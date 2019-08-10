Неидеальный фаворит. «Зенит» хуже, чем кажется

вчера, 15:02

Уверенная игра против «Краснодара» убедила «Соккер.ру» не только в силе команды Семака, но и помогла выяснить слабости.

Сегодня матч, в котором точно есть фаворит – сыгранная команда обычно мощнее, чем только собранная. «Динамо» в новом виде увидим не раньше седьмого тура, когда пройдет дикая серия – «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» подряд.

Однако вспомните, как подопечные Семака умудрились позволить последней команде старта сезона «Оренбургу» нанести 19 ударов в сторону ворот Лунева, а четыре раза Андрей спасал. Против «Краснодара» было иначе, только автогол, но там свои причины поинтересоваться состоянием «Зенита».

Лунев совсем не управляет защитой

Четверка в линию, никаких экспериментов. Ракицкий отвечает за первый пас – часто длинный, Иванович – капитан команды и лидер обороны, которому возраст при этом мешает всегда успевать за соперниками. Но Лунев, у которого есть как удачные матчи – против «Оренбурга», так и спорные – не только с «Краснодаром», не командует.

Это плохо для «Зенита», а еще хуже, что на старте сезона нет наработанных связок на флангах, ведь справа появлялись Сантос, Терентьев и Смольников, а слева играет Жирков. Юрия вряд ли хватит на целый сезон, ведь бразильца как раз привезли, чтобы Юрий мог спокойно закончить карьеру в «Зените» в режиме Анюкова прошлого сезона.

Но когда нет единства в обороне, а голкипер завязан на своих проблемах – проигрывает старенькому бразильцу «пост номер один» в сборной России, допускает грубые ошибки и точно не лучший вратарь прошлого чемпионского сезона, то защита «кто в лес, кто по дрова». Причем пока не было соперника, который погонял бы эту оборону.

Такие появятся, когда начнутся сложные выезды, где «Зенит» не так уверен в себе, как дома или против новичков из ФНЛ . С «Локомотивом» в Суперкубке ошибки были довольно грубыми и касались не только отсутствия приказов от Лунева защитникам. Но и их тоже.

Опорную зону Семака хорошо изучили

Нельзя ругать Барриоса или Оздоева, ведь против «Краснодара» смотрелись нормально. С Вильмаром опорная зона «Зенита» куда лучше, чем без него, однако даже «Оренбург» спокойно обстреливал ворота Лунева из-за пределов штрафной площади. А что будет в матчах с «Локомотивом» или ЦСКА ? Соперники прощупывают парочку Оздоева и Барриоса.

У Семака пока нет никакой другой альтернативной и более сильной связки. Повезло, что только Камболов мог выйти у «Краснодара», ведь Газинский травмирован, и что «быки» несыгранные впереди, хотя за лето набрали умных хавбеков. Но пока в «Зените» полагаются на слабости соперника, а не собственную тактическую силу. Например, у Семака нет людей, которые умеют перехватывать мяч.

В отбор успешно идут Барриос, Кузяев, Сантос и Оздоев – четверка мастеров при игре один в один, хотя надо отметить, что Магомед просто хорош в номинации, а весь «Зенит» довольно медлительный как для команды со статусом однозначного фаворита. В составе ровно три человека умеют читать игру – Оздоев, Ракицкий и Барриос. Но первый должен не забывать об атаке, второй из-за смелости «привозил», а третий не может сыграть за двоих.

Такие атаки, как были без Барриоса в Суперкубке, сильнейшие оппоненты «Зенита» поставят на поток. Хотя «Оренбург» был обречен на поражение, Федотов показал модель тактического поведения, которая даже с Барриосом на поле заставляет фаворита оставлять пустые зоны перед штрафной площадью.

Фланговая игра по-прежнему не блещет

«Зенит» играл с такими соперниками, что треть времени провел у чужих ворот, а только 25 % - у своих. Но если смотреть на фланги, то увидите, что слева собрали 35 % атак, справа – 37 %. При этом самым активным крайним игроком в атаке по части созидания оказался новичок Сантос – отдал 12 пасов под удары, это второй результат старта сезона после Дриусси.

Но бразильцу пока не везет. После покупки Малкома под вопросом его стабильная игра в РПЛ – помним о лимите, фактически Дуглас в той же западне, что был Рамирес в прошлом сезоне в «Краснодаре». Также учтите, что Сантос куда хуже в позиционной обороне, чем в атаке. На «Зенит» просто никто толком не давил, словно опасаясь. А так ни Смольникова нельзя упрекнуть в идеальной форме, ни Сантоса.

Один Жирков хорош, работает на классе, и не забываем об универсальности Сутормина – когда Малком выйдет в атакующей группе, не исключаем эксперименты с Алексеем на одном из флангов обороны «Зенита». Ведь есть команды в РПЛ , которые могут навязать чемпионам серьезную борьбу на краях поля. Те же «динамовцы» набрали латералей на два состава – сегодня в домашней игре попробуют не разочаровать.

Класс Жиркова, Смольникова и Сантоса не обсуждается, Терентьев и Сутормин могут успешно закрыть фланги, чтобы Кузяев не вспоминал об универсализме. Но учтите, что основные кандидаты на левый фланг отказались – парень из «Гамбурга» и Бундеслиги 2 не был первым в списке, а Петров из «Краснодара» возвращаться в родной клуб не пожелал.

Атаку «Зенит» не стоит переоценивать

Что оригинального и нового в игре Дзюбы в качестве глубинного форварда? Ничего, даже к Азмуну в чужой штрафной все, кто не Мурильо – читай, не новички в РПЛ , начали привыкать. Дриусси и Малком никогда не были стабильными – буквально не имеют такого опыта. Запасного сыгранного с командой форварда у «Зенита» нет, и хотя затолкали голы всем соперникам сезона, было сложно.

У чемпионов всего девятый результат РПЛ по ударам – 60 выстрелов, на один меньше, чем у юного «Рубина», хотя рубились с новичками из ФНЛ и последней командой в таблице после стартовых туров. Если с такими соперниками не получалось, то вряд ли стоит переоценивать один поединок против «Краснодара», где сыграли неплохо, как в начале против «Локомотива». Хотя бы потому, что и «быкам» легко могли проиграть, и москвичам.

Пусть Малком в теории может стать грозным оружием, пока «Зенит» выезжал на том, что ему позволяли соперники. Целых 5 ударов из вратарских, 40 из 60 выстрелов – из пределов штрафных площадей. Играли против главных аутсайдеров сезона, но «Тамбов» переиграли в один мяч, против «Сочи» вряд ли могли пропустить – не по статусу команде из арендованных у чемпиона забивать «Зениту», а вот «Оренбург» пытался огрызнуться.

«Краснодар» ужасно атаковал – ни точных ударов, ни внятных выпадов с завершением, им повезло с голом, но у «Динамо» другой подход. Не исключено, что «Зенит» в гостях сыграет грустнее, чем дома, не исключено, что пропустят. Победа фаворита - всегда самый ожидаемый результат, но у Семака нет ответа на один важный вопрос. Что делать, если у Дзюбы и Азмуна не пойдет игра? Артем тащил ассистами, Сердар – ударами. У них за спиной никого нет, а чтобы Малком вышел вместо Сутормина, нужно усаживать Сантоса на лавку, чтобы вписаться в лимит.

Новую команду Семак не создал

Работа не кипит, а скорее тушится на медленном огне. Схема «4-4-2», маневры возможны, лишь если убирать с поля легионера, выпуская Кузяева или Ерохина. Пока «Зенит» движется по инерции – не нужно прикладывать усилия, чтобы быть собой в матчах против тех, кто играет недостаточно хорошо. И «Локомотив», и «Краснодар» не понравились в поединках с фаворитом, пусть Сёмин и заставил свою команду при помощи Алексея Миранчука проснуться и взять трофей.

Про «Тамбов», «Сочи» и «Оренбург» можно не говорить – они не соперники Семаку, это гарантированные 9 пунктов. Но как только начнется серия, когда не хватит старых трюков, что покажет «Зенит»? Голевых передач Дзюбы на Азмуна и наоборот не всегда достаточно. Проходы Жиркова левым флангом не вели к голам в ворота Сафонова или Гильерме. Нестабильной, но ударной игры Дриусси или разрушительных качеств Барриоса мало, если «Зенит» не продемонстрирует работу над ошибками из прошлого сезона.

Играют с позиции силы, поскольку календарь позволяет. Но обратите внимание, что фактически у Семака те же опасения, что до закупок зимой и летом. Лунев – непонятный вратарь, похоже, класса Андрею все-таки не хватает и «звезду» может поймать. Иванович и Ракицкий не раз сыпались в 2019 году в защите, но альтернативы им нет. Как нет пока идеальных связок Смольникова и Малкома справа, а также Дугласа и Дриусси, причем в этой комбинации уже многовато легионеров для нынешнего лимита.

Наконец, малейшие потери – Ракицкий, Барриос, Дзюба и Азмун незаменимы, и сразу возникнут серьезные проблемы. «Зенит» хорош на старте, как обычно – Луческу начинал со скрипом, но лидировал, как и Манчини после 10 туров, но теперь это не команда из ЛЕ . А для ЛЧ у них многовато недоработок и объективно есть только одна успешная тактическая модель – весенняя чемпионская, «4-4-2». Похоже, все зависит от конкурентов и реализации их моментов.

А самый интересный из вариантов тот, где чемпиона заставят развиваться. Не позволят выезжать на том, что самый богатый и полагается дома на двенадцатого игрока на трибунах. Сегодня выездной матч против загадочного даже для Хохлова нового «Динамо», и если московскую команду с рекордными для старта 83 ударами по чужим воротам не подведет реализация против принципиальнейшего соперника, то Семак может проиграть, но выиграет стратегически. Тактически его «Зенит» довольно пресный, поскольку обстоятельства позволяют таким быть.

От «Динамо» и компании конкурентов зависит, появится ли у чемпионов реальная мотивация. Даже самые верные поклонники «Зенита» не будут спорить – после того, как «Локомотив» показал путь к победе над Семаком, отобрать очки у фаворита вне стадиона «Санкт-Петербург» могут многие. У «Зенита» немало накатанных решений, но им сложно импровизировать и меняться по ходу матчей. Каждый, кто заставляет чемпиона оказаться не в своей тарелке – получает реальный шанс на успех.