся Пеле и исправят это недоразумение, но «Мараканасо» стал настоящим шоком для всей Бразилии, а шрам от этой глубочайшей футбольной раны не исчезнет никогда.

ЧМ-1954, четвертьфинал

Австрия – Швейцария – 7:5 Видео

Голы: Вагнер 25, 27, 53; Кернер 26, 34; Оцвирк 32; Пробст 76 – Балламан 16, 39; Хюги 17, 19, 58

Дюжина забитых голов, торжество атакующего футбола! Игра проходила в Лозанне в 40-градусную жару, но на поле было гораздо горячее. Не прошло и двадцати минут, как Швейцария повела 3:0, но еще до перерыва австрийцы вышли вперед, да и второй тайм выиграли, пусть и не в такой дикой перестрелке.

ЧМ-1954, финал

ФРГ – Венгрия – 3:2 Видео

Голы: Морлок 10; Ран 18, 84 – Пушкаш 6; Цибор 8

На том же мундиале случился еще один выдающийся камбэк, причем в решающей схватке за «Золотую богиню». Казалось, что для немцев все кончено после того, как всесильные мадьяры в начале встречи повели со счетом 2:0. Венгрия была сильнейшей командой своего времени, а Германию в групповом раунде того же чемпионата Пушкаш и Ко разбили со счетом 8:3. Но тут случилось чудо. Чудо Берна, как его назовут потом.

ЧМ-1966, четвертьфинал

Португалия – КНДР – 5:3 Видео

Голы: Эйсебио 27, 43 (пенальти), 56, 59 (пенальти); Жозе Аугушту 80 – Пак Сын Джин 1; Ли Дон Ук 22; Ян Сын Гук 25

Один из самых невероятных и гениальных матчей в истории чемпионатов мира. Во-первых, одна команда отыграла у другой фору в три мяча, во-вторых, одной из этих команда была Северная Корея! Можете себе сейчас такое представить?! Команда КНДР боролась за право сыграть в полуфинале мундиаля и сделала для этого немало, но Португалия достала из рукава джокера Эйсебио и разбила корейские надежды.

ЧМ-1970, четвертьфинал

ФРГ – Англия – 3:2 Видео

Голы: Беккенбауэр 68; Зеелер 76; Мюллер 108 – Маллери 31; Питерс 49

Первая официальная встреча ФРГ и Англии после финала ЧМ-1966, где была победа «Трех Львов» в овертайме и Тофик Бахрамов. Месть остывала четыре года и была подана в подобающем виде на следующем первенстве планеты. Англичане вели со счетом 2:0, но Беккенбауэр и его банда проявили немецкий характер, выправили ситуацию, чтобы потом нанести смертельный удар по ненавистному сопернику в дополнительное время. Вышло эффектно.

ЧМ-1974, финал

ФРГ – Нидерланды – 2:1 Видео

Голы: Брайтнер 25 (пенальти); Мюллер 43 – Нескенс 2

Немцы всегда славились своей волей и выдержкой, а уж в 70-е годы XX века камбэков они собрали немало, в том числе и за это заслужив прозвище «Машина». В финале ЧМ-1974 сборная ФРГ заставила поклонников понервничать, пропустив в самом начале матча от выдающейся голландской команды, однако еще до конца первого тайма Брайтнер и Мюллер перевернули ход игры своими голами и установили окончательный счет матча.

ЧМ-1998, полуфинал

Франция - Хорватия – 2:1 Видео

Голы: Тюрам 47; 70 – Шукер 46

Хорваты толком не успели порадоваться своему голу, как счет уже сравнялся. А в середине второго тайма Лилиан Тюрам оформил дубль. Любопытно, что для рекордсмена по количеству встреч за сборную Франции это единственные голы за «трехцветных» в 142 матчах. Именно подвиг Тюрама делает этот камбэк особенным, помимо того, что этот результат позволил Франции выйти в финал домашнего чемпионата мира, чтобы там разгромить Бразилию.

ЧМ-2002, четвертьфинал

Бразилия – Англия – 2:1 Видео

Голы: Ривалдо 45+2; Роналдиньо 50 – Оуэн 23

Запоминающейся и по-своему уникальной эту волевую победу сборной Бразилии сделал Роналдиньо, а забивали в той игре сплошь обладатели «Золотых мячей» - настоящие и будущие на тот момент времени. Оуэн открыл счет, Ривалдо сравнял, а потом Роналдиньо завалил такой голище со штрафного за шиворот Дэвид Симэну, что весь мир ахнул. А для полноты картины герой получил красную карточку и заставил товарищей удерживать преимущество в меньшинстве.

ЧМ-2014, 1/8 финала

Нидерланды – Мексика – 2:1 Видео

Голы: Снейдер 88; Хунтелар 90+4 (пенальти) – Джованни Дос Сантос 48

У чемпионатов мира есть одно неизменно правило: Мексика вылетает в 1/8 финала. Даже если «Эль Три» ведет в счете до 88-й минуты, все равно вылетает. Никаких оправданий и иных сценариев. На чемпионате мира в Бразилии этим воспользовались голландцы, чтобы выйти в четвертьфинал.

ЧМ-2018, 1/8 финала

Бельгия – Япония – 3:2 Видео

Голы: Вертонген 69; Феллаини 74; Шадли 90+4 – Харагути 48; Инуи 52

Это уже второй камбэк в плей-офф ЧМ-2018, ведь Франция по ходу матча с Аргентиной проигрывала 1:2, но одержала итоговую победу 4:3, однако «Красные дьяволы» пошли еще дальше, отыграв два мяча в рамках одного тайма. Дуплет из голов Харагути и Инуи даже фаворита мог сломать морально, но Бельгия перестроилась и внешне очень легко сравняла счет, а в самой концовке Кевин Де Брюйне разогнал атаку на победный гол, воспользовавшись авантюрной наивностью японцев.

Бельгия – Япония: азиатский будильник