Краш-тест и новые эры. Сульшер vs Лэмпард

вчера, 10:00

Два молодых тренера и их непредсказуемые команды сразятся на «Олд Траффорд», и «Соккер.ру» рекомендует не пропускать битву.

В лучшем для них и худшем для «Арсенала» случае МЮ и «Челси» - главные претенденты на четвертое место. Но кандидатов минимум трое, а путевка в Лигу чемпионов одна, если не рассматривать возможность, что Лэмпард финиширует пятым, но повторит трюк Ди Маттео – выиграет с «Челси» главный еврокубок.

Но сегодня у Фрэнка лишь первый из десятков шагов к успешной развязке сезона, а Сульшер против Лэмпарда – главный поединок дня в АПЛ . Тем более, сами молодые наставники плохо понимают, что покажут их команды с учетом немалого количества изменений в составах. Сезон пока не стартовал, уже есть потери, а требовательные фанаты ждут начала новых эпох в истории МЮ и «Челси».

У них достаточно общего – обе команды выигрывали Лигу Европы, например, и те, и другие отказались от наставников с большим опытом, нежели у нынешних – ван Гал, Моуриньо, Конте и Сарри ушли, а на их местах сейчас люди, для которых именно этот сезон будет определяющим. Если не получится в МЮ и «Челси», Оле-Гуннара или Фрэнка вряд ли позовут в команды подобного уровня в будущем.

Хотя бы потому, что их пригласили из-за футбольного прошлого в Манчестере и Лондоне, не из-за выдающихся успехов на самом высоком тренерском уровне.

Кадровый потенциал и тактика

Начнем с тех, кто не сыграет. Лофтус-Чик травмирован – ахилл, ждут не раньше ноября, как и Хадсон-Одои – повезло больше, до конца августа вернется. Два молодых человека, которым Лэмпард может доверять в будущем, пропустят матч. А вот Рюдигер, Канте и Виллиан, хотя «под вопросом», способны выйти на поле.

Немец Антонио на тренировке стрелял по ушам бедняге Канте – видать, спорили на щелбаны, а бразилец не для того забрал «10» номер после Азара, чтобы не играть в основе, когда здоров. У «Манчестер Юнайтед» после Кубка Америки не готов играть весь матч Алексис Санчес. Также получил травму Байи – Эрик, к сожалению, до декабря вне обоймы. Также у Погба неидеальные кондиции, но Поля ждут с первых минут.

Похоже, его переход в «Реал» накрылся перспективой заполучить вместо француза Неймара – Перес явно больше хочет утереть нос «Барселоне», чем исполнить прихоть Зидана и подписать Погба. Поэтому пора французу играть качественно за тех, кто уже платит ему миллионы фунтов за сезон и позволяет быть лидером, играя на разных позициях – в центральной двойке или тройке, или даже ближе к атаке.

У Сульшера схема «4-2-3-1» с переходом на «4-3-3», если доверится Фреду, а вот у его соперника скорее чистые «4-2-3-1». Новички МЮ в защите Магуайр и Ван-Биссака должны играть с первых минут, а Де Хеа будет смотреть, есть ли смысл оставаться в команде с такой новой обороной? В центре поля у МЮ нехватка по-настоящему интересных вариантов, а в атаке может сыграть еще один новичок – Джеймс, ведь Лингарда, Рэшфорда и Марсьяля мало, чтобы сформировать четверку в атаке.

Хотя англичане также допускают осторожный вариант – Фред, МакТоминэй и Погба с первых минут, и тогда в атаке будут только Джесси, Маркус и Антони. В любом случае, без тяжелого форварда. «Челси» же представит или молодежный вариант – Абрахам на острие, Педро, Моунт и Пулишич – в тройке группы поддержки, или же вспомнят о старине Жиру и поставят его в центре атаки, ведь играть на выезде против соперника, чьи центральные защитники умеют вести силовую борьбу.

Лэмпард не сомневается только в центральных хавбеках - интересно посмотреть на Жоржиньо и Канте в одной линии, ведь не исключено, что бразильский итальянец начнет больше созидать, чем во времена Сарри, а Канте – чаще отбирать мяч, как раньше. Аспиликуэта, Эмерсон – ожидаемые фланги, а Кристиансен может дождаться в напарники как Рюдигера, если готов физически, так и Зума – более вероятный вариант, если немец не набрал форму.

Кепу в воротах вряд ли заменят, основной голкипер, так что получим заочную испанскую дуэль – борьбу за первый номер в «Красной Фурии» между Кепой и Давидом. Сегодня вообще будет много параллелей. Например, разгуляется ли Ван-Биссака в атаке по флангу Эмерсона? Помним также про Алонсо, который в «Атлетико» не ушел, пока в обойме Лэмпарда. Жоржиньо и Канте против Погба и его напарника – еще одна определяющая дуэль.

Молодой Абрахам против Линделефа и Магуайра – снова интрига. Таких моментов полно, а почти зеркальные схемы – даже если у Сульшера будет «4-3-3», то Погба пойдет вперед, лишь добавляют простоты сравнениям. А вот если говорить о вариантах усиления игры, то у тренеров разные возможности. После ухода Лукаку на острие «Манчестер Юнайтед» могут сыграть или Марсьяль, или Рэшфорд, хотя оба не раз в карьере избегали именно этой позиции, находили себя глубже или на флангах.

У «Челси», если в основе ждем молодежь в центре защиты и в атаке, кроме Педро, уже больше вариантов. Баркли, Ковачич, Бакайоко, Жиру, Виллиан и Батшуайи – не всегда старые, но более опытные ребята, нежели Моунт или Абрахам, и смогут подстраховать молодежь, если «Олд Траффорд» на них надавит своим величием.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – МакТоминэй, Погба – Марсьяль, Лингард, Джеймс (Фред) – Рэшфорд.

«Челси» (4-2-3-1): Кепа – Аспиликуэта, Зума, Кристиансен, Эмерсон (Алонсо) – Жоржиньо, Канте – Педро, Моунт (Баркли), Пулишич – Абрахам (Жиру).

Любопытные факты накануне матча

- опробуют самого дорого бека в истории. Причем цены на защитников выросли так быстро, что многие не заметили, что Магуайр переходом в МЮ перебил не мировой рекорд ван Дейка, а отметку его коллеги по сборной – Де Лигт обошелся «Ювентусу» дороже, чем Вирджил «Ливерпулю», но уступил новичку МЮ за 80 млн фунтов;

- в составе МЮ может быть три новых имени по сравнению с прошлым сезоном – Ван-Биссака, Магуайр и Джеймс, а у «Челси» из-за запрета УЕФА на трансферы в основе ждут внутренние резервы - Абрахама, Моунта и Пулишича, которые к прошлогодней основе отношения не имели, были завербованы заранее;

- Лэмпард дебютирует в АПЛ как главный тренер. Но Фрэнк в роли наставника уже побеждал на «Олд Траффорд», ведь «Дерби» выбил «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне из Кубка Лиги. Сегодня серия пенальти исключена, но тот опыт может помочь, ведь сейчас у Фрэнка куда более представительный состав, но та же задача – огорчить МЮ ;

- «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в шести подряд домашних матчах против «Челси» в чемпионате Англии, хотя четыре из этих поединков завершились ничьими. К слову, когда лондонцы последний раз покоряли «Олд Траффорд» в АПЛ – в мае 2013 года, то Лэмпард играл в основе, а единственный гол случился в концовке – Джонс срезал мяч в ворота МЮ ;

- в среду «Челси» должен разыграть первый в карьере тренера Лэмпарда трофей – Суперкубок УЕФА . «Ливерпуль» небезосновательно считается фаворитом матча в Стамбуле, ведь «аристократы» вряд ли будут беречь силы в Манчестере – ждет сложная игровая неделя. Хотя интересная, ведь скептические прогнозы не мешают с интересом наблюдать за обновленными МЮ и «Челси».