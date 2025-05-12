Прерванная серия. «Динамо» обыграло «Спартак»

1746997776

сегодня, 00:09

Вторая победа подряд с Роланом Гусевым.

Многим показалось, что «Динамо» поспешило, когда отправило в отставку Марцела Личку. Кстати, уволил главного тренера формально именно «Спартак». После поражения от красно-белых в Кубке России руководство динамовцев приняло такое решение. В турнирном плане «Динамо» больше нечего было решать – единственный трофей, на который можно было рассчитывать, уже упущен. Так что остается искать нового наставника и пытаться заскочить в тройку в Премьер-Лиге, что в отсутствие еврокубков мало кого интересует.

Психологическая нестабильность

А попутно получается всколыхнуть общественность вот такими матчами. Хотя тут скорее дело в «Спартаке». Подопечные Деяна Станковича, да и сам сербский наставник, демонстрируют все большую нервозность, которая является признаком неуверенности и потери контроля над ситуацией. Хотя это ясно и из положения в турнирной таблице. Вроде бы давно отвалившийся «Локомотив» внезапно оказывается в двух очках от «Спартака», а сами красно-белые, которые всего за пять туров скатились со второго места на пятое и выиграли один матч из четырех последних, начинают искать виноватых где-то на стороне.

Станкович даже не пришел на пресс-конференцию после игры, отправив туда помощника Ненада Сакича. Тот отметился формальным оправданием о том, что главный тренер сорвал голос, поэтому не может прийти и говорить, а сам на вопросы отвечать отказался. Хотя в эфире «Матч ТВ» успел раскрыть причины недовольства штаба: они в судействе, конечно. Оно якобы полностью отвечало интересам «Динамо». Чьим интересам, например, отвечает игра Манфреда Угальде в 2025 году, Сакич, разумеется, не скажет. А между тем лучший бомбардир РПЛ забил во второй части чемпионата всего лишь один мяч – в первой части у него было 15 голов. Очевидно, что дело не в какой-то статистической погрешности, а в системном подходе к игре. И Станкович, кажется, теряет контроль над командой.

Отчасти это следует и из поведения во время матчей, и из-за этого саботажа пресс-конференции, и даже из того, что все красно-белые отказались общаться со СМИ после матча, нарушив тем самым регламент РПЛ . Но дело даже не в регламенте, а в той психологической атмосфере, которая царит в «Спартаке». Здоровой назвать ее сложно. А ведь впереди у красно-белых финал Пути регионов в Кубке России против «Ростова». Если удастся обойти южан, то в финале будут ждать «Зенит» или ЦСКА . По сути, весь сезон «Спартака» сейчас сводится именно к кубковым противостояниям. Только они могут спасти Станковича и отношение к нему. А после нынешних демаршей и на таком фоне редко удается восстановить микроклимат и наладить эффективную игру. Это признак агонии. Но что там по игре?

Судьбу встречи с «Динамо» решил первый тайм. Одна команда вышла на поле биться в дерби, а другая – пытаться отработать обязательную программу. При более-менее сопоставимом классе очевидное преимущество будет иметь тот коллектив, который больше заряжен эмоционально. Это было «Динамо». Тут могут быть несколько факторов. Всегда смена наставника подстегивает. При Ролане Гусеве динамовцы выиграли второй матч подряд – они получили встряску. Это пока ничего в целом не говорит о тренерском таланте экс-армейца, но явление общеизвестное, ограниченное по времени. Еще одним нюансом стало то самое болезненное недавнее поражение в Кубке России. «Динамо» вышло мстить – у «Спартака» такого ощущения не появилось. Да и в шести предыдущих матчах динамовцам не удавалось победить красно-белых – с 2023 года было пять поражений и одна ничья. Для столь принципиального соперничества очень болезненные цифры.

Сильные стороны

В первом тайме решающим игровым компонентом стали угловые. Их было три у «Динамо», и все принесли свои плоды. После первого удалось заработать пенальти, второй тоже привел к голевому моменту, но не реализованному, а третий закончился голом. «Спартак» тем же ответить не мог – он предлагал только активность Маркиньоса, который будто забыл, что вся команда по весне скисла, и продолжал тащить партнеров вперед и обострять. Если бы не он, провал «Спартака» во второй части чемпионата выглядел бы более очевидным.

Вообще, у «Динамо» теперь 59 голов – и это лучший результат в РПЛ , за что стоит благодарить в том числе открытый стиль игры Лички. По пропущенным мячам динамовцы с отрывом худшие в первой пятерке. Но в контексте нынешнего матча хочется отметить, что у них теперь 15 голов со стандартов. И это тоже абсолютно лучший результат клуба в Премьер-Лиге.

Конструктивно в первом тайме «Динамо» тоже смотрелось лучше. Оно нанесло 14 ударов по воротам против шести у «Спартака» при большем владении мячом у гостей. По точным попыткам почти равенство: три против двух в пользу хозяев – к слову о ценности стандартов.

Интересно, что во втором тайме динамовцы показали умение играть по счету, оберегать его. Хотя тут надо отдать должное и «Спартаку», который достаточно прощал соперника и не использовал хорошие шансы, чтобы перевернуть ситуацию. За весь второй тайм уже красно-белые нанесли 14 ударов, а у «Динамо» их было всего два, и оба оказались неточными. У «Спартака» в створ пришлись лишь два – тут тоже трудности с реализацией. Можно вспомнить появление Ливая Гарсии в перерыве. Он опять ничего не принес, хотя сделал три удара. Форвард имеет ноль голов и голевых передач в десяти матчах чемпионата. Красноречиво.