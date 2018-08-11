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Поиск белой полосы. Еременко, предательство, ЦСКА и «Спартак»

вчера, 12:30

Подписание Романа важнее и сложнее, чем кажется. Дело не только в «предательстве», хотя и этот аспект читатели «Соккер.ру» бурно обсуждают. Присоединяйтесь! 

У ЦСКА есть повод отмалчиваться

Многие болельщики «армейцев» называют Романа «предателем». Право на мнение, безусловно, имеют. Но рассмотрим ситуацию без эмоций. Фанаты ЦСКА унижают Гинера, если допускают, что тот вышел из неприятной истории с финансовыми потерями. 

«Армейцы» легко добились добровольного отказа Еременко от любых претензий, а если бы пошли в суд – получили то же самое через пару лет, заплатив адвокатам. Ситуацию Муту и «Челси» вспоминать не стоит. Адриан страдал наркоманией, об это знали, когда его подписывали. 

Румын нарушил обещание, а у Еременко другая история. И сейчас у Романа уже не было никакой контрактной связи с ЦСКА. При этом Бабаев намекал, что возможны переговоры о новом соглашении. 

Ганчаренко подтвердил информацию, ведь сказал «без комментариев», а затем использовал фразу «переговоры – вещь сложная, могут сорваться в любой момент». Знал о «Спартаке». А почему не срослось с ЦСКА? Легко догадаться. 

Гинер предложил Роману намного меньше, чем Федун. ЦСКА не показал заинтересованности в игроке. «Если тебе некуда идти – приходи к нам». Так себе приглашение для блудного сына, ведь оказалось, что Еременко интересен другим клубам.  

Но родители футболиста наивно требуют от ЦСКА заявления, что Роман никого не предавал. Клубу Гинера выгодно молчать. Во-первых, надо же разыграть обиженных. Во-вторых, при игре в молчанку получается, что Еременко «предал» бывший клуб, а не ЦСКА упустил ценного игрока в пользу конкурента. 

По традиционной причине - предложил меньше, чем другие. Еременко в теории мог «отдать долг» «армейцам», согласившись на скромные условия, но разве тут были долги? Помним, что Роман разорвал контракт с «Рубином» в одностороннем порядке, уменьшил реальную стоимость в два-три раза. 

Зарплата Еременко в ЦСКА была 2.3-2.5 млн евро, обошелся не в 8-12 миллионов, а всего в четыре, ведь столько получил «Рубин». Арифметика простая, Гинер ничего не проиграл, наоборот многое выиграл, ведь с Еременко на поле выходили в ЛЧ, получали премиальные УЕФА

Вот и получается, что Роман и Евгений Гинер квиты – финн ущерб компенсировал задолго до его нанесения. Остается только одна загвоздка. Если в период, когда Романа поймали, им серьезно интересовался зарубежный клуб – например, «Рома», то ЦСКА в правду потерял деньги. 

Хотя это вилами по воде писано. В те годы крепко держались за основных игроков. Вряд ли переход в «Рому» в январе 2017 года был решенным в дни, когда УЕФА отстранил Еременко от футбола. 

Роман поступил в интересах семьи

В ЦСКА Еременко любили, когда пошли слухи о наркотиках – фанаты «армейцев» его защищали и кричали о клевете. Сейчас часть из них называет Романа «предателем». Не поздно спохватились? 

Знаете, где Еременко родился? В Москве. За какие клубы играл его отец? За «Спартак», «Торпедо» и «Динамо». Роман Алексеевич спокойно мог взять российское гражданство, даже после детства в Финляндии, а потом играть за сборную России.  

Но остался финном, поскольку так себя идентифицирует. Набирался опыта в Италии, играл в Киеве и Казани. До ЦСКА выступал за шесть разных клубов в четырех разных странах. «Рубин» покинул со скандалом, что тогда «армейцев» не смутило. 

Проще говоря, Еременко был выгоден москвичам на поле – один из самых полезных футболистов РФПЛ своего времени. Обходился дешево, зарплата была не космической, выходы в группы ЛЧ получали благодаря и его крутой игре. 

А дальше ЦСКА не кормил семью Еременко эти два года. Роману 31 год и контракт со «Спартаком» - последний шанс заработать хорошие деньги. Или предпоследний, хотя об этом нюансе – чуть позже. Понятно, что выбрал «красно-белых», поскольку больше заплатили. 

Но есть и другие факторы. Каррера проявил личную заинтересованность, в отличие от Ганчаренко, который не стал брать на себя ответственность. Еременко пошел к тем, кто звал, причем ради семьи – они явно выбрали Москву как место проживания на ближайшие годы. 

На резонансном трансфере ловят хайп

Обзывать Еременко наркоманом по определению неверно. Роман, что не удивительно для спортсмена, которого постоянно проверяли врачи ЦСКА, не болел наркоманией. Зато жестко сглупил и был серьезно наказан УЕФА

Его случай пропагандирует идею, что наркотики – зло. А вот заявление Селюка, что «народная команда», подписав Еременко, показывает плохой пример детям – запредельный бред. Никакого «сильного имиджевого удара по клубу» нет. Титова забыли? 

Позже говорили, что допинг был в крови у всех игроков «красно-белых». Причем автора этого заявления Ващука за клевету не судили. А у Еременко до единственного прокола была отличная репутация. Березуцкие говорили, что в команде очень удивились происшествию – ничего странного не замечали. 

«Спартак» полтора десятилетия был без чемпионства, вложив в проект 1 миллиард нефтедолларов – вот «удар по имиджу клуба». Трансфер Роши, которого втюхали вместо Луана – «удар по имиджу». Надо уметь отличать единственную глупую ошибку от серий проступков. 

Многие повыскакивали и обзывают Еременко «наркоманом», «пенсионером» и «отстоем». Но у Романа за карьеру три чемпионства, что больше, чем у «Спартака» в новом тысячелетии, ведь 2000 год - это еще 20 век. Так что вместо ловли хайпа хорошо бы оценить трансфер с точки зрения футбола. 
Роман Ерёменко: возвращение близко

Еременко нужен «Спартаку» на поле

Сезон в августе не завершается. Разве что из ЛЧ можно вылететь сразу, но Каррера должен мыслить стратегически. Подписание Еременко – отложенный козырь. О каком «пенсионере» речь? Свободный агент возраста Месси два года готовился к возвращению в игру. 

Еременко столько же лет, как Комбарову, Глушакову и Адриано! Они слишком старые, чтобы помогать «Спартаку» атаковать? Роман отдохнул два года – такой простой без травмы значит, что человек в зверской физической форме и свежий, как никогда в карьере. 

Причем резкость важнее выносливости. Фернандо не любитель бегать, а без него не видели бы спартаковцы чемпионства. Роман тоже часто играл стоя, формата Широкова футболист. Но не ленивый, чтобы работать медленнее, чем нынешний Попов. При этом, в отличие от Ханни и Ивелина, Роман умеет отбирать мяч. А в отличие от Глушакова – думать на поле. 

Капитан ведь рубаха-парень, но порой рубают в капусту его самого. Вот и получается, что одногодки Роман и Денис в равных условиях, но финн совершенно другой. На фоне довольно примитивных по стилю полузащитников «Спартака» - Зобнин мужик, но не футбольный интеллектуал, Еременко сразу выделяется. 

Наконец, Каррера подписанием Романа показывает, что не фанатам решать, кого клуб или тренер считают полезными. И это правильная позиция. Например, Семак одним трансфером мог показать, что у него есть тренерская независимость и чемпионская уверенность – пригласив в «Зенит», например, Самба Соу. 

Смогли бы разделить фанатов на тех, кому интересен клуб, а также кто просто рисуется. Против Еременко в «Спартаке» те, кому не хватает внимания. Ведь Роман бесплатный, мотивированный, моложе железно основного Ещенко на три года, одногодок Глушакова и Попова. Футболист, который нужен на поле. Даже в лимит впишутся, ведь Боккетти нестабилен, может уступить Кутепову место в основе. 

Роман сознательно стал частью скандала

К Еременко есть серьезный вопрос. Зачем именно «Спартак»? Неужели жена и дети так хотели жить в Москве, что согласились на ожидаемую обструкцию мужа и папы? Если было предложение из Китая – надо было ехать на Восток. 

Но финская семья держится вместе, а раз младший брат Сергей Еременко приглянулся Каррере – Роман пошел в команду, которая враждует с ЦСКА. Но не переоценивают ли в двух клубах фазу войны? Онопко целовал герб «армейцев», но под землю не провалился. Дзагоев называл главным соперником «Зенит». 

«Армеец» с детства Широков играл за «красно-белых». У того Романа не очень получилось, но этот на поле пока не выходил. Может провалиться, но Еременко – игрок думающий, а такие остро нужны Каррере по ходу сложного и переломного сезона. Будут недовольные фанаты ЦСКА и «Спартака», но рассудит только игра. 

«Спартак» провернул трансфер для взрослых, издевается над своими и чужими фанатами одновременно. Как «Ювентус» с Бонуччи, только там история блудного сына, а здесь – переманивание бывшего врага. Вот только «Спартак» - это не «Ювентус». Менеджмент москвичей не работает на Массимо. 

Если Еременко вдруг провалится – всю вину возложат лично на Карреру, вот увидите. Если заиграет – припишут успех руководству клуба. Роман и Массимо сделали ставку, им можно пожелать удачи. Ведь странно называть «предателем» человека, не зная всех обстоятельств дисквалификации.

В ЦСКА не решились открыто рассказать реальную историю. Также не было заявлений, что Еременко будут поддерживать, хотя есть клубы, где своих не бросают даже после явных осечек. А что, если не было никакого китайского предложения, и спартаковское оказалось самым выгодным для семьи? Тогда и вариантов оставалось мало.  

Еременко пришел в ЦСКА с пользой для «армейцев», играл тоже очень круто. Теперь вольная птица, приносившая Гинеру деньги, нашла новое гнездо. Легко критиковать такой шаг с точки зрения фаната. Но здесь нет правильной и неправильной оценки. Есть лишь личные переживания. А злоба уже ничего не изменит. 

Дождитесь игры Еременко, чтобы судить за дело. Ситуация 50 на 50, может заиграть, а может провалиться, хотя «Спартаку» такой игрок точно нужен. В прошлом жестко ошибся, был наказан по закону, потерял два года карьеры. Не все заслуживают второй шанс, но Роман пока оступился один раз, а судить его за это вечно слишком высокомерно. 

Особенно для фанатов клубов ЦСКА и «Спартака» - тех, кто не бросает в других камни, ведь сами далеко не без греха. В чемпионате России почти не осталось тонких мастеров умных передач, Роман может улучшить игру новой команды и украсить лигу. 

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 09:06
Меньше бы о нем писали -резонанс тоже был бы меньше.
Пепс
Пепс
вчера в 16:38
Скандальный тип... Что из Рубина свалил , что из коней .... И на поле как девочка , не боец....
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Спагетти
вчера в 15:48
Спагетти:
Специально попался на коксе чтоб уйти от коней и через два года попасть в Великий Клуб, на какие жертвы только не пойдёшь чтоб играть за Спартак;)
Блин, плюсую тысячу раз!!!
Можно я твой пост в И-нет задвину в качестве рекламы для желающих "опарнокопытиться"? Авторские права за тобой ;)
=D =D =D
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ckori
вчера в 15:41
ckori:
Наркоман-уже предатель клуба,семьи и друзей!Что тут говорить взял Спартак,значит так надо!А переход из одного клуба в другой для профи это нормально!Вот вы пишите а ведь ничего не знаете как и что там происходит!Это ч то просто поговорить?
Лично мне по барабану куда его "лунная дорожка" приведет. Главное, что не в ЦСКА опять.
А вот фаны спартаковские взъерепенились, даже письмо руководству нацарапали!!!
Мол негоже наркомана брать!!!
свиноспартач
свиноспартач
вчера в 15:35
судя по комментам, коням только в радость что нам спихнули
свиноспартач
свиноспартач ответил nik9373
вчера в 15:33
nik9373:
В любом случае Спартак ничего не потеряет.Это вам не полная лавка паредасов купленных за большие деньги.
а как на счет внутрикомандной атмосферы?
свиноспартач
свиноспартач ответил Michele_Alboreto
вчера в 15:32
Michele_Alboreto:
Я прочитал, что такое приход))))
поделись
свиноспартач
свиноспартач
вчера в 15:31
дааа, только нариков нам и не хватает
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 15:31
Колобок с украинской фамилией и финско-российским(на всякий случай) гражданством... Динамо (Киев), Рубин (Казань), ЦСКА. Спарак (Москва)...
Рома не предатель, флаг "армейский" не слюнявил (как-то не принято это в ЦСКА) и в верности пожизненной не клялся.
Ренегат, проще - Перебежчик.
То бишь - ни Клуба, ни Родины, ни Флага. И только мама с папой сыну отмазывают.
Эх, Рома... Вот теперь ты действительно нашёл то место, которое искал.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил Байкал-38
вчера в 15:27
Я прочитал, что такое приход))))
ckori
ckori ответил Leha-ha50
вчера в 15:24
Leha-ha50:
Про предателя - блеф чистой воды!!! Армейцы спокойно отнеслись к переходу Ромы в Спартак. И не надо сгущать краски. Больше всего ерзают Спартачи! Они же его гнобили по чем зря , а тут нате вам - Рома в Спартаке. И Ромик в одночасье стал прощенным, белым и пушистым, только покраснел малость!!!
Наркоман-уже предатель клуба,семьи и друзей!Что тут говорить взял Спартак,значит так надо!А переход из одного клуба в другой для профи это нормально!Вот вы пишите а ведь ничего не знаете как и что там происходит!Это ч то просто поговорить?
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 14:45
не суди и судим не будешь
Легионеры они без Родины,бабло у них главное
Играл у нас ,теперь у них
Деньги не пахнут
nik9373
nik9373
вчера в 14:24
В любом случае Спартак ничего не потеряет.Это вам не полная лавка паредасов купленных за большие деньги.
isamsn
isamsn
вчера в 14:23
У Ромы выбора то особо и не было. Куда позвали и заплатили, туда и пошёл. А в ЦСКА он видимо без особой нужды. Как говорится снаряд в одну и ту же воронку не попадает.Хватит армейцам и Олинаре.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 14:06
Scuderia Ferrari:
- Роман, чтО Вам нравится в спартаке? - Белая полоса. ☆☆☆☆☆☆ Все дорожки ведут в тарасовку.
Каррера: ПРИХОД Ерёменко - это просто фантастика!!!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 13:35
Кокс, бромонтан и самогон в парилке за бористая штука. Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:16
Про предателя - блеф чистой воды!!! Армейцы спокойно отнеслись к переходу Ромы в Спартак. И не надо сгущать краски.
Больше всего ерзают Спартачи! Они же его гнобили по чем зря , а тут нате вам - Рома в Спартаке.
И Ромик в одночасье стал прощенным, белым и пушистым, только покраснел малость!!!
kukuruzonax
kukuruzonax
вчера в 13:12
Пилите мемасы!
Robinson
Robinson
вчера в 13:06
Хайп на Еременко подняли сами журналисты, по сути всем пофиг на него,и где он будет и как играть.
Спагетти
Спагетти
вчера в 13:05
Специально попался на коксе чтоб уйти от коней и через два года попасть в Великий Клуб, на какие жертвы только не пойдёшь чтоб играть за Спартак;)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 12:34
- Роман, чтО Вам нравится в спартаке?
- Белая полоса.
☆☆☆☆☆☆
Все дорожки ведут в тарасовку.
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 12:26
Да у него в заначке есть пару полос, по любому)
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