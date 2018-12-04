Политическое влияние

2 декабря 2018 года прошла жеребьевка отборочного этапа Евро-2020. По решению Исполнительного комитета УЕФА, были разведены по разным группам следующие сборные: Армения и Азербайджан, Россия и Украина, Гибралтар и Испания, Сербия и Косово, Босния и Герцеговина и Косово. И тут возникает вопрос, а знают ли чиновники регламент проведения жеребьевки? Не выглядит ли странным решение развести по разным группам команды из одной корзины? По факту получаем, что находящиеся в пятой корзине Армения и Азербайджан не могут оказаться в одной группе отборочного этапа по спортивным причинам, так зачем их разводить по политическим соображениям? Тоже касается и России с Украиной. Чиновники УЕФА не знают регламента или занялись буквоедством? А может в этом прослеживается желание указать на нездоровые отношения между странами?
Вообще, много ли в футболе происходит трагедий, связанных с национальной позицией стран? Да не особо много, хотя провокации - довольно частое явление в современном футболе. Не обошлось без них и на чемпионате мира в России, например, большой резонанс вызвало празднование гола в ворота сборной Сербии в исполнении Джердана Шакири. Был ли наказан футболист? Да, был заплачен штраф, но точно такое же наказание было применено и к сербской Федерации футбола за поведение фанатов на стадионе. Справедливо? Наверное, но как нащупать эту грань дозволенного, которая отделяет неспортивное поведение от провокации подвыпивших фанатов, которых боятся и от греха подальше разводят страны при жеребьевке?
Почему не развели сборные Сербии и Албании, которые уже встречались на отборочном этапе к Евро-2016 и та встреча не была завершена из-за массовых беспорядков на трибунах, а сборной Сербии было приписано техническое поражение Спортивным арбитражным судом? Разве сам факт беспорядков не намекает на то, что подобное может случиться с вероятностью не меньшей, чем в матчах, от которых было принято решение отказаться. Напомню, что при жеребьевке отборочных туров Евро-2016 были разведены сборные России и Грузии. Видимо, за пять лет отношения между странами продвинулись в лучшую сторону, теперь жребий мог свести страны бывшего СССР. На сей раз жребий решил не сталкивать Сербию с Албанией, а Россию с Грузией, хоть и была вероятность таких баталий.
Вмешивание в жеребьевку - не единственный инструмент применяемый футбольными организациями для избежания конфликтных ситуаций, которые могут иметь трагические последствия. Чего стоит эпопея с финалом кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов), куда пробились «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый матч был сыгран еще 11 ноября на домашней арене «генуэзцев» и завершился он со счетом 2:2. Ответная встреча дважды была сорвана из-за отвратительного поведения фанатов и как итог матч перенесли на нейтральную территорию в Мадрид. Отличный выход, вместо того, чтобы усмирить аргентинских болельщиков, было принято решение наказать «Ривер Плейт» домашним матчем на чужом поле. Очевидно, что фанатские движения невозможно изменить в короткий срок, но с ними необходимо уже серьезно работать. Возможность навести порядок на стадионах и за его пределами продемонстрировала Англия, избавившись от знаменитых на весь мир футбольных хулиганов, о коих был снят не один фильм.
Переносы матчей из-за систематического срыва хулиганами понять можно, но когда подобное следует из соображений безопасности со странными формулировками, это выглядит крайне нелепо, особенно на фоне позиции, озвученной ФИФА, которая идет вразрез происходящему. Организация выступает с позицией популяризации футбола во всем мире, именно так объяснялось решение отдать чемпионат мира в 2010 году ЮАР. В 2013 году УЕФА запрещает проводить международные матчи на Северном Кавказе в связи с высокой вероятностью террористических актов в регионе. Но кто-нибудь может объяснить, почему в Махачкале играть опаснее, чем в Анкаре или Париже? «Анжи» свой еврокубковый путь провел в Москве, тогда к решению отнеслись спокойно, хоть и с непониманием. В текущем сезоне вновь пришлось искать дом махачкалинскому клубу на сей раз для молодежной команды. Запрет на проведение матчей не был снят даже после успешного проведения чемпионата мира в России, пусть Махачкала и Грозный не принимали матчи чемпионата, но Египет базировался в Чечне и никаких нареканий не было.
Отказ от проведения международных матчей в городах, где объявлено военное положение, имеет под собой адекватное обоснование. Вряд ли кто-то станет возмущаться переносом матча «Шахтера» и «Лиона» из Харькова в Киев, как не возмущались переездом команды из Донецка в Харьков. Таковы реалии и к ним нужно относиться с пониманием. Рисковать жизнью людей ради спортивного мероприятия никто не хочет, но это не повод лишать регионы футбола, основываясь на своих предубеждениях. В Каспийске на высшем уровне провели чемпионат Европы по борьбе в 2018 году, но не позволили сыграть юношам из «Анжи» в футбол в престижном турнире для своей публики. Российские и украинские спортсмены периодически сталкиваются в противостояниях в разных видах спорта, но футбольная тема для стран закрыта, хотя УЕФА не разводит клубы на стадии полуфинала еврокубков, но наши клубы, к сожалению, не в состоянии так высоко пробиться. Быть может, условные встречи «Спартака» с «Динамо» Киев или «Зенита» с «Шахтером» могли бы тронуть лёд и стереть преграды. А пока, хочется лишь пожелать удачи футбольным международным организациям в их нелегком пути борьбы с ветряными мельницами. Так проще, зачем добиваться от организаторов матчей обеспечения безопасности на стадионе и в городе и проводить работу с болельщиками, когда можно запретить футбол.