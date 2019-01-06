Лучшие в мире или «бей-беги лига»

вчера, 22:55

Матч лидеров чемпионата Англии вызвал большой ажиотаж, играли не только фавориты локального сезона, но и одни из главных претендентов на триумф в лигочемпионской баталии. Лучшие клубы мира по версии их наставников. Перед матчем Юрген Клопп засыпал комплиментами Хосепа Гвардиолу и его команду, выслушивая слова лести в ответ. Игра обещала быть огненной и возможно представить на свет современный эталон футбольных тактических схем. Но что мы увидели? Сумбурное начало, на огромных скоростях, «Манчестер Сити» явно вышел на поле с желанием задавить «Ливерпуль» высоким прессингом и предрешить исход игры уже на первых минутах, но с заданным темпом не могли сладить сами команды. Гости и не пытались, зачастую играя на отбой, хозяева же наседали, при этом отдавая мяч сопернику, каждой третьей передачей, то выполняя банальные забросы в штрафную, то делая безадресные прострелы, особенно этим отмечался Лерой Сане, который слишком редко поднимает голову для футболиста топ-уровня. Нередко мяч просто уходил в аут, после попыток поперечных переводов с фланга на фланг. Впрочем, это безобразие прекратилось после пятнадцатой минуты, когда «Красные» приноровились к игре оппонента и стали убегать в контратаки, переходящие в конструктивные затяжные комбинации, имеющие мысль, а не попытку взять чужие ворота нахрапом.

Мохамед Салах первый футболист в матче, показавший свою гениальность, своевременное смещение с фланга в центр и вывод Садио Мане на рандеву с голкипером должен был завершаться голом, но штанга, а позже автоматическая фиксация взятия ворот не позволили этому свершиться. Слава современным технологиям! «Ливерпуль» отделили 1 см 12 мм от открытия счета в столь важном матче, вряд ли судьи смогли бы это разглядеть, а многочисленные повторы, лишь рождали бы споры вокруг этого момента, а так техника лишила нас лишней возни и позволяет спокойно говорить о футболе, а не о факторе судейского вмешательства в результат.

На контратаки подопечных Клоппа «Ман Сити» отвечали своими контр выпадами. Перспективно смотрелась попытка убежать от Ловрена в исполнении Агуэро, но атака была сорвана ценой желтой карточки. Аргентинец был прекрасен в первом тайме, огромное число перемещений, попытки сыграть в стеночку с партнерами, особенно часто Кун взаимодействовал с Сане, а вот правый фланг атаки и Рахим Стерлинг в первом тайме абсолютно не работали. Выступление Серхио в первом тайме можно взять за эталон для действий центрального форварда, как же здорово он находил свободные зоны и спутывал центральных защитников своими перемещениями, забегая вперед, его увод защитников приведет к забитому победному мячу. Ну, а перед этим он классно вгонит мяч под перекладину ворот Алиссона в концовке первого тайма. Стоит отметить, что тайм проходил в равной борьбе, а голевых моментов было не так уж и много, просто одни сумели реализовать созданное, другим банально не повезло.

Очень нервно вел себя на тренерском мостике Пеп Гвардиола, в отличие от хладнокровного Клоппа, в чьем взгляде проглядывалось больше понимания, что делать, не было эмоциональной дрожжи. Каталонский специалист явно боялся соперника, что вероятно не могло сказываться на действиях игроков его команды. Оценивая, первый тайм возвращаемся к вопросу о лучшей лиги мира. Увидели ли мы футбол, который заставил нас ахнуть и забыться в наслаждении течением матча? Ответ очевиден - нет. Даже любители АПЛ не назовут эталоном первые 15 минут матча, когда действие команд нельзя было охарактеризовать более точно, чем закрепившиеся выражение «бей-беги».

Начало второго тайма мало, чем отличалось от первого, разве, что «Ливерпуль» стал более часто проводить свои атаки, а каждый кросс в чужую штрафную выглядел опасно на фоне неуверенно действующего на выходах Эдерсона. Признаюсь честно, в последнее время редко доводилось видеть матчи «Манчестера», но если их голкипер в каждом матче действует подобным образом при подачах, то его квалификация вызывает большие вопросы. Так же переводы с фланга на фланг от «Красных» таили в себе опасность тем, что конструкция «Ман Сити» рассыпалась, уж слишком легковесным выглядел их центр поля, где на разрушение был настроен один Фернандиньо.

Видимо, прочувствовав слабость соперника, Клопп решил отбить центр поля, выпустив Фабиньо вместо Милнера и это дало результат. Ответная замена Гвардиолы выглядела запоздалой, вышел Гюндоган вместо Сильвы, а перед этим испанец в безобидной ситуации нарушил правила в центре поля, что в последствии привело к голу. Стоит отметить, что Давид Сильва провел слабый матч, зачастую атаки проходили без его участия, а особой помощи в оборонительных действиях от плеймейкера ожидать и не стоило.

Гол «Ливерпуля» получился красивым, не менее красивым вышел ответ хозяев. Наконец то заработал правый фланг атаки, Стерлинг на высокой скорости продемонстрировал качественную работу с мячом и покатил мяч на свободную зону Сане, который уже и установил итоговый счет встречи. Впоследствии «Манчестер Сити» был ближе к тому, чтобы забить третий мяч, чем «Ливерпуль» отыграться, но подвела усталость Серхио Агуэро, который явно сдал после 80-ой минуты встречи и даже готовилась его замена, но пришлось вынужденно убирать с поля Венсана Компани.