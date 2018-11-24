Занимательная математика. Лучшие футболисты топ-лиг

вчера, 22:17

Находим лучших игроков по статистическим показателям в ведущих лигах Европы. Полный обзор - на «Соккер.ру».

В современном мире существует множество сайтов с футбольной статистикой и информация в них не всегда совпадает. В данном материале была использована статистика с сайта Whoscored, которая у меня вызывает максимальное доверие. Для удобства считывания информации будут приведены таблицы отдельно по каждому пункту.

Лучшие бомбардиры лиг

Футболист Чемпионат Число голов Результативность за матч Килиан Мбаппе Франция 11 1,22 Лука Йович Германия 9 1 Лионель Месси Испания 9 0,9 Кшыштоф Пёнтек Италия 9 0,75 Диего Соуза Португалия 7 0,7 Серхио Агуэро Англия 8 0,66 Федор Чалов Россия 9 0,6

Результативность Мбаппе сигнализирует о том, что он перерос уровень чемпионата Франции. Также на данном промежутке сезона можно наблюдать во главе бомбардирских таблиц неожиданные имена. Лука Йович ударно начал сезон, опережая в результативности даже Лионеля Месси, а вот в Италии бомбардир сенсационный, признаюсь честно, не слышал о Пёнтеке до нынешнего сезона, но неизвестность не помешала поляку на старте сезона забить больше самого Криштиану Роналду.

Лучшие ассистенты лиг

Футболист Чемпионат Голевые передачи Среднее количество за матч Сусо Италия 8 0,66 Джейдон Санчо Германия 6 0,54 Райан Фрейзер Англия 6 0,5 Лионель Месси Испания 5 0,5 Пицци Португалия 5 0,5 Анхель Ди Мария Франция 6 0,46 Юрий Газинский Россия 5 0,38

Логично, что в списках ассистентов преобладают футболисты атакующего формата, исключением стал Юрий Газинский - наиболее оборонительный игрок из всех представленных. Низкий показатель Анхеля Ди Марии объясняется большим скоплением звезд в ПСЖ , целых четыре футболиста из этой команды вошли в топ-10 ассистентов Лиги 1. Ни в одном другом чемпионате подобного не наблюдается, слишком огромный перевес у столичной команды над своими конкурентами в французском первенстве.

Среднее количество ударов за матч

Футболист Чемпионат Удары за игру Голы Криштиану Роналду Италия 7,3 8 Лионель Месси Испания 4,6 9 Серхио Агуэро Англия 4,5 8 Килиан Мбаппе Франция 4,3 11 Тимо Вернер Германия 4,3 6 Эдуардо Сальвио Португалия 4,3 1 Федор Чалов Россия 3,5 9

Тотальное преимущество Криштиану Роналду над всеми остальными по количеству ударов не позволило ему лидировать в списке бомбардиров, к качеству нанесенных ударов явно возникают вопросы. Но зависимость голов от числа ударов за матч прослеживается, в четырех из семи чемпионатах лидер по числу ударов по воротам находится на вершине бомбардирской гонки. Впрочем, в остальных чемпионатах наиболее бьющие игроки немало забивают, выбился из списка лишь Сальвио, с одним забитым мячом в португальской лиге.

Процент точности передач

Футболист Чемпионат Точность передач Голевые передачи Джон Стоунз Англия 94,6 0 Даниэль Себальос Испания 94,4 0 Жуан Жезус Италия 94,4 0 Джейсон Денайе Франция 94 0 Мануэль Аканджи Германия 93 0 Леандриньо Португалия 91,1 0 Александр Мартынович Россия 89,9 0

Данная таблица демонстрирует, что новых Хави в современном футболе нет. Испанец умудрялся практически безошибочно играть в обострение, раздавая голевые передачи, сейчас же запредельную точность передач демонстрируют лишь игроки оборонительного плана, перекатывая мяч с ближайшим партнером. Здесь РПЛ отметилась со знаком минус, наши футболисты ошибаются даже в передачах на пять метров.

Выигранная борьба в воздухе за игру

Футболист Чемпионат Выигранная борьба в воздухе Рост, см Гуидо Каррильо Испания 9,3 191 Каллум Патерсон Англия 8 183 Шейк Н'Дойе Франция 7,3 192 Леонардо Паволетти Италия 7,1 188 Фредерик Менди Португалия 6,1 194 Никлас Фуллкруг Германия 5,3 189 Бьорм Сигурдссон Россия 4,8 186

Как не печально это осознавать, но индивидуально футболисты РПЛ уступают по всем показателям, причем с треском. Также отмечаем, что рост далеко не главное для умения вести верховую борьбу, 183 см достаточно средний рост, но это не мешает Патерсону чувствовать себя королем на втором этаже в АПЛ . Интересно, что нападающие чаще выигрывают верховые единоборства, чем защитники, как думаете с чем это связано?

Среднее число отборов за матч

Футболист Чемпионат Отборы Лукас Билья Италия 5 Идрисса Гейе Англия 4,9 Марсело Гойяно Португалия 4,9 Начо Испания 4,6 Адама Мбенг Франция 4,5 Мартин Хинтереггер Германия 3,4 Самба Соу Россия 3,4

Лукас Билья цементирует опорную зону «Милана», удивительно, что команда много пропускает в чемпионате. Вообще важно иметь в опорной зоне футболиста с прекрасным отбором, что сегодня продемонстрировал матч «Динамо» - «Енисей», где москвичи без Самбы Соу потерпели поражение от главного аутсайдера лиги.

Среднее число перехватов за матч

Футболист Чемпионат Перехваты Тони Шунич Россия 4,3 Матиас Йоргенсен Англия 3,5 Рубен Лима Португалия 3,5 Энок Кватенг Франция 3,4 Рани Хедира Германия 3,2 Уоллес Италия 3 Йерай Альварес Испания 2,8

Высокий показатель перехватов не только демонстрирует умение футболиста читать игру, но и качество отдаваемых передач командой соперников. Впрочем, важность этого аспекта игры сложно переоценить, «Динамо» сегодня выглядело ужасно без Шунича и потерпело поражение от аутсайдера лиги.

Заблокированные удары за игру

Футболист Чемпионат Заблокированные удары Джеймс Тарковски Англия 2 Жереми Морель Франция 1,6 Фабио Кардосо Португалия 1,6 Симон Кьер Испания 1,5 Лоренцо Тонелли Италия 1,5 Георг Марграйтер Германия 1,5 Иван Новосельцев Россия 1,4

Самые самоотверженные люди, бросающиеся под удары соперников, иногда это приводит к неприятным рикошетам, но зачастую спасает голкипера от сложных выстрелов. Здесь показатели футболистов примерно одинаковые, выделяется лишь защитник «Бернли», который чуть чаще остальных рискует своим здоровьем, принимая на себя мячи.

Обостряющие передачи за игру

Футболист Чемпионат Обостряющие передачи Точность передач Голевые передачи Димитри Пайет Франция 3,7 77,5 5 Пицци Португалия 3,5 80,6 5 Лионель Месси Испания 3,4 82,4 5 Давид Сильва Англия 3,1 89,2 2 Алехандро Гомес Италия 3,1 81,6 2 Макс Крузе Германия 2,7 78,4 1 Леандро Паредес Россия 2,4 87,7 2

Удивляет низкий показатель футболиста из чемпионата Германии, количество брака зашкаливает. Леандро Паредес же со своей точностью должен действовать посмелее, пусть количество брака возрастет, но возрастет и число создаваемых моментов «Зенитом». Впрочем, не всегда обостряемые передачи завершаются голом, о чем сообщает статистика голевых передач. Например, у лидера РПЛ по числу ассистов Юрия Газинского всего 1,4 обостряющих передач за игру, что не мешает ему лидировать в списке ассистентов с преимуществом над Паредесом более, чем в два раза.

Дриблинг за игру

Футболист Чемпионат Дриблинг Неймар Франция 4,4 Лионель Месси Испания 3,9 Жуан Канселу Италия 2,8 Вилфрид Заха Англия 2,7 Даниэль Калиджури Германия 2,7 Ясим Браими Португалия 2,7 Никола Влашич Россия 1,8