Она вернулась! Позитивные ожидания от АПЛ 2019/20

вчера, 12:30

Каждый не обыграет каждого, как в старые времена, а фавориты известны. Но «Соккер.ру» напоминает о крутости английской футбольной лиги.

«Манчестер Сити» останется в космосе

Первое ожидание – команда Гвардиолы останется маяком на желанном чемпионском берегу. В прошлый раз было 32 победы, 95 забитых мячей, 98 набранных пунктов, 94 ожидаемых гола (у самого «Ливерпуля» лишь 80). Суммарно ошибок у своих ворот на 26 пропущенных мячей (в реальности оплошали 23 раза). Доминирование по большинству других важных параметров - чемпионский «Манчестер Сити» был машиной. И останется ею после прихода Родри и Канселу. Гвардиола тренирует готового чемпиона по всему – игре, отношению к себе и соперникам. А еще по характеру, как показал непростой Суперкубок или неожиданный гол Компани.

У «Ливерпуля» хватит сил на сезон

Главное опасение, связанное с командой Юргена – не хватит энергии из-за количества турниров и матчей. Тратить каждый год столько, как тратили недавно, клуб не может – не усиливались. И хотя Клоппа, Эдвардса и Гордона – менеджеров «красных», наперед упрекают в просчете, давайте предположим, что у немца хватит квалификации, чтобы в АПЛ «Ливерпуль» отыграл на одном дыхании с кратковременными сбоями. Возможно, в этот раз пожертвуют ЛЧ , ведь английский титул нужен фанатам, красной части города и клубу. Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон и тройка в атаке – готовые чемпионы. Нужно только морально смириться, что физически будет сложно, ведь двух равноценных составов у Клоппа нет.

«Тоттенхэм» станет спокойнее и опаснее

Поверили, что могут оказываться в больших финалах – и снова попытаются весной удачно провести плей-офф ЛЧ или ЛЕ , тут уж как повезет. «Шпоры» увидели, как прибавил «Ливерпуль» по сравнению с позапрошлым сезоном. Разумеется, мечтают повторить успех «красных», ведь те тоже проиграли ЛЧ «Реалу», но не сдались. Почеттино не уехал в Манчестер, Турин или Мадрид. Вместо массовых потерь – Эриксена, Алли, Кейна, Алдервейрелда и Сона, получили усиление состава – Н’Домбеле, Ло Чельсо и Сессеньона объединяет желание показать себя на самом высоком уровне. Не удивляйтесь, если в этот раз у «шпор» не будет 13 поражений в АПЛ за сезон. Раз в прошлом году атака и защита недоработали в чемпионате – могут удивить сейчас.

Детсад Фрэнка Лэмпарда покажет себя

Успехи с «Дерби» учитываем, поскольку Чемпионшип – сложный для любого тренера турнир. Однако в «Челси», который пытался вытравить из себя дух Моуриньо - и Сарри стал жертвой попытки, сейчас на распутье. Прямо пойдешь – пятое место найдешь, влево пойдешь – бан от УЕФА скажется. Но есть правый путь, и он подсказывает Лэмпарду создавать коллектив единомышленников под присмотром честного зануды Чеха. И единства давно не было, судя по количеству скандалов. Пришла пора доверять молодежи (Пулишич, Хадсон-Одои, Абрахам, Моунт, Лофтус-Чик – ваш выход) и верить, что опыта Жоржиньо, Канте, Педро, Жиру и Аспиликуэты хватит, чтобы этот детсад не провалился.

Атака «Арсенала» перекроет оборону

Колашинац отбил от грабителей Озила, но Эмери прямо говорит – и тот, и другой искали себе новые клубы летом. Зато «Арсенал» провел масштабную трансферную кампанию, направленную на укрепление и без того неплохого состава. Проблема ведь в отсутствии баланса, а не в том, что Мхитарян, Озил или Джака не умеют играть в футбол. Колашинац не всегда безнадежный слева, Давид Луис хорошо работает с мячом, хотя позиционно слаб, как и Сократис. Зато Лено бесподобен. Но если в будущем работают в атаке Обамеянг, Ляказетт и Пепе – дорогущий новичок, и если Тирни – новый Робертсон, то «Арсенал» сыграет ярко и удивит скептиков.

«Манчестер Юнайтед» станет грамотнее

При Моуриньо в лучшем сезоне заняли второе место с большим отрывом от чемпиона, о чем сейчас могут разве мечтать? Зато если судить по подписаниям – Магуайр и Ван-Биссака, а также по сотому предложению мешка денег для Де Хеа, Сульшер убедил руководство, что для счастья МЮ не хватает цепкой игры в защите. Вудворд не понял, что нужны умные хавбеки, что огорчает, но когда-то звезды Фергюсона могли пойти в пять подкатов в одной атаке соперника. Сейчас пригодится легендарное рвение, ведь класса как такового нет. МакТоминей или Джеймс не уровнем выделяются, а Марсьяль, Линделеф или Шоу – не самые стабильные. Но МЮ осталось выяснить будущее Погба, чтобы спокойно откатать промежуточный сезон. Или Сульшер создаст новую успешную команду, во что почти никто не верит, или его заменит именитый наставник, которому снова дадут гору денег. МЮ настолько большой и богатый клуб, что не должен повторить путь «Милана».

Середняки порадуют качеством футбола

Вряд ли «Эвертон», «Лестер», «Вест Хэм» или «Вулхверхэмптон» всерьез ввяжутся в борьбу за 5-6 места. И уж точно не ждем их в первой четверке. Но у каждой команды есть плюсы, причем очевидные. «Эвертон» потратил столько денег, что грешно не пытаться зацепиться за шестую строчку. Тем более что потеря Гуйе не значит, что стоит забывать о Кине, Сидибе, Ивоби, Делфе или Андре Гомеше – футболисты у них не великие, но способные удивить. На «Лестер» может повлиять уход Магуайра, но Варди, Тилеманс, Мэдисон, Чилуэлл и Шмейхель – отличные мастера. Португальцы из «Вулвз» скатятся в АПЛ из-за Лиги Европы, но команда прекрасная, как и «Вест Хэм» - им бы еще стабильности под присмотром Пеллегрини.

Салах не обязательно всех перестреляет

Почему это положительное ожидание? Будет борьба за звание лучшего снайпера. У букмекеров фаворитом на победу и получение «Золотой бутсы АПЛ » пока является Харри Кейн. Но первые матчи «Ливерпуля» в сезоне показывают, что Салах в полном порядке, готов стабильно забивать мячи. Но не стоит забывать об Агуэро – один из самых стабильных форвардов АПЛ последнего десятилетия в команде с изумительной поддержкой пасами. Про Обамеянга тоже помним. Хотя все остальные кандидаты – Мане, Стерлинг, Ляказетт, Варди, Рэшфорд, Жезус, Абрахам, Фирмино или Хименес, уже не кажутся равноценными основными. Нюансы определят победителя, но атакующий вектор сохранят.

Ярких матчей и голов станет еще больше

Центральные игры АПЛ порой подводят – получается нервозный футбол вместо красивого. Но тут может влиять количество таких поединков. Слишком часто в английской лиге встречаются команды из первой шестерки – не во всех лигах такой широкий круг фаворитов, но даже в «проходных» матчах возможен красивый футбол. А поскольку не кажется, что защитные линии «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» будут реже пропускать – их изучили за год, то вывод очевиден. «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» или МЮ не собираются играть на отбой, ждем голы, много голов. Быть может, даже побьют показатель в 2.8 мяча за матч сезона с чемпионством «Челси» в 2017 году. Для этого надо забить всего на 29 мячей больше, чем в прошлом сезоне – 1 065 ожидаемых поводов следить за АПЛ .

Чемпионская борьба будет до конца

В худшем случае «Манчестер Сити» оторвется и будет скучно. Всегда остается вероятность, что непредвиденные обстоятельства выбьют одного из главных фаворитов из гонки до весны – всякое случается, МС и «Ливерпуль» будут параллельно идти без потерь, только если не вмешаются травмы, дисквалификации или неожиданные труднообъяснимые спады формы. Однако больше верится, что и Гвардиола, и Клопп продолжат очень часто побеждать, и в результате будет борьба до самого последнего тура минимум между этими двумя клубами. Привычно недооценен «Тоттенхэм» - хотя если очаруют, их рывок тоже будет положительным моментом для АПЛ , где своего «Атлетико» пока нет.