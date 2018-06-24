Время первых. Дебютные голы сборных на чемпионатах мира

Исландец Финнбогасон и панамец Балой вошли в историю как авторы дебютных голов своих сборных в финальных турнирах ЧМ. О всех первых – на «Соккер.ру».

ЧМ-1930

1. Франция. Люсьен Лоран в матче с Мексикой. Является автором самого первого гола в истории чемпионатов мира, так что Лоран в истории не только сборной Франции, но и мировых первенств вообще. И ведь у человека всего десяток матчей за «трехцветных» и два гола.

2. Мексика. Хуан Карреньо в матче с Францией. Форвард по прозвищу Тромпито, любитель всякого рода фокусов на поле и за его пределами, вошел в историю Мексики, ответив голом престижа французам в матче, проигранном со счетом 1:4.

3. США. Барт Макги в матче с Бельгией. Левофланговый нападающий, чей отец-шотландец, игравший за «Хиберниан» и сборную Шотландии, эмигрировал в Штаты в начале XX века, открыл счет американским голам на ЧМ.

4. Румыния. Адальберт Дешу в матче с Перу. Долгое время гол Дешу в матче против Перу был самым быстрым на чемпионатах мира: Адальберт отличился спустя 50 секунд после стартового свистка.

5. Перу. Луис де Соуза Феррейра в матче с Румынией. Герой Перу и долгожитель: Луис ушел из жизни в 2008 году, не дожив всего лишь неделю до своего 100-летия.

6. Югославия. Александр Тирнанич в матче с Бразилией. Забил знаковый гол за день до своего 20-го дня рождения.

7. Бразилия. Прегиньо в матче с Югославией. Первый капитан в истории национальной сборной Бразилии, «Великий заслуженный атлет» (помимо футбола, играл в волейбол, баскетбол, хоккей на траве, водное поло, занимался плаванием и прыжками с трамплина) и легенда «Флуминенсе», что увековечено в бронзе.

8. Аргентина. Луис Монти в матче с Францией. Единственный футболист, игравший в двух финалах чемпионатов мира за две разные сборные: в 1930-м представлял Аргентину, четыре года спустя – Италию.

9. Чили. Карлос Видаль в матче с Мексикой. Матч против Мексики был дебютным для Видаля за сборную Чили, и он сходу оформил дубль. Но больше никогда не забивал за национальную команду.

10. Уругвай. Эктор Кастро в матче с Перу. Прозвище Кастро – El Manco, Однорукий. В 13 лет после инцидента с электропилой Эктор лишился кисти правой руки, что не помешало ему стать успешным футболистом, забить первый гол Уругвая на чемпионатах мира и выиграть золотые медали первого мундиаля.

11. Парагвай. Луис Варгас Пенья в матче с Бельгией. Забил победный мяч в ворота бельгийцев и вошел в историю своей страны, но это не помогло Парагваю продвинуться в плей-офф ЧМ-1930.

Сборные Боливии и Бельгии не смогли отметиться дебютными голами с первой попытки.

ЧМ-1934

12. Германия. Станислаус Кобирски в матче с Бельгией. Поляки и сборная Германии – отдельная тема. Первый гол Бундесманшафт на ЧМ забил поляк Кобирски, а Мирослав Клозе спустя много десятилетий станет лучшим бомбардиром в истории сборной Германии и чемпионатов мира.

13. Бельгия. Бернар Ворхоф в матче с Германией. В той же встрече удача, наконец, улыбнулась Бельгии, которая не смогла отличиться по ходу ЧМ-1930. Немцы выиграли 5:2, а в составе «Красных дьяволов» дубль оформил Ворхоф – один из четырех участников всех трех довоенных мундиалей.

14. Швеция. Свен Юнассон в матче с Аргентиной. Легендарный форвард «Эльфсборга» дебютировал на мундиалях дублем в ворота вице-чемпионов мира аргентинцев и помог своей команде выиграть (3:2).

15. Швейцария. Леопольд Кильхольц в матче с Нидерландами. Этот форвард не мог похвастаться хорошим зрением и выходил на матчи в очках из безосколочного стекла. Аксессуар не помешал ему сыграть результативно на ЧМ-1934 и войти в историю швейцарского футбола.

16. Нидерланды. Кик Смит в матче со Швейцарией. В 29 матчах за сборную Нидерландов отличился 26 раз.

17. Чехословакия. Антонин Пуч в матче с Румынией. Рекорд Пуча по числу голов за объединенную команду Чехословакии (34 гола) так никто и не побил.

18. Австрия. Маттиас Синделар в матче с Францией. Один из лучших игроков своего времени, кстати, чешского происхождения. У Маттиаса трагическая судьба: всего через пять лет после знаменательного гола и победы над Францией Синделар был обнаружен мертвым вместе со своей подругой-еврейкой.

19. Венгрия. Пал Телеки в матче с Египтом. На счету Телеки есть матчи не только за сборную Венгрии, но и за сборную Румынии.

20. Египет. Абдуррахман Фаузи в матче с Венгрией. Первый в истории африканский игрок, отличившийся на чемпионате мира. Причем сразу дублем.

21. Испания. Хосе Ирарагорри в матче с Бразилией. Как нетрудно догадаться по фамилии, автор первого гола Испании на чемпионатах мира – баск. Во время гражданской войны в Испании путешествовал по миру в составе сборной Страны Басков, в том числе провел около десятка матчей против команд из СССР.

22. Италия. Анджело Скьявио в матче с США. В матче против США Скьявио забил первый гол «Скуадра Адзурры» на чемпионатах мира, затем оформил хет-трик, причем третий мяч стал 100-м в истории мундиалей. А еще Скьявио в финале против Чехословакии забьет победный мяч в овертайме.

ЧМ-1938

23. Куба. Эктор Соккоро в матче с Румынией. На единственном для себя чемпионате мира кубинцы дважды сыграли с Румынией в 1/8 финала (ничья 3:3 и победа 2:1 в переигровке), а потом сгорели в четвертьфинале шведам 0:8.

24. Норвегия. Арне Брустад в матче с Италией. Бронзовый призер Олимпиады 1936 года в Берлине вошел в историю на ЧМ-1938.

25. Польша. Фредрик Шерфке в матче с Бразилией. В ярчайшем матче Польша уступила Бразилии 5:6, Эрнест Вилимовски оформил покер, но самый первый мяч поляков забил с пенальти Фредрик Шерфке.

Сборная Голландской Ост-Индии (Индонезия) не смогла открыть счет своим голам и после этого больше никогда не играла на мундиалях.

ЧМ-1950

26. Англия. Стэн Мортенсен в матче с Чили. Отыграл за «Блэкпул» 14 сезонов, вошел в историю в 1950-м, когда Англия в дебютном матче чемпионата мира обыграла Чили 2:0. Кстати, родоначальники футбола были единственной командой, которая дебютировала на том турнире.

Сборная Боливии провела второй турнир без забитых мячей (ЧМ-1930 и ЧМ-1950).

ЧМ-1954

27. Турция. Суат Мамат в матче с ФРГ. Уже на второй минуте матча с будущими чемпионами мира открыл счет, но в итоге турки проиграли 1:4, а вообще Суат забил три мяча в двух матчах на ЧМ-1954.

Южная Корея и Шотландия не смогли забить на первом для себя чемпионате мира.

ЧМ-1958

27. Северная Ирландия. Уилбур Каш в матче с Чехословакией. Гол Каша остался был единственным в матче с Чехословакией, таким образом, Уилбур еще и принес Северной Ирландии первую победу на мундиалях.

28. Шотландия. Джимми Мюррей в матче с Югославией. Со второй попытки забили и шотландцы. Игрок сборной Шотландии Джимми Мюррей отличился спустя 28 лет после гола шотландца по крови Барта Макги за сборную США.

29. Уэльс. Джон Чарльз в матче с Венгрией. Один из лучших футболистов XX века и валлийская легенда. «Силён, как Геркулес, и властен, как Цезарь», - это о нем.

30. СССР. Никита Симонян в матче с Англией. Никита Палыч до сих пор на виду, а ведь именно он 60 лет назад забил первый отечественный гол на чемпионатах мира.

ЧМ-1962

31. Колумбия. Франсиско Сулуага в матче с Уругваем. Забил с пенальти в ворота Уругвая, что не уберегло «кофейщиков» от поражения.

32. Болгария. Георги Соколов в матче с Венгрией. Можно провести аналогию с сегодняшним свершением панамцев: Соколов отличился в матче, который его команда проиграла 1:6. Но мы-то знаем, что позже у Болгарии будут успехи на мундиалях.

ЧМ-1966

34. Португалия. Жозе Аугушту в матче с Венгрией. Дважды обладатель Кубка чемпионов в составе «Бенфики» обеспечил португальцам почин на турнире, где они станут «бронзовыми».

35. Северная Корея. Пак Сын Джин в матче с Чили. Проиграв СССР 0:3 в дебюте, команда КНДР разошлась миром с Чили (1:1). Тут-то и случилось знаменательное событие.

ЧМ-1970

36. Израиль. Мордехай Шпиглер в матче со Швецией. Единственный израильский футболист, забивавший в финальных турнирах чемпионатов мира.

37. Марокко. Джарир Хуман в матче с ФРГ. Марокканцы достойно смотрелись против немцев, проиграли 1:2 и отпраздновали исторический гол.

ЧМ-1974

38. ГДР. Автогол в матче с Австралией. И такое бывает, дебютное взятие ворот командой ГДР на чемпионатах мира – автогол. А уже после этого в ворота австралийцев забил Йоахим Штрайх.

39. Гаити. Эммануэль Санон в матче с Италией. До гола Санона Италия не пропускала в 19 матчах чемпионата мира, Дино Дзофф стоял стеной. И тут гаитяне, само попадание которых на мундиаль – чудо, прервали эту серию.

Сборной Австралии не удалось отметиться голом с первой попытки, как и команде Заира (ДР Конго), но если у «Соккеруз» будут шансы это исправить, то африканцы остаются командой, которая играла на ЧМ, но не смогла забить.

ЧМ-1978

40. Тунис. Али Кааби в матче с Мексикой. Между прочим, защитник. А Тунис выиграл 3:1 в своем дебютном матче на чемпионатах мира.

41. Иран. Ирадж Данаифар в матче с Шотландией. В том же матче иранцы сначала забили в свои ворота, неудачно сыграл Андраник Эскандарян, а потом уже Ирадж поразил чужие.

ЧМ-1982

42. Камерун. Грегуар Мбида в матче с Италией. Камерунцы ни разу не проиграли на дебютном чемпионате мира, но и не выигрывали – три ничьих! После двух нулевок с Польшей и Перу обменялись голами с будущими чемпионами мира.

43. Алжир. Рабах Маджер в матче с ФРГ. Алжир сенсационно переиграл немцев в дебютной встрече чемпионата мира, а счет открыл Маджер, который до сих пор является рекордсменом своей сборной по количеству забитых мячей.

44. Сальвадор. Луис Рамирес в матче с Венгрией. Сальвадор проиграл шесть из шести матчей на чемпионатах мира, пропустил в них 22 мяча, а забил только один. Да и этот гол пришелся на игру с Венгрией, которая завершилась со счетом 1:10.

45. Кувейт. Файсаль Аль-Дахиль в матче с Чехословакией. Этот достойный футболист делал хет-трик на Олимпиаде-1980 в Москве и на ЧМ-1982 снова вошел в историю своей страны.

46. Гондурас. Эктор Селайя в матче с Испанией. Уже на восьмой минуте забил хозяевам мундиаля испанцам, и «Красная Фурия» сумела выжать из себя только ничью, ответив с пенальти в середине второго тайма.

47. Новая Зеландия. Стив Самнер в матче с Шотландией. Никто из дебютантов ЧМ-1982 не остался без голов. Новозеландцы проиграли во всех трех матчах с крупным счетом, но голевой счет открыли.

ЧМ-1986

48. Южная Корея. Пак Чхан Сон в матче с Аргентиной. Между дебютом сборной Южной Кореи на чемпионатах мира и первым голом прошло 32 года.

49. Ирак. Ахмад Ради в матче с Бельгией. Единственный представитель Ирака, забивавший на чемпионатах мира.

50. Дания. Пребен Элькьяер-Ларсен в матче с Шотландией. Обратили внимание, как любят шотландцы пропускать дебютные голы в исполнении других сборных? В какой-то период Венгрия тоже активно себя проявляла на этой ниве взаимопомощи.

Сборная Канады не забила на своем единственном ЧМ.

ЧМ-1990

51. Коста-Рика. Хуан Каяссо в матче с Шотландией. И снова Шотландия! Остановись! Благодаря голу Каяссо и этой победе Коста-Рика вышла из группы на дебютном чемпионате мира.

52. ОАЭ. Халид Измаил Мубарак в матче с ФРГ. Сборная ОАЭ проиграла будущим чемпионам мира 1:5, но исторический мяч забила.

53. Ирландия. Кевин Шиди в матче с Англией. Пожалуй, один из важнейших голов в истории сборной Ирландии, ведь он забит в первом для «зеленых» матче чемпионата мира, да еще и в ворота англичан! Этот удар принес ничью, а в итоге ирландцы добрались до четвертьфинала ЧМ.

ЧМ-1994

54. Боливия. Эрвин Санчес в матче с Испанией. Боливийцы принимали участие в трех чемпионатах мира, но забить сумели только один мяч, причем в последнем матче. Отличился Эрвин Санчес по прозвищу Платини.

55. Россия. Олег Саленко в матче со Швецией. А в игре с Камеруном Саленко забьет 5 мячей, что до сих пор никто не может повторить.

56. Нигерия. Рашиди Йекени в матче с Болгарией. Первый из нигерийских футболистов, получивший награду «Лучший игрок Африки».

57. Саудовская Аравия. Фуад Амин в матче с Нидерландами. На дебютном чемпионате мира Саудовская Аравия вышла в 1/8 финала. На последующих турнирах даже приблизиться к этому достижению не удавалось.

Греция осталась без голов на первом для себя чемпионате мира.

ЧМ-1998

58. ЮАР. Бенни Маккарти в матче с Данией. Лучший бомбардир в истории ЮАР, а еще победитель Лиги чемпионов в одной упряжке с Моуриньо и Аленичевым.

59. Хорватия. Марио Станич в матче с Ямайкой. Любопытно, что на ЧМ-1998 три дебютанта – Хорватия, Ямайка и Япония, угодили в одну группу.

20 лет спустя. Где сейчас «бронзовые» хорваты?

60. Ямайка. Робби Эрл в матче с Хорватией. Вообще-то, родился в Англии, но играл за сборную Ямайки – зов предков сработал.

61. Япония. Масаси Накаяма в матче с Ямайкой. После Накаямы японцы будут забивать на чемпионатах мира снова, вот и сегодня, например. Но он был самым первым.

ЧМ-2002

62. Сенегал. Папа Буба Диоп в матче с Францией. В матче открытия чемпионата мира в ворота действующих обладателей мировой короны. Да еще и забила команда бывшей французской колонии. Исторический гол во многих смыслах!

63. Словения. Себастьян Цимиротич в матче с Испанией. Словенцы проиграли Испании 1:3, за «Красную Фурию» в той встрече забивали легенды: Валерон, Рауль и Йерро.

64. Эквадор. Агустин Дельгадо в матче с Мексикой. Один из лучших эквадорских игроков в истории не упустил своего шанса.

Китай голов не забил и с тех пор на чемпионатах мира не появлялся.

ЧМ-2006

65. Австралия. Тим Кэйхилл в матче с Японией. Прошло 32 года с безголевого для «Соккеруз» ЧМ-1974, они дождались Гуса Хиддинка и здорово сыграли в Германии. А открыл счет голам, конечно же, Тим Кэйхилл.

66. Кот-д’Ивуар. Дидье Дрогба в матче с Аргентиной. Вождь был первым!

67. Ангола. Флавиу в матче с Ираном. Единственный анголец, забивавший на ЧМ.

68. Гана. Асамоа Гьян в матче с Чехией. Гьян забил самый быстрый гол ЧМ-2006, отличившись уже на 68-й секунде матча.

69. Того. Мохамед Кадер в матче с Южной Кореей. А это единственный тоголезец, забивавший на чемпионатах мира.

70. Украина. Андрей Русол в матче с Саудовской Аравией. Шевченко и Ребров забивали в ворота Саудовской Аравии уже после защитника, открывшего счет голам Украины на чемпионатах мира.

Тринидад и Тобаго не смог забить мячей на ЧМ-2006.

ЧМ-2010

71. Греция. Димитрис Салпингидис в матче с Нигерией. Во второй раз попав на мундиаль, греки не уехали с него без гола.

72. Словакия. Роберт Виттек в матче с Новой Зеландией. Главный герой Словакии на том чемпионате, ведь впереди у Виттека дубль в ворота чемпионов мира итальянцев.

ЧМ-2014

73. Босния и Герцеговина. Ведад Ибишевич в матче с Аргентиной. Уже на третьей минуте той игры Сеяд Колашинац забил в свои ворота, но это не считается, пришлось ждать гола Ибишевича. Забавно, что боснийцы начали, как Иран: сначала автогол, потом поразили чужие ворота.

ЧМ-2018

74. Исландия. Альфред Финнбогасон в матче с Аргентиной. Представляете, два из трех новейших дебютных гола чемпионатов мира влетали в ворота Аргентины. Вот и на турнире в России исландец Финнбогасон огорчил «альбиселесте» и Месси.

75. Панама. Фелипе Балой в матче с Англией. Вы видели, как болельщики сборной Панамы радовались забитому мячу при счете 0:6?! Для них это действительно важно, забить гол на чемпионате мира – счастье. Как вы могли убедиться, получалось это не у всех. Тринидад и Тобаго, Индонезия, Канада, Китай и ДР Конго не испытали такой радости, хотя приезжали на мундиали, а панамцам будет что вспомнить после возвращения из России.