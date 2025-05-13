Неожиданный перформанс «Пари НН». Восстали из пепла, оформили разгром – забрали важную победу

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сегодня, 11:22

Три очка по итогам матча с «Крыльями».

«Крылья» и «Пари НН» выдали довольно резвый матч, и неожиданно на голы пробило именно нижегородцев. На то были причины.

Быстрые атаки, провалы в обороне

Последние игры для подопечных Виктора Ганчаренко по результату складываются довольно неплохо – но разгром при этом тренере команда оформила впервые. Нижегородцы отлично включились в игру и душили гостей прессингом – хозяевам вдобавок помогло то, что это сразу привело к забитому мячу. Уже на девятой минуте «Крылья» оказались зажаты на фланге у углового флажка. Рассказов вынудил Печенина в касание перевести в штрафную. Там в неразберихе Трошечкин скинул на Боселли – Хуан открыл счёт в матче.

Игра раскрылась – не просто так по итогам первого тайма команды на двоих забили пять мячей. Самарцы оказались в нокауте, «Пари НН» этим удачно распорядился. На 16-й минуте прошла вторая голевая атака, а в концовке тайма сначала реализовали пенальти за фол на Трошечкине, потом получился еще один быстрый выпад – Медведев отправил мяч вперёд, защитники «Крыльев» не уследили за рывком Боселли. Подопечные Игоря Осинькина ответили своим мячом.

Точно нельзя сказать, что счёт по игре. У «Пари НН» было не так много моментов, чтобы уходить в такой отрыв. Помог быстрый гол, а после 2:0 к 17-й минуте гости оказались сбиты с толку, пенальти и вовсе отправил в нокаут, четвёртый пропущенный добил.

Топ-матч Боселли

В этом 45-минутном перформансе от «Пари НН» отдельно стоит отметить Хуана Боселли. Форвард проводит второй сезон за клуб – за это время стало ясно, что топ-бомбардиром его не назовёшь. В прошлом сезоне уругваец забил три мяча и сделал две голевые за 22 матча Премьер-Лиги. И в текущем розыгрыше дела шли несильно лучше. По итогам осени в его активе было пять голов и два ассиста.

Но в одном конкретном матче всё сложилось в его пользу. 16-я минута, ноу-тач-пас от Рассказова и точный удар в дальний угол – гол. Концовка первого тайма, пенальти на Трошечкине – дубль. Компенсированное время –закидушка от Медведева, проспавшая её оборона «Крыльев», выход 1-на-1 с Песьяковым – хет-трик (и рекорд для Никиты). И в довершение – игра рукой Костанцы в своей штрафной на 74-й минуте, Хуан на точке – покер. Вроде Боселли и не так много сделал для такого достижения – просто оказался в нужное время в нужном месте. Но ранее команде Ганчаренко регулярно не хватало именно этого.

Кошмарный первый тайм от «Крыльев» – но самарцы могли уходить с 0:4

Опять же в первом тайме сложились заряженность «Пари НН», их аномальная реализация и нерасторопность «Крыльев». После 20 минут матча гости уже оказались в нокауте, а перед перерывом начался сущий кошмар. Повезло забить перед свистком – это хоть как-то заставило проснуться. Был ли это случайный отскок или расчёт Бабкина, не так важно.

Главное – после перерыва «Крылья» включились в игру. Второй тайм начался с прицельного удара из-за штрафной в дальнюю девять от Олейникова. Многое для камбэка сделал вышедший на замену Шитов – он был крайне активен на этом отрезке. Владислав четырежды бил по воротам во втором тайме – сначала с центра у штрафной, позднее прорвался по флангу и выцеливал в дальний. Именно он в итоге забил второй, удержав мяч с Евгеньевым и Печениным на плечах. Резюмируя, возможность вернуться в игру была – вот что по этому поводу думает Игорь Осинькин:

Было 4:2, могли сделать 4:3, но когда пропустили пятый гол, пришлось прятать людей, у которых желтые карточки. Также есть люди, которые не совсем здоровы, некоторые замены были связаны с этим. Когда стало 4:2, потом была возможность сделать 4:3, это был ключевой момент, чтобы вернуться в игру. Глупые, легкие пенальти.

Своевременная победа

Нижегородцы празднуют. Эта победа важна во многих смыслах. Прежде всего, команда стала ближе к тому, чтобы покинуть зону стыков. До этого уже обыграли «Ахмат» – это прямой конкурент «Пари НН». Теперь разбили «Крылья» – самарцы тоже недалеко ушли от стыков, победа сыграет свою роль. Вдобавок грозненцы за день до этого уступили «Акрону», а идущие на 12-м месте «Химки» поделили очки с «Оренбургом». «Пари НН» за два тура до финиша идёт наравне с химчанами – по 26 очков в активе.

Плюс не стоит забывать, что команды Ганчаренко – команды настроения. Если игра идёт, то тяжело будет даже ЦСКА и «Спартаку». Если не идёт, мяч не держится в ногах даже против аутсайдеров. Эмоциональный фон – важная составляющая для «Пари НН». И прямо сейчас, после побед над двумя конкурентами, после неплохой игры с «Зенитом» (у питерцев минимальная победа – 2:1) нижегородцы заряжены на финальный отрезок. Там предстоит домашняя игра с «Факелом» и выезд к ЦСКА .

Решение по Осинькину

Вроде зимой всё было кристально ясно. Игорь Витальевич отрабатывает контракт до конца и уходит. На фоне ударного отрезка (в апреле деклассировали «Локомотив», обыграли «Химки» и «Оренбург», поделили очки с ЦСКА и «Рубином») появились мысли, что с расставанием лучше повременить. Если результат вернулся, нет смысла прекращать сотрудничество.

Два поражения в последних турах можно объяснить – с мотивированным «Динамо» довольно тяжело, против «Пари НН» всё складывалось против самарцев. Но даже так у тренера накопилась усталость. В конце марта специалист отмечал:

Под этим новостным фоном мы находимся с мая месяца. Что-то отвечать лишний раз, возвращаться не хочется. Этот новостной фон давит. Адаптироваться к нему очень сложно.

Может, финишная прямая для «Крыльев» и сложится – но Осинькин слишком давно работает в команде и не первый раз оказывается под таким прессом. Эмоциональных сил уже элементарно не хватает. Вполне возможно, что в межсезонье тренер сам захочет сменить обстановку.