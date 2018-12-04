Политическое влияние

вчера, 20:30

2 декабря 2018 года прошла жеребьевка отборочного этапа Евро-2020. По решению Исполнительного комитета УЕФА , были разведены по разным группам следующие сборные: Армения и Азербайджан, Россия и Украина, Гибралтар и Испания, Сербия и Косово, Босния и Герцеговина и Косово. И тут возникает вопрос, а знают ли чиновники регламент проведения жеребьевки? Не выглядит ли странным решение развести по разным группам команды из одной корзины? По факту получаем, что находящиеся в пятой корзине Армения и Азербайджан не могут оказаться в одной группе отборочного этапа по спортивным причинам, так зачем их разводить по политическим соображениям? Тоже касается и России с Украиной. Чиновники УЕФА не знают регламента или занялись буквоедством? А может в этом прослеживается желание указать на нездоровые отношения между странами?

Вообще, много ли в футболе происходит трагедий, связанных с национальной позицией стран? Да не особо много, хотя провокации - довольно частое явление в современном футболе. Не обошлось без них и на чемпионате мира в России, например, большой резонанс вызвало празднование гола в ворота сборной Сербии в исполнении Джердана Шакири. Был ли наказан футболист? Да, был заплачен штраф, но точно такое же наказание было применено и к сербской Федерации футбола за поведение фанатов на стадионе. Справедливо? Наверное, но как нащупать эту грань дозволенного, которая отделяет неспортивное поведение от провокации подвыпивших фанатов, которых боятся и от греха подальше разводят страны при жеребьевке?

Почему не развели сборные Сербии и Албании, которые уже встречались на отборочном этапе к Евро-2016 и та встреча не была завершена из-за массовых беспорядков на трибунах, а сборной Сербии было приписано техническое поражение Спортивным арбитражным судом? Разве сам факт беспорядков не намекает на то, что подобное может случиться с вероятностью не меньшей, чем в матчах, от которых было принято решение отказаться. Напомню, что при жеребьевке отборочных туров Евро-2016 были разведены сборные России и Грузии. Видимо, за пять лет отношения между странами продвинулись в лучшую сторону, теперь жребий мог свести страны бывшего СССР . На сей раз жребий решил не сталкивать Сербию с Албанией, а Россию с Грузией, хоть и была вероятность таких баталий.

Вмешивание в жеребьевку - не единственный инструмент применяемый футбольными организациями для избежания конфликтных ситуаций, которые могут иметь трагические последствия. Чего стоит эпопея с финалом кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов), куда пробились «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый матч был сыгран еще 11 ноября на домашней арене «генуэзцев» и завершился он со счетом 2:2. Ответная встреча дважды была сорвана из-за отвратительного поведения фанатов и как итог матч перенесли на нейтральную территорию в Мадрид. Отличный выход, вместо того, чтобы усмирить аргентинских болельщиков, было принято решение наказать «Ривер Плейт» домашним матчем на чужом поле. Очевидно, что фанатские движения невозможно изменить в короткий срок, но с ними необходимо уже серьезно работать. Возможность навести порядок на стадионах и за его пределами продемонстрировала Англия, избавившись от знаменитых на весь мир футбольных хулиганов, о коих был снят не один фильм.

Переносы матчей из-за систематического срыва хулиганами понять можно, но когда подобное следует из соображений безопасности со странными формулировками, это выглядит крайне нелепо, особенно на фоне позиции, озвученной ФИФА , которая идет вразрез происходящему. Организация выступает с позицией популяризации футбола во всем мире, именно так объяснялось решение отдать чемпионат мира в 2010 году ЮАР . В 2013 году УЕФА запрещает проводить международные матчи на Северном Кавказе в связи с высокой вероятностью террористических актов в регионе. Но кто-нибудь может объяснить, почему в Махачкале играть опаснее, чем в Анкаре или Париже? «Анжи» свой еврокубковый путь провел в Москве, тогда к решению отнеслись спокойно, хоть и с непониманием. В текущем сезоне вновь пришлось искать дом махачкалинскому клубу на сей раз для молодежной команды. Запрет на проведение матчей не был снят даже после успешного проведения чемпионата мира в России, пусть Махачкала и Грозный не принимали матчи чемпионата, но Египет базировался в Чечне и никаких нареканий не было.