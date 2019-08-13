«Краснодар» на пороге небытия. Всё или ничего

вчера, 10:30

Дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов может быть скоротечным. «Соккер.ру» - о том, что должно случиться, чтобы это было не так.

Когда стало известно, что «Краснодар» с третьего места вышел в квалификацию Лиги чемпионов, у многих возникли смешанные чувства. С одной стороны, «быки» приучили к основательности в подходе, к тому, что за них не стыдно. С другой – понятно, что опыта такой борьбы у «Краснодара» попросту нет. А он в еврокубках важен, как бы здорово ты ни смотрелся сам по себе.

Еще больше скепсиса добавила жеребьевка – в третьем раунде квалификации «Краснодар» попал на «Порту» - опытного еврокубкового бойца, для которого игра в плей-офф Лиги чемпионов – обычное дело, не говоря уже о выходе в групповой раунд. А вот российские клубы в группу не выходили пока ни разу, если в предыдущем сезоне попадали в квалификацию с третьего места. Конечно, когда оно давало такое право.

Это не самая очевидная, но весьма грустная закономерность. Ее подтверждение можно было наблюдать в первом матче «Краснодара» с «Порту». «Быки» на своем поле уступили с минимальным счетом, не забив ни одного мяча, что для атакующего клуба прискорбно. В той игре ощущалась огромная нервозность краснодарцев – не помогали даже родные трибуны. В составе «быков» ошибки совершали даже очень опытные футболисты, что мешало сосредоточиться на своей игре и давлении на соперника.

Португальцы же сыграли очень хладнокровно и уверенно. При этом встреча могла закончиться вполне и со счетом 0:0, но «быки» потерпели обидное поражение. После проигрыша дома со счетом 0:1 «Краснодару» для прохода дальше требуется побеждать на выезде. Причем нужна просто победа. Если повторится счет, то ждет дополнительное время.

Если победный счет будет любым другим, то «Краснодар» пройдет дальше. Команде Мурада Мусаева предстоит не только ломать упомянутую закономерность с вылетами российских клубов, но и справляться с тем, что наши команды весьма неудачно играют с «Порту» - «драконы» неудобный соперник для всех российских клубов.

В первом матче многие отметили неудачное решение тренерского штаба «Краснодара» с выходом Маркуса Берга в атаку с первых минут. Швед заметно выпадал из игры и совершал много ошибок в матче, где как раз нужен был бомбардирский опыт и чутье. В ответной игре ситуацию осложняет то, что травму получил Ари, который мог бы выйти вместо Берга на острие. Нужно рассчитывать на Ивана Игнатьева.

Как следует понимать и мотивацию игроков «Краснодара», для которых это невероятный шанс. Даже для тех, кто в команде совсем недолго. Ведь «быки» чуть ли не впервые за свою историю провели так активно работу на рынке летом, подписав футболистов целенаправленно под Лигу чемпионов. Вряд ли Тонни Вильена или Реми Кабелья с тем же Бергом приходили для того, чтобы посмотреть, как клуб два раза сыграет в отборе главного еврокубка.

Сейчас «Краснодар» прижат к стене. Это, возможно, поможет снять некий психологический блок. В первом матче «быкам» было что терять, они не очень понимали, как себя вести на поле, имея в виду ответную игру. Сейчас ничего больше нет впереди – только отдельная игра с конкретным соперником. Который в принципе не показывает чего-то невероятного, но просто организован и опытен.

Сергей Матвеев (главный тренер «Краснодара»):

Мы проанализировали прошлую игру и теперь знаем слабые стороны соперника, попытаемся их использовать. Учтем, что «Порту» действует компактно и быстро. Игра будет очень сложной. Результат первого матча был плохим, но сделаем все, чтобы победить и пройти дальше.

Сержиу Консейсау (главный тренер «Порту»):

Еще ничего не решено в противостоянии с «Краснодаром». Мы должны забыть результат первой встречи и выйти на игру без чувства преимущества. Мы знаем, на что способен «Краснодар», но мы готовы к разным сценариям.

Юнес Намли (полузащитник «Краснодара»):

Соответствует ли состав «Краснодара» уровню Лиги чемпионов? Я уверен в этом. В нашей команде собраны хорошие футболисты, которые способны на то, чтобы пробиться в групповой этап самого престижного турнира Европы. Но нам, конечно, еще нужно доказать это на футбольном поле.

Пепе (защитник «Порту»):

Очень важно, чтобы игроки и болельщики завтра были вместе. Завтра будет особенный день для нас. Мы настроены так же, как и на первый матч. Нам будет очень сложно. Мы должны сыграть в свою силу.

Кстати, у «Порту», скорее всего, не сыграет капитан Данилу Перейра, у которого проблемы со здоровьем. Также можно вспомнить, что в первом туре чемпионата Португалии «драконы» неожиданно уступили «Жил Висенте» со счетом 1:2. Это значит, что и у них далеко не все в порядке, что они тоже нервничают в ожидании ответного матча с «Краснодаром» и мысли их заняты «быками» - не очень-то «Порту» уверен в своем проходе. Краснодарцам нужно одержать психологическую победу над собой и соперником. А в игровом потенциале, превосходящем «драконий», можно не особо сомневаться.