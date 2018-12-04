Политическое влияние

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Ньюкасл - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Челси 4.8 3.6 1.75
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Лестер Сити 2.9 3.4 2.4
22:45 сегодня  Бернли -:-  Ливерпуль - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Саутгемптон 1.35 4.9 9
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Арсенал - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.75 3.8 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 8 5 1.32
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.05 3.3 3.45
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.45 3.25 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 2.05 3.4 3.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес 2.05 3.3 3.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Сант Андреу (Барселона)Сант Андреу - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.37 4.4 7.9
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Вильяновенсе (Вильянуэва-де-ла-Серена)Вильяновенсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ЛеонесаЛеонеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.65 3.4 5.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб НовараНовара -:- Логотип футбольный клуб ПизаПиза - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб КатанияКатания - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 2.9 3.05 2.45
Копа Судамерикана 2018, Финал 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П -:- Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 2 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра - - -
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 1.75 3.4 5.2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1.8 3.4 4.75
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2 3.05 4.3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.85 2.9 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Сент-Этьен 2.55 3.1 2.9
21:00 сегодня  Реймс -:-  Тулуза 1.8 3.4 4.75
21:00 сегодня  Нант -:-  Марсель 3.25 3.3 2.25
21:00 сегодня  Лион -:-  Ренн 1.55 4.3 5.6
21:00 сегодня  Дижон -:-  Генгам 2.25 3.25 3.3
21:00 сегодня  Кан -:-  Ним 2.75 3.15 2.65
23:00 сегодня  Страсбур -:-  ПСЖ 8 5.3 1.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.83 3.45 4.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
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Политическое влияние

вчера, 20:30

2 декабря 2018 года прошла жеребьевка отборочного этапа Евро-2020. По решению Исполнительного комитета УЕФА, были разведены по разным группам следующие сборные: Армения и Азербайджан, Россия и Украина, Гибралтар и Испания, Сербия и Косово, Босния и Герцеговина и Косово. И тут возникает вопрос, а знают ли чиновники регламент проведения жеребьевки? Не выглядит ли странным решение развести по разным группам команды из одной корзины? По факту получаем, что находящиеся в пятой корзине Армения и Азербайджан не могут оказаться в одной группе отборочного этапа по спортивным причинам, так зачем их разводить по политическим соображениям? Тоже касается и России с Украиной. Чиновники УЕФА не знают регламента или занялись буквоедством? А может в этом прослеживается желание указать на нездоровые отношения между странами?

Вообще, много ли в футболе происходит трагедий, связанных с национальной позицией стран? Да не особо много, хотя провокации - довольно частое явление в современном футболе. Не обошлось без них и на чемпионате мира в России, например, большой резонанс вызвало празднование гола в ворота сборной Сербии в исполнении Джердана Шакири. Был ли наказан футболист? Да, был заплачен штраф, но точно такое же наказание было применено и к сербской Федерации футбола за поведение фанатов на стадионе. Справедливо? Наверное, но как нащупать эту грань дозволенного, которая отделяет неспортивное поведение от провокации подвыпивших фанатов, которых боятся и от греха подальше разводят страны при жеребьевке?

Почему не развели сборные Сербии и Албании, которые уже встречались на отборочном этапе к Евро-2016 и та встреча не была завершена из-за массовых беспорядков на трибунах, а сборной Сербии было приписано техническое поражение Спортивным арбитражным судом? Разве сам факт беспорядков не намекает на то, что подобное может случиться с вероятностью не меньшей, чем в матчах, от которых было принято решение отказаться. Напомню, что при жеребьевке отборочных туров Евро-2016 были разведены сборные России и Грузии. Видимо, за пять лет отношения между странами продвинулись в лучшую сторону, теперь жребий мог свести страны бывшего СССР. На сей раз жребий решил не сталкивать Сербию с Албанией, а Россию с Грузией, хоть и была вероятность таких баталий.

Вмешивание в жеребьевку - не единственный инструмент применяемый футбольными организациями для избежания конфликтных ситуаций, которые могут иметь трагические последствия. Чего стоит эпопея с финалом кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов), куда пробились «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый матч был сыгран еще 11 ноября на домашней арене «генуэзцев» и завершился он со счетом 2:2. Ответная встреча дважды была сорвана из-за отвратительного поведения фанатов и как итог матч перенесли на нейтральную территорию в Мадрид. Отличный выход, вместо того, чтобы усмирить аргентинских болельщиков, было принято решение наказать «Ривер Плейт» домашним матчем на чужом поле. Очевидно, что фанатские движения невозможно изменить в короткий срок, но с ними необходимо уже серьезно работать. Возможность навести порядок на стадионах и за его пределами продемонстрировала Англия, избавившись от знаменитых на весь мир футбольных хулиганов, о коих был снят не один фильм.

Переносы матчей из-за систематического срыва хулиганами понять можно, но когда подобное следует из соображений безопасности со странными формулировками, это выглядит крайне нелепо, особенно на фоне позиции, озвученной ФИФА, которая идет вразрез происходящему. Организация выступает с позицией популяризации футбола во всем мире, именно так объяснялось решение отдать чемпионат мира в 2010 году ЮАР. В 2013 году УЕФА запрещает проводить международные матчи на Северном Кавказе в связи с высокой вероятностью террористических актов в регионе. Но кто-нибудь может объяснить, почему в Махачкале играть опаснее, чем в Анкаре или Париже? «Анжи» свой еврокубковый путь провел в Москве, тогда к решению отнеслись спокойно, хоть и с непониманием. В текущем сезоне вновь пришлось искать дом махачкалинскому клубу на сей раз для молодежной команды. Запрет на проведение матчей не был снят даже после успешного проведения чемпионата мира в России, пусть Махачкала и Грозный не принимали матчи чемпионата, но Египет базировался в Чечне и никаких нареканий не было.

Отказ от проведения международных матчей в городах, где объявлено военное положение, имеет под собой адекватное обоснование. Вряд ли кто-то станет возмущаться переносом матча «Шахтера» и «Лиона» из Харькова в Киев, как не возмущались переездом команды из Донецка в Харьков. Таковы реалии и к ним нужно относиться с пониманием. Рисковать жизнью людей ради спортивного мероприятия никто не хочет, но это не повод лишать регионы футбола, основываясь на своих предубеждениях. В Каспийске на высшем уровне провели чемпионат Европы по борьбе в 2018 году, но не позволили сыграть юношам из «Анжи» в футбол в престижном турнире для своей публики. Российские и украинские спортсмены периодически сталкиваются в противостояниях в разных видах спорта, но футбольная тема для стран закрыта, хотя УЕФА не разводит клубы на стадии полуфинала еврокубков, но наши клубы, к сожалению, не в состоянии так высоко пробиться. Быть может, условные встречи «Спартака» с «Динамо» Киев или «Зенита» с «Шахтером» могли бы тронуть лёд и стереть преграды. А пока, хочется лишь пожелать удачи футбольным международным организациям в их нелегком пути борьбы с ветряными мельницами. Так проще, зачем добиваться от организаторов матчей обеспечения безопасности на стадионе и в городе и проводить работу с болельщиками, когда можно запретить футбол.

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Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 12:22
Хотелось бы увидеть отбор когда-нибудь отбор по принципу соседства. Скажем в группе страны из Периней (Франция, Испания, Португалия, Андорра, Гибралтар), группа B из стран прилегающих к Альпам (Италия, Швейцария, Германия, Австрия, Словения, Лихтенштейн), группа С из стран балканского полуострова (Албания, Босния и Герцоговина, Болгария, Македония, Румыния), группа D из стран Средиземного моря (Турция, Греция, Кипр, Черногория, Хорватия, Мальта), группа E для скандинавских стран (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Фарерские острова), группа F для британских стран (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Ирландия). Дальше уже группы из стран восточной Европы и т д))
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Фата лист
   115 / 973
сегодня в 11:29
Вы о чем вообще? Свои матчи на чужой территории? Анжи играет в Москве на чужой территории, их домашняя арена в Каспийске и очень странно, что они не могут там играть.
Да, это действительно очень странно
Фата лист
Фата лист ответил Tott_Hot
   14 / 973
сегодня в 10:54
Вы о чем вообще? Свои матчи на чужой территории? Анжи играет в Москве на чужой территории, их домашняя арена в Каспийске и очень странно, что они не могут там играть.
Tott_Hot
Tott_Hot
   115 / 973
сегодня в 10:48
Правильно, что международые матчи не проводят на Северном Кавказе. Кавказ это не Россия - это вам любой кавказец скажет, родившийся на исторической родине. Так зачем тогда проводить свои матчи на их территории?
Groove000
Groove000
   175 / 973
сегодня в 09:57
я тоже удивился по поводу развода команд из одной корзины... чистый развод)
Фата лист
Фата лист ответил ilhom0566
   14 / 973
сегодня в 05:59
Ошибка исправлена, можешь продолжить чтение.
ilhom0566
ilhom0566
сегодня в 04:56
"...о коих был снят нИ один фильм..." - дальше нИ стал читать.
Faustello
Faustello ответил Фата лист
   1 / 973
вчера в 22:03
Можешь читателем стать:)
я читать не умею ))
Фата лист
Фата лист ответил Faustello
   14 / 973
вчера в 20:34
Ну ты прямо писателем становишься )))
Можешь читателем стать:)
Faustello
Faustello
   1 / 973
вчера в 20:32
Ну ты прямо писателем становишься )))
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