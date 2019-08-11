Краш-тест и новые эры. Сульшер vs Лэмпард

Два молодых тренера и их непредсказуемые команды сразятся на «Олд Траффорд», и «Соккер.ру» рекомендует не пропускать битву.
В лучшем для них и худшем для «Арсенала» случае МЮ и «Челси» - главные претенденты на четвертое место. Но кандидатов минимум трое, а путевка в Лигу чемпионов одна, если не рассматривать возможность, что Лэмпард финиширует пятым, но повторит трюк Ди Маттео – выиграет с «Челси» главный еврокубок.
Но сегодня у Фрэнка лишь первый из десятков шагов к успешной развязке сезона, а Сульшер против Лэмпарда – главный поединок дня в АПЛ. Тем более, сами молодые наставники плохо понимают, что покажут их команды с учетом немалого количества изменений в составах. Сезон пока не стартовал, уже есть потери, а требовательные фанаты ждут начала новых эпох в истории МЮ и «Челси».
У них достаточно общего – обе команды выигрывали Лигу Европы, например, и те, и другие отказались от наставников с большим опытом, нежели у нынешних – ван Гал, Моуриньо, Конте и Сарри ушли, а на их местах сейчас люди, для которых именно этот сезон будет определяющим. Если не получится в МЮ и «Челси», Оле-Гуннара или Фрэнка вряд ли позовут в команды подобного уровня в будущем.
Хотя бы потому, что их пригласили из-за футбольного прошлого в Манчестере и Лондоне, не из-за выдающихся успехов на самом высоком тренерском уровне.
Кадровый потенциал и тактика
Начнем с тех, кто не сыграет. Лофтус-Чик травмирован – ахилл, ждут не раньше ноября, как и Хадсон-Одои – повезло больше, до конца августа вернется. Два молодых человека, которым Лэмпард может доверять в будущем, пропустят матч. А вот Рюдигер, Канте и Виллиан, хотя «под вопросом», способны выйти на поле.
Немец Антонио на тренировке стрелял по ушам бедняге Канте – видать, спорили на щелбаны, а бразилец не для того забрал «10» номер после Азара, чтобы не играть в основе, когда здоров. У «Манчестер Юнайтед» после Кубка Америки не готов играть весь матч Алексис Санчес. Также получил травму Байи – Эрик, к сожалению, до декабря вне обоймы. Также у Погба неидеальные кондиции, но Поля ждут с первых минут.
Похоже, его переход в «Реал» накрылся перспективой заполучить вместо француза Неймара – Перес явно больше хочет утереть нос «Барселоне», чем исполнить прихоть Зидана и подписать Погба. Поэтому пора французу играть качественно за тех, кто уже платит ему миллионы фунтов за сезон и позволяет быть лидером, играя на разных позициях – в центральной двойке или тройке, или даже ближе к атаке.
У Сульшера схема «4-2-3-1» с переходом на «4-3-3», если доверится Фреду, а вот у его соперника скорее чистые «4-2-3-1». Новички МЮ в защите Магуайр и Ван-Биссака должны играть с первых минут, а Де Хеа будет смотреть, есть ли смысл оставаться в команде с такой новой обороной? В центре поля у МЮ нехватка по-настоящему интересных вариантов, а в атаке может сыграть еще один новичок – Джеймс, ведь Лингарда, Рэшфорда и Марсьяля мало, чтобы сформировать четверку в атаке.
Хотя англичане также допускают осторожный вариант – Фред, МакТоминэй и Погба с первых минут, и тогда в атаке будут только Джесси, Маркус и Антони. В любом случае, без тяжелого форварда. «Челси» же представит или молодежный вариант – Абрахам на острие, Педро, Моунт и Пулишич – в тройке группы поддержки, или же вспомнят о старине Жиру и поставят его в центре атаки, ведь играть на выезде против соперника, чьи центральные защитники умеют вести силовую борьбу.
Лэмпард не сомневается только в центральных хавбеках - интересно посмотреть на Жоржиньо и Канте в одной линии, ведь не исключено, что бразильский итальянец начнет больше созидать, чем во времена Сарри, а Канте – чаще отбирать мяч, как раньше. Аспиликуэта, Эмерсон – ожидаемые фланги, а Кристиансен может дождаться в напарники как Рюдигера, если готов физически, так и Зума – более вероятный вариант, если немец не набрал форму.
Кепу в воротах вряд ли заменят, основной голкипер, так что получим заочную испанскую дуэль – борьбу за первый номер в «Красной Фурии» между Кепой и Давидом. Сегодня вообще будет много параллелей. Например, разгуляется ли Ван-Биссака в атаке по флангу Эмерсона? Помним также про Алонсо, который в «Атлетико» не ушел, пока в обойме Лэмпарда. Жоржиньо и Канте против Погба и его напарника – еще одна определяющая дуэль.
Молодой Абрахам против Линделефа и Магуайра – снова интрига. Таких моментов полно, а почти зеркальные схемы – даже если у Сульшера будет «4-3-3», то Погба пойдет вперед, лишь добавляют простоты сравнениям. А вот если говорить о вариантах усиления игры, то у тренеров разные возможности. После ухода Лукаку на острие «Манчестер Юнайтед» могут сыграть или Марсьяль, или Рэшфорд, хотя оба не раз в карьере избегали именно этой позиции, находили себя глубже или на флангах.
У «Челси», если в основе ждем молодежь в центре защиты и в атаке, кроме Педро, уже больше вариантов. Баркли, Ковачич, Бакайоко, Жиру, Виллиан и Батшуайи – не всегда старые, но более опытные ребята, нежели Моунт или Абрахам, и смогут подстраховать молодежь, если «Олд Траффорд» на них надавит своим величием.
Ориентировочные составы
«Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – МакТоминэй, Погба – Марсьяль, Лингард, Джеймс (Фред) – Рэшфорд.
«Челси» (4-2-3-1): Кепа – Аспиликуэта, Зума, Кристиансен, Эмерсон (Алонсо) – Жоржиньо, Канте – Педро, Моунт (Баркли), Пулишич – Абрахам (Жиру).
Любопытные факты накануне матча
- опробуют самого дорого бека в истории. Причем цены на защитников выросли так быстро, что многие не заметили, что Магуайр переходом в МЮ перебил не мировой рекорд ван Дейка, а отметку его коллеги по сборной – Де Лигт обошелся «Ювентусу» дороже, чем Вирджил «Ливерпулю», но уступил новичку МЮ за 80 млн фунтов;
- в составе МЮ может быть три новых имени по сравнению с прошлым сезоном – Ван-Биссака, Магуайр и Джеймс, а у «Челси» из-за запрета УЕФА на трансферы в основе ждут внутренние резервы - Абрахама, Моунта и Пулишича, которые к прошлогодней основе отношения не имели, были завербованы заранее;
- Лэмпард дебютирует в АПЛ как главный тренер. Но Фрэнк в роли наставника уже побеждал на «Олд Траффорд», ведь «Дерби» выбил «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне из Кубка Лиги. Сегодня серия пенальти исключена, но тот опыт может помочь, ведь сейчас у Фрэнка куда более представительный состав, но та же задача – огорчить МЮ;
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в шести подряд домашних матчах против «Челси» в чемпионате Англии, хотя четыре из этих поединков завершились ничьими. К слову, когда лондонцы последний раз покоряли «Олд Траффорд» в АПЛ – в мае 2013 года, то Лэмпард играл в основе, а единственный гол случился в концовке – Джонс срезал мяч в ворота МЮ;
- в среду «Челси» должен разыграть первый в карьере тренера Лэмпарда трофей – Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» небезосновательно считается фаворитом матча в Стамбуле, ведь «аристократы» вряд ли будут беречь силы в Манчестере – ждет сложная игровая неделя. Хотя интересная, ведь скептические прогнозы не мешают с интересом наблюдать за обновленными МЮ и «Челси».
Прогноз «Соккер.ру»: хочется схулиганить и поставить на одну из команд, прекрасно понимая, почему многие видят обмен голами и ничью 1:1 (или 2:2), в целом устраивающий обе стороны старт. «Челси» не обыгрывал МЮ в гостях в АПЛ давно – неудобный стадион и соперник, поэтому предположим минимальную победу хозяев, 1:0 или 2:1.
У Челси не будет половина основых (Канте,Рюдигер,Лофтус,Одои травмы ну и Луис с Азаром ушли) так что команда будет скорее всего совсем другая.
По составу МЮ много вопросов особенно не понятна схема то ли 4-4-2, то ли 4-3-3.
Много сюрпризов будет.
У Челси не будет половина основых (Канте,Рюдигер,Лофтус,Одои травмы ну и Луис с Азаром ушли) так что команда будет скорее всего совсем другая.
По составу МЮ много вопросов особенно не понятна схема то ли 4-4-2, то ли 4-3-3.
Много сюрпризов будет.
А вроде только недавно Оле и Фрэнк играли, и даже противостояли друг против друга на поле МЮ VS Челси, а сегодня они сразятся уже на бровке, в качестве наставников команд в которых они стали великими. Хотя, что выйдет на первый план: подготовка команды, индивидуальная игра отдельных футболистов или какие -то тренерские наработки.
Даже не знаю за кого и поболеть, ведь обе команды и оба тренера вызывают симпатии, остается дождаться игры, а там и посмотрим кто победит, но..... сегодня чуточку притоплю за Лэмпса.
А вроде только недавно Оле и Фрэнк играли, и даже противостояли друг против друга на поле МЮ VS Челси, а сегодня они сразятся уже на бровке, в качестве наставников команд в которых они стали великими. Хотя, что выйдет на первый план: подготовка команды, индивидуальная игра отдельных футболистов или какие -то тренерские наработки.
Даже не знаю за кого и поболеть, ведь обе команды и оба тренера вызывают симпатии, остается дождаться игры, а там и посмотрим кто победит, но..... сегодня чуточку притоплю за Лэмпса.