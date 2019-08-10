«Динамо» - «Зенит». Битва амбициозных

вчера, 10:00

В серии испытаний «Динамо» и «Зенит» ждет новый тест. На этот раз в виде очной встречи. «Соккер.ру» делится ожиданиями.

Текущее положение дел

У «Зенита» старт чемпионата подарил просто идеальный календарь для вкатывания в сезон. Петербуржцы смогли довольно уверенно справиться в первых трех турах с «Тамбовом» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбургом» (2:0), которые замыкают сейчас турнирную таблицу. Только в прошлом туре у «Зенита» было гораздо более серьезное испытание в виде матча с «Краснодаром». И петербуржцы смогли добыть только ничью – 1:1, причем ушли от поражения в последний момент. Встречу с «Динамо» можно считать продолжением испытаний.

Хотя сами динамовцы звезд с неба не хватают в начале чемпионата. Они стартовали с пробуксовкой, поделив очки с «Арсеналом» (1:1), потом проиграв дома «Рубину» (0:1). Уже даже заговорили об отставке Дмитрия Хохлова, но тут подоспели массовые громкие трансферы, что отвлекло собственно от игры команды. Да и та улучшилась – победа над «Уралом» (2:0) и ничья со «Спартаком» в последнем туре – 0:0 – этот матч стал первым в серии громких испытаний для «Динамо». В эту же серию входит нынешняя встреча с «Зенитом» и последующая с «Локомотивом». Как следствие, «Зенит» лидирует в Премьер-Лиге, а «Динамо» занимает десятое место, отставая от лидера уже на пять очков. Расслоение в таблице постепенно нарастает.

История отношений

Нет особого смысла углубляться в древние периоды противостояния «Зенита» и «Динамо». Можно лишь отметить, что в 50 последних встречах между этими командами почти половина осталась за «Зенитом» - 24 игры. Еще 12 поединков закончились в пользу «Динамо», 14 – вничью. С точки зрения результатов и тенденций гораздо интереснее последние матчи соперников. В прошлом сезоне, например, однозначного результата никто не добился.

«Зенит» в октябре проиграл «Динамо» со счетом 0:1, зато в апреле дома взял реванш – 2:0. В позапрошлом сезоне петербуржцы дома также выиграли (2:1), а в гостях этого сделать не удалось – 0:0. Так что динамовцы в любом состоянии уж на своем поле точно могут оказывать «Зениту» сопротивление. А теперь еще и играют на новенькой арене – сам Бог велел упереться как следует.

Ориентировочный состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Рауш, Каборе, Юсупов, Шимански, Панченко, Жоаозиньо, Н'жие.

Ориентировочный состав «Зенита»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Сутормин, Оздоев, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун.

«Зенит» свою подготовку и подгонку состава к чемпионату прошел раньше, чем «Динамо». Он уже сформировал в целом свою схему и игру, хотя нужно еще включить в нее важный элемент – Малкома, взятого у «Барселоны». Пока он тренируется усердно, но не в оптимальных кондициях. У «Динамо» в любом случае с перестройкой на ходу головной боли больше. Хотя обычно это называют «приятной головной болью» тренера. Москвичи активизировались на рынке и продолжают прямо в соревновательном режиме пополнять состав, усиливая его заметными фигурами. Но им требуется время, чтобы занять свое место в составе.

Хотя с каждым туром облик «Динамо» будет становиться все внушительнее. Из летних новичков стоит ждать появления Паршивлюка, Каборе, Шимански, вероятно, будет наконец-то готов Клинтон Н'жие, который должен показать свои способности в атаке. Но вполне возможно и появление Шейдаева. А вот посмотреть игру Нойштедтера и Филиппа предстоит попозже – Роман и Максимилиан только оформили трансферы и не успеют помочь в игре с «Зенитом». Но интерес к «Динамо» такая активная трансферная политика в любом случае вызывает. Всем хочется последить онлайн за изменением команды.

Слова

Дмитрий Хохлов (главный тренер «Динамо»): «Каждый раз все нужно заново доказывать. То, что было вчера – это история. Каждый матч – это новая битва, новое сражение. Естественно, хочется показать и хороший футбол, а также добиться положительного результата. К этому и будем стремиться. „Зенит“ с зимы очень сильно усилился. Кроме того, недавно были сделаны точечный и качественный приобретения. Состав у соперника очень хороший. Думаю, что закрытого футбола не будет. „Спартак“ играл в меньшинстве, поэтому предполагалось, что соперник во втором тайме закроется. Тяжело было взламывать оборону. С „Зенитом“ такого не будет».

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): «Это организованная команда. Стала играть более агрессивно и встречать соперников выше. Работоспособность, дисциплина, умение обороняться... С появлением новых игроков у „Динамо“ появилось большее разнообразие в атаке. Команда стала сильнее, на мой взгляд. Нас ждет очень трудный матч. Дима Хохлов – мой друг в жизни на протяжении многих лет. Но жизнь – это жизнь, а работа – это работа. Я очень рад, что у Димы Хохлова появилась возможность приглашать игроков которые ему нужны. Я радуюсь его успехам, но всем нужна победа. Но игры никак не отражаются на наших отношениях вне футбола».

Предстоящий матч должен ответить на несколько важных вопросов, касающихся обеих команд. Во-первых, насколько уверенный старт «Зенита» отражает его силу, а не слабость оппонентов. Ведь играл с аутсайдерами, а когда наткнулся на более приличного соперника – ничья. Во-вторых, насколько уверенно можно говорить о наборе хода динамовцами. Все-таки победа над «Уралом» и ничья с нынешним «Спартаком» - не те показатели, которые позволяют говорить о подъеме. И как всегда жутко любопытно наблюдать за тем, как меняются команды на старте сезона с адаптацией и интеграцией новичков.