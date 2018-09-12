Футбольные пассажиры

вчера, 20:20

Душно. Изнурительное летнее солнце за окном томительно припекает плотно нашпигованных пассажиров. На очередной остановке автобус поглотил новую порцию людей, среди которых был весьма бодрый старичок по-видимому знакомый с водителем. У них завязался разговор, участниками которого невольно стали все, воспользовавшиеся транспортным средством. Голос водителя был приглушен ревом мотора, а слова пожилого человека отчетливо доносились даже до задних сидений.

Речь зашла о футболе. Старик с присущей для людей его возраста ностальгической ноткой делился впечатлениями о товарищеском матче сборной России, с трепетом ссылаясь на былые времена и их героев. Тема всполыхнула, эмоциональный окрас рассказчика и ажиотаж вокруг приближавшегося события побудили в людях разных возрастов интерес. Со всех мест автобуса стали доноситься едва уловимые фразы, явно посвященные футбольной тематике.

- А ты, как думаешь, наши сыграют? - спросила девушка у своего парня.

- Я не смотрел, и смотреть не собираюсь, - отвечал он с важным видом, ловя на себе десятки одобрительных взглядов, - все равно проиграют.

Его лицо приобрело черты невероятной гордости за свое четко сформулированное пророчество, в котором не прозвучало ни капли сомнения. Но в его словах не было главного - понимания спорта. Ведь за каждой чемпионской историей скрывается тернистый путь со своими трагедиями и поражениями. Спорт - это преодоление неудач и каждое поражение несет в себе урок, без познания которого невозможно совершенствовать свои навыки для достижения положительного результата.

Дискуссии продолжались недолго, утомленные дорогой пассажиры томительно ожидали окончания своего пути. Конечная остановка, наконец-то свежий воздух и прилив мыслей, вытесняющий порожденный духотой ступор.

Спустя недели по-прежнему невозможно было встретить равнодушных к футбольному событию людей, но их мнения менялись с каждым матчем, как с глотком свежего воздуха. Всеобщий скепсис трансформировался в эйфорию. Если раньше человека, верующего в что-то положительное поднимали на смех, то теперь критиковать сборную стало не модно. В народ пошел эмоциональный подъем, который не принимал конструктив и аргументированного мнения.

Болеть стало модно. Данный факт породил десятки телевизионных программ, вызывающих рвотный рефлекс своими одами и бравадами в адрес футболистов от звезд шоу-бизнеса и малознакомых персонажей, которые выступали в роли экспертов. Их всех объединяло одно: ни любовь к Родине, к футболу, а всеобщая некомпетентность.

Душно. Не хватает воздуха, и мысли вновь застоялись. С грустью вспоминается старик, потерявшийся в этом наплыве варваров. Тысячи постов в социальных сетях с банальными и хвастливыми подписями к фото футболистов. Об этом ли мы мечтали, говоря о необходимости популяризации футбола в стране? Неужели придется ожидать очередных неудач нашей сборной, чтобы пассажиры сошли на своей остановке.

Приносит ли всеобщее увлечение футболом пользу спорту или стране? Вряд ли, ведь все ограничивается в лучшем случае просмотром матчей сборных, а обычно узнанным счетом по новостным сводкам. Идет ли народ на трибуны? Посещаемость чемпионата России демонстрирует, что идет, виден явный прирост числа болельщиков, посещающих матч, но скорее всего на игры ходят не случайные люди, а те, кому игра была интересна до футбольного бума. Просто болельщики получили комфортные условия, высокая посещаемость в основном на новых стадионах, а в некоторых регионах, трибуны продолжают не добирать народ. Таким образом, сформировалась печальная ситуация, положительные результаты сборной затягивают к игре зевак, которые точно рассеются при отрицательных результатах, не забыв напоследок, высказать свое авторитетное мнение по поводу футбола в стране, а восхваляющие картинки в социальных сетях заменятся на картинки с зарплатами футболистом и обсуждением их личной жизни. Но негатив никогда не был постоянен, постоянный отрицательный результат переставал вызывать эмоции, перестанут ли вызывать гнилую радость победы еще только предстоит узнать, если конечно ребята продолжат выигрывать.