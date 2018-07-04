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Колумбия – Англия: нервы и драмы

вчера, 00:39
Колумбия – Англия: нервы и драмы

Англичане сломали казавшуюся незыблемой традицию и выиграли у Колумбии в серии пенальти. «Соккер.ру» - о матче, который оказался слишком нервным.

Еще одна драма на чемпионате мира в России. Сколько уж их было. Конечно, не стоит обольщаться. Бывали и откровенно невыразительные матчи. Но все же вот подобных ярких противостояний турнир выдал гораздо больше. Поединок Англии и Колумбии можно охарактеризовать как напряженный. Он не был каким-то особенно красивым или качественным. Но нервное напряжение не отпускало ни на секунду.

Английская мощь

По первой части встречи вообще казалось, что у Колумбии шансов не будет. Британцы сделали ставку на силовой футбол с первых минут, чтобы попытаться придавить колумбийцев. Тут Гарет Саутгейт пробовал сыграть на свежести своих ребят, многие из которых пропускали последний матч с Бельгией, а также на том, что Колумбия на всем чемпионате мира именно неважно начинает игры, раскачиваясь прямо по ходу поединков. Причем у колумбийцев это неисправимая черта именно из-за принципа накопления эмоций. 

Эта команда питается эмоциями, страстью, поэтому ей нужно зарядиться, разозлиться, набраться их прямо по ходу игры, чтобы задвигаться быстрее. Так что первая часть встречи целиком осталась за Англией, которая терроризировала владения Давида Оспины. Но тому помогали богатыри Мина и Давинсон Санчес, с которыми даже мастерам верховых единоборств из Англии было нелегко тягаться.

Колумбийская воля

Англичанам на протяжении большей части основного времени удавалось направлять колумбийскую эмоциональность по ложному руслу. В какой-то момент казалось, что Колумбии не избежать удалений, поскольку постоянные стычки, постоянные паузы, свистки, неоднозначные судейские решения злили и заводили южноамериканцев. Однако выплеснуть эмоции в феерию как с Польшей не получалось – британцы все перекрывали у своей штрафной. Выплескивалось все в устной форме в том числе на рефери, который отмахивался желтыми карточками.

Сломавшийся счетчик Гейгера

Арбитр из США Марк Гейгер в принципе попал в сложную ситуацию. Матч выдался тяжелым, жестким, напряженным, однако себе в актив он не сможет его занести. На протяжении всего поединка Гейгер менял подход к оценке эпизодов – это очень большая ошибка профессионального судьи. В какой-то момент он поднял грань дозволенного, потом резко принялся опускать ее, повысил градус напряжения, стал бесить колумбийцев, которые припомнили подозрения своей прессы, жаловавшейся, что нельзя на матч с Англией назначать арбитра из США. 

Затем Гейгер внезапно сменил настроение и стал будто извиняться перед колумбийцами, не замечая некоторых мелких деталей. Их вообще было очень много: и симуляций, и тычков, достойных желтых карточек. И каждый раз Гейгер принимал совершенно разные решения. Настолько его глаз замылился, что даже угловые очевидные перестал замечать. Словом, арбитр изо всех сил старался, но напряжения поединка не выдержал, чем создал излишне нервную обстановку, а в игре колумбийцев она и без того всегда взрывоопасна. 

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (2) – 12 (2)

Весьма скромные показатели для двухчасовой игры. Причем Колумбия первый удар в сторону ворот соперника вообще нанесла в середине первого тайма только, а в створ – в компенсированное к нему время. Британцы же к первому колумбийскому удару пробили четырежды за счет своей активности на старте. Но в целом напряжение и динамика матча не вязались с количеством ударов, причем именно опасных ударов – в обороне обе команды отработали очень мощно.

Владение мячом (точность передач): 48,1% (78%) - 51,9% (82%)

Процент владения мячом примерно равный. В этом компоненте есть небольшое превосходство англичан, поскольку они чуть больше владели инициативой за эти 120 минут игры. За ними осталась первая часть встречи, а также четвертый тайм. Колумбийцы лучше всего выглядели в конце основного времени, когда сравняли счет, а также в третьем тайме. Чуть короче по времени. Но в целом показатель почти равный. 

А вот по точности передач, конечно, Колумбия на себя не очень похожа. Особенно бросалось в глаза, как не ладится это у Кинтеро, который исполняет роль лидера в конструировании атак колумбийцев. Англичанам удавалось многое читать, перехватывать, перекрывать, так что неточностей и потерь было у Колумбии больше обычного, потому долго она вообще не могла ничего организовать, пока Англия не подустала от своего интенсивного футбола. 

Дриблинг (отборы): 3 (12) – 5 (10)

Обратите внимание, как мало обводок в матче. Это тоже показатель надежной игры обороны. Проходить ее получалось только за счет быстрой комбинационной игры. Никому в одиночку прорываться не удавалось за счет особой техники. Потому что жесткие и надежные игроки обороны всех останавливали. В том числе и поэтому мало ударов.

Им лучше не возвращаться в Колумбию

Колумбийские болельщики насколько страстно поддерживающие, настолько и жестокие. Помните матч с Японией, когда Карлос Санчес привез в дебюте матча пенальти и заработал удаление? В его адрес тут же посыпались угрозы со стороны разъяренных фанатов. В этом матче тоже Карлос Санчес заработал пенальти для соперника, который реализовал Кейн. Так что вполне серьезно ему лучше быть осторожнее. 

Это касается и Урибе, который в целом провел прекрасный чемпионат мира, но запомнится тем, что не забил пенальти, ударив в перекладину, когда инициатива в серии была у Колумбии. Еще, конечно, и Бакка не смог переиграть Пикфорда. Но там стоит отметить заслугу вратаря, а у Карлоса в общем турнир выдался не лучшим. 

Сборная Колумбии многих в себя влюбила своим страстным романтичным футболом, своими яркими болельщиками. Но эмоциональность не всегда приносит свои плоды, порой она даже вредит. Колумбия иначе играть не могла – это ее стиль, ее сущность. Она искренне билась, выкладывалась от и до, пока ноги не сводило. 

Даже после этого продолжала сражаться. Но у Англии все же в этом противостоянии было больше преимущества, чаще ее подходы оказывались угрожающими. Так что ждем в четвертьфинале противостояния Англии и Швеции. С этой стороны сетки остались только европейские сборные.

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Все комментарии
anyway
anyway
вчера в 19:34
Парням можно просто поаплодировать, ведь несмотря на все козни судьбы и скаузера, они выложились на все 100% и вышли в следующий этап. Нереальная уверенность в себе Харри Кейна при исполнении пенальти, полная отдача всех 10 игроков на поле и вот результат. Да, да, именно Англия вчера все 120 минут провела в меньшинстве, а в серии пенальти это "меншиньство" еще и чуть не забрал у них заслуженную победу. Теперь понятно, почему в бытность Хэндерсона капитаном сборная показывала невнятную, скучную и унылую игру. Впрочем тренерский штаб уже понимает причину неудач сборной, в составе национальной команды становится все меньше скаузеров, и результаты улучшаются!
MALOVAR
MALOVAR ответил DXTK
вчера в 18:51
ну опять концовку притянул за уши,если и была лучше,в начале первого тайма ,и все ,и за это выход в 1/4 не дают .
Прошли и слава богу .Я из тех,кто говорил ,что Англичане не фавориты и долго не протянут ,а они вон в деле до сих пор,молодцы
DXTK
DXTK ответил MALOVAR
вчера в 18:39
MALOVAR:
Так не верно рассуждать ,про везение,когда правилами установлено что матч идет 90 мин ,и гол на любой минуте есть плод работы команды.Тогда уж и англичанам с пеной повезло. Просто до матча многие кричали что Англия разорвет колумбчан,а на деле они жаже гола не смогли забить
хочешь убедить что пенальти на Кейне не было?

Кто утверждал что Англия разорвет колумбию, если читать тех кто на соккере все были против Англии и утверждали что их победят.

Хотя еще до старта ЧМ все говорили англия никуда не выйдет из группы, потом все стали говорить они проиграют или опозорятся 100% как всегда в 1/8

PS Но мы видим все наоборот. Англия в 1/4 и по праву вышла туда, так как лучше была на поле и ближе к победе в основное время.
MALOVAR
MALOVAR ответил DXTK
вчера в 18:30
Так не верно рассуждать ,про везение,когда правилами установлено что матч идет 90 мин ,и гол на любой минуте есть плод работы команды.Тогда уж и англичанам с пеной повезло.
Просто до матча многие кричали что Англия разорвет колумбчан,а на деле они жаже гола не смогли забить
DXTK
DXTK ответил MALOVAR
вчера в 17:18
MALOVAR:
Автор спать хотел и матч не смотрел ,как его смотрел я . Единственной командой ,которая могла забить с игры была Колумбия ,и она собственно забила ,и еще могла. Англичане играли без ворот ,жутко нервничали ,и вели себя не по мужски . Колумбийцы хамовато себя вели ,но без грубостей ,и были быстрее во всем ,от принятия решений до ударов и пасов .Жаль рефери абсолютно не компетентный потерял игру и подарил Англии преимущество ,позволившее им бороться за серию пенальти
Англия победила по делу, могли все решить в основное время 1-0, но Колумбии дико повезло отскочили на ничью, и это им подарило еще 30 минут жизни на ЧМ. Но серия пенальти все расставила на свои места.
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил dinoel
вчера в 17:01
dinoel:
Теперь будем ждать финал Бразилия - Англия
но не на этом чемпионатe.
MALOVAR
MALOVAR ответил myst5
вчера в 13:30
понравилась игра в обороне англичан,но в доп время и это развалилось . А так ,хваленого Кейна проглотили и выплюнули,не збывай,с игры ноль голов
myst5
myst5 ответил MALOVAR
вчера в 13:23
Похоже это вы товаришь спали . Англичани абсолютно связали всю игру Колумбии от чего они и начали нервничать. А моменты у них появились только в самой концовке игры
Roger Young
Roger Young
вчера в 11:14
Хороший был матч. Настоящая драма
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER ответил Leningrad 84
вчера в 08:03
Коих я назвал они увидят себя. 90 процентов себя такими считают
dinoel
dinoel
вчера в 07:48
Теперь будем ждать финал Бразилия - Англия
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил KLUNIO-INTER
вчера в 07:17
KLUNIO-INTER:
Молодец англосаксы назло маскалям победили. Желаю победы им на чм 2018. Не могу представить как будут тут полыхать синим пламенем
А откуда такая уверенность, что "победили назло москалям"? А просто за свою страну, без злости на Россию, по-твоему, англичане уже побеждать не могут?
Ver
Ver ответил KLUNIO-INTER
вчера в 07:13
KLUNIO-INTER:
Молодец англосаксы назло маскалям победили. Желаю победы им на чм 2018. Не могу представить как будут тут полыхать синим пламенем
Всего лишь северное хладнокровие в подходе к исполнению пенальти...И почему на зло? Рад за них, а выиграют, смогут так ради Бога...
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
вчера в 07:00
Молодец англосаксы назло маскалям победили. Желаю победы им на чм 2018. Не могу представить как будут тут полыхать синим пламенем
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
вчера в 05:46
блин,жалко колумбийцев
ndedov
ndedov
вчера в 05:41
Ещё немного и англичанам конец!!!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 04:22
Автор спать хотел и матч не смотрел ,как его смотрел я . Единственной командой ,которая могла забить с игры была Колумбия ,и она собственно забила ,и еще могла. Англичане играли без ворот ,жутко нервничали ,и вели себя не по мужски . Колумбийцы хамовато себя вели ,но без грубостей ,и были быстрее во всем ,от принятия решений до ударов и пасов .Жаль рефери абсолютно не компетентный потерял игру и подарил Англии преимущество ,позволившее им бороться за серию пенальти
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