Кто? Где? Почему? Итоговая таблица АПЛ 2019/2020

вчера, 19:30

Уже сегодня стартует новый сезон самого любимого в России зарубежного чемпионата — АПЛ . «Соккер.ру» по традиции включает режим Ванги и рассаживает команды по местам.

20 место. «Норвич Сити»

«Норвич» какой-то слишком самонадеянный, ведь укрепление под Премьер-Лигу — это какие-то «слезы». Жалкие по меркам Англии 4 миллиона евро потрачены, три из которых ушли на аренду вратаря Ферманна из «Шальке». Еще нескольких игроков арендовали, но в целом состав выглядит слишком «серым», чтобы закрепиться в АПЛ .

19 место. «Шеффилд Юнайтед»

Никто не верит в гордых «клинков», и мы тоже не пойдем наперекор общему мнению. А они как удивят, как удивят… И пусть, тогда это будет настоящим сюрпризом, которые все так любят. Объективно же состав «Шеффилд Юнайтед» выглядит слабейшим в АПЛ , даже не смотря на почти 50 миллионов евро, потраченных летом на трансферы. Боюсь, низкий уровень футболистов при всех командных достоинствах не позволит новичкам АПЛ выдержать ритм сложнейшего чемпионата.

18 место. «Бернли»

Третьего неудачника выбрать очень сложно, думаю, сразу несколько команд будут пытаться избежать этой «черной метки». Почему это «Бернли»? Есть мнение, что «кларетовые» исчерпали запас неожиданностей, к их стилю подстроились, а качественного усиления и обновления летом не последовало. Айда в Чемпионшип!

17 место. «Брайтон энд Хоув»

65 миллионов, потраченные на трансферном рынке, впечатляют, однако «Брайтон», как и в прошлом сезоне, ждет изматывающая борьба за выживание, ведь на принципиально новый уровень состав вывести не удалось, а менталитет остался прежним. Да и конкуренты не дремлют. Хотя, будет забавно, если «чайки» снова финишируют на последней спасительной позиции.

16 место. «Астон Вилла»

Клуб из Бирмингема после возвращения в элиту «влил» в состав почти 150 миллионов евро, и хотя это не является гарантией безбедного существования в АПЛ (где вообще не бывает таких гарантий), команда, в которой работает Джон Терри, не вылетит обратно в пучину Чемпионшипа вот так сразу. Будет трудно, особенно в начале сезона, пока новички будут искать взаимопонимание, но «Астон Вилла» прибавит по ходу сезона и остается в АПЛ .

15 место. «Кристал Пэлас»

В прошлом сезоне «стекольщики» были на 12-м месте, «суперкомпьютер» прогнозирует им десятую строчку в грядущей кампании, но есть причины считать, что сезон получится не таким простым. «Кристал Пэлас» отпустил в МЮ Ван-Биссаку, почти не усилился и заимел в составе бомбу замедленного действия — Вилфрида Заха, который хотел уйти, но был задержан.

14 место. «Ньюкасл»

«Ньюкаслу» многие прочат печальную судьбу, но я не думаю, что «сороки» развалятся с уходом Рафаэля Бенитеса и Айоссе Переса, ведь пришли качественные новички в линию атаки, а опытный Стив Брюс не даст команде расклеиться. Фееричного выступления от «Ньюкасла» не ждем, но финишировать в третьей пятерке «сорокам» по силам.

13 место. «Саутгемптон»

«Святые» в предыдущих сезонах ходили по краю: 17-е место, затем 16-е. Если продолжить ряд, в чемпионате 2019/20 должны стать 15-ми, но допустим, что запрыгнут немножко выше, тем более на финише все могут решить «доли секунды».

12 место. «Борнмут»

«Борнмут» в четырех предыдущих кампаниях финишировал между 9-м местом и 16-м, и сейчас нет причин для выхода из привычного диапазона, причем ждем «вишенок» где-то в центре этого отрезка, 12-е место ничем не хуже в данном контексте, чем 11-е или 13-е.

11 место. «Лестер»

Подбираемся к верхней половине турнирной таблицы, кому-то будет обидно финишировать на границе первой десятке. Уготовим эту участь для «Лестера», который потеряет пару позиций по сравнению с предыдущим сезоном из-за утраты класса в линии обороны: Харри Магуайра в МЮ отпустили, но адекватную замену не приобрели.

10 место. «Уотфорд»

«Шершни» выглядят такими крепкими середняками, которым и вылет не грозит, и борьба за обитание в тени «Большой Шестерки» вроде бы тоже. В то же время, попадание в первую десятку для английских команд средней руки — достойный результат, в прошлом чемпионате «Уотфорду» для этого не хватило шага.

9 место. «Вест Хэм»

В первый год работы под руководством Мануэля Пеллегрини «Вест Хэм» занял десятое место, теперь прогнозируем «молотобойцам» шаг вперед по таблице, но общие впечатления останутся прежними: талантливая, но зачастую безалаберная команда.

8 место. «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне выиграл чемпионат «остальной Англии», пропустив вперед только «Большую Шестерку», на этот раз тоже будет бороться за этот виртуальный титул, но «Эвертон» окажется удачливее.

7 место. «Эвертон»

«Эвертон» - главный претендент на то, чтобы разбить секстет лидеров, если среди них обнаружится кто-то слабый и раненый. Марко Силва знает свое дело, состав слабее не стал, а выбор опций в атаке даже увеличился, так что ждем от «ирисок» штурма новых высот, хотя в прогнозе скромно оставим их седьмыми.

6 место. «Манчестер Юнайтед»

Какие предпосылки к возвращению МЮ в первую четверку? Усиление обороны произвели, хотя играть будут «всего лишь» Магуайр и Ван-Биссака, а не 140 миллионов, потраченные на них, зато в атаке как-то уныло, а Поль Погба будет опять хандрить. И разве Оле Гуннар Сульшер уже убедил нас, что способен править таким большим клубом? МЮ видится самым проблемным из грандов.

5 место. «Челси»

У «Челси» тоже новый тренер, чья персона порождает обоснованные сомнения. Фрэнк Лэмпард — легенда клуба, однако не у всех в его положении получается органично выглядеть в качестве наставника. В лучшем случае, «Челси» ждет сезон воодушевляющих прорывов и досадных ошибок, которые Лэмпард будет наматывать на ус.

4 место. «Арсенал»

«Арсенал» на финише трансферного окна сделал приобретения в линию защиты, которая вызывала наибольшие опасения, при этом Эмери проповедует атакующий футбол, а впереди у «канониров» россыпь красавцев: Обамеянг, Ляказетт, а теперь и Пепе. «Арсенал» в ярком стиле может вернуться на строчку, которая долгие годы считалась его любимой.

3 место. «Тоттенхэм»

Тут все ясно. Плох ты не был, но и высот не достиг. «Тоттенхэм», наконец-то, провернул трансферы, о существовании которых Почеттино стал забывать, но если «Челси», МЮ и «Арсенал» «шпоры» смогут оставить за спиной, но «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» вряд ли им по зубам, поэтому только «бронза».

2. «Манчестер Сити»

Конечно, у Гвардиолы два равноценных состава, и он умеет выигрывать чемпионаты, но в этот раз сделаем выбор сердцем и поставим на первое место другую не менее достойную команду. В оправдание скажем, что «Манчестер Сити» бросит все силы на победу в Лиге чемпионов и, может быть, даже преуспеет в этом.

1. «Ливерпуль»