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Швейцарский сыр в мышеловке

вчера, 10:30

В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Тун». Но сейчас они есть. «Соккер.ру» - о соперничестве со скромными швейцарцами.

Российские клубы умеют преподносить сюрпризы. К сожалению, нередко это имеет негативный контекст. Особенно это касается команд, которые перманентно находятся под колоссальным давлением. Вылет тульского «Арсенала» из Лиги Европы – явление обидное, даже в чем-то унизительное, но не сенсационное. 

Поражение «Краснодара» в Лиге чемпионов от «Порту» даже на своем поле тоже вряд ли можно назвать крупной неожиданностью. А вот если «Спартак» допустит осечку в противостоянии с «Туном», это будет считаться провалом. И тут красно-белым не поможет даже попытка оправдаться за счет, например, кивания в сторону обновления команды. 

Тотальную реновацию в клубе устроил сам ее менеджмент. Когда всю предсезонку наигрывался один «Спартак», а уже по ходу сезона он превращается в совершенно другой. И часть из новичков сыграть с тем же «Туном» не смогут – Джордан Ларссон и Гуус Тиль. Так что кивать на несыгранность и недостроенность не получится – «Спартак» сам себе ее организовал. Для него же не было неожиданностью, что сезон стартует в конце июля? Вряд ли. 

Но даже в перестроечном режиме «Спартака» трудно представить, как он должен сыграть, чтобы испытать проблемы с «Туном». Эта команда не относится даже по швейцарским меркам к грандам. Мы знаем, что в стране часов, банков и сыра есть «Базель» и «Янг Бойз», которые регулярно выстреливают куда-то и чем-то отмечаются даже в Европе. 

Да даже о «Сьоне» с «Цюрихом» больше народу слышало. Но что там «Базель» и «Янг Бойз» - болельщики «Спартака» прекрасно помнят другую швейцарскую команду – «Санкт-Галлен». Ситуация в сезоне-2013/14 была похожей. Такой же безвестный «сыроварный» клуб против величественного «Спартака». Результат оказался плачевным для москвичей. 

Так что из себя представляет «Тун»? В первую очередь для оценки со стороны важно взглянуть хотя бы примерно на соотношение стоимости составов. И тут «Спартак» выглядит зубром на фоне соперника. Стоимость всех игроков команды Олега Кононова оценивается порталом Transfermarkt в 93,55 миллиона евро. Цена всего состава «Туна» - 16,5 миллиона евро. Цифры говорят сами за себя. Хотя оба тренера подчеркивали перед игрой, что не деньги выходят на поле.

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»): 

Швейцарский чемпионат прогрессирует, о чем говорят результаты сборной страны и выступление местных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Команды из Швейцарии показывают организованный футбол. И к «Туну» это тоже относится. Он проводит матчи в хорошем темпе, быстро переходит из обороны в атаку.  Лично для меня и для игроков это две команды, которые одинаково хотят выиграть. На поле выходят не фамилии футболистов и не имена клубов, а игроки. Мы привыкли играть на натуральном поле, но не думаю, что искусственный газон станет для нас помехой.

Марк Шнейдер (главный тренер «Туна»): 

Деньги не забивают голы. В двухматчевом противостоянии можно пройти и «Спартак». Иначе нет смысла браться. Игра со «Спартаком» для нас – это игра года, Лига Европы очень важна для нас, мы хотим пройти в групповой этап турнира. Я знаю, что в России сейчас критикуют «Спартак» и его главного тренера, но это команда с высокой динамикой, и они сильнее нас в индивидуальном плане. Мы узнали, что Шюррле в «Спартаке», его все знают в Европе. Мы также знаем, что пришел Джордан Ларссон, а два бразильца ушли. Я не общался по поводу «Спартака» ни с Муратом Якином, ни с бывшем тренером «Санкт-Галлена». Да и какой смысл, если Якин тренировал почти пять лет назад, а матч с «Санкт-Галленом» был еще раньше? Нет, мы сами изучали «Спартак». Посмотрели 4 матча, видели, что иногда они были плохи, иногда хороши. Но динамика прессинга и единоборств в России намного выше. Нам остается только соответствовать.

Кстати, Шнейдер же отметил и то, что наверняка даже скромный стадион «Туна» будет заполнен примерно наполовину – игра со «Спартаком» местным не особо интересна. Если же говорить о тренерах, то и тут разные весовые категории. Шнейдеру всего 39 лет, его опыт в качестве главного тренера насчитывает лишь полтора года. 

И работал он только в Швейцарии, играл тоже только тут. Опыт Кононова гораздо богаче. И вот опыт в отличие от денег как раз может «забивать голы». Надо только им пользоваться, а не плясать на граблях былых переживаний. Говоря о былом, то есть об истории, тоже надо подчеркнуть, что сравнение «Туна» и «Спартака» кажется бессмысленным. Москвичи недавно обновили количество чемпионских титулов, добавив еще один. 

«Тун» же вообще не может оными похвастаться. Лучшее достижение этой команды – второе место в чемпионате Швейцарии в 2005 году. Даже в верхнюю половину турнирной таблицы из десяти команд «Тун» забирается исключительно по праздникам. Вот и нынешний сезон он начал неудачно, не одержав в трех турах ни одной победы. Восьмое место из десяти команд и всего два очка – все активы «Туна» на данный момент в швейцарской лиге. 

Конечно, «Спартак» тоже не блещет, «Спартак» тоже порой лихорадит, «Спартак» перестраивается. Но нужно понимать, что все эти процессы в «Туне» и «Спартаке» происходят просто на разных уровнях, в разных вселенных. И уступить коллективу из такой параллельной реальности «Спартаку» будет очень стыдно.

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Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails ответил Сп62
   228 / 885
вчера в 22:29
Вот именно сегодня наступают другие времена.
они, времена, вообще наступают каждый день, )) только нынешнему спаму это как мертвому припарки....
Makao
Makao
   332 / 885
вчера в 15:14
У любой команды из любой страны мира когда-то бывали проблемы. Но такое нездоровое злорадство, как у фанатов ЦСКА встречается только в России, и только у фанатов ЦСКА. Абсолютно неадекватно, ребята, это же спорт - здесь бывают взлёты, падения, перенастройка. Абсолютно нормально болеть за свой клуб, нормально даже не любить принципиального соперника. Но писать оскорбления школьного уровня под каждой новостью - это уже диагноз))
Роман Романов
Роман Романов
   689 / 885
вчера в 14:13
Спартак непредсказуем. Любой счет не удивит. Спартаку удачи и победы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   58 / 885
вчера в 12:54
Спартак во все времена был непредсказуем. Посмотрим, наступят сегодня на одни и теже грабли в 99 раз или нет... Удачи.
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил Сп62
   110 / 885
вчера в 12:49
Вот именно сегодня наступают другие времена.
Если б за каждое такое спартаковское предматчевое обещание мне давали по копейке - я б уже построил яхту больше, чем у Абрамовича.

Но вы все свистите исключительно бесплатно, не привыкая нести ответственности за пустой базар.
Gelious
Gelious
   103 / 885
вчера в 12:44
Это в какие такие времена не вызывало бы сомнений? Кучу лет назад? Первые недели после чемпионства? Команда постоянно проигрывает командам низкого ранга. Больше удивления вызовет Спартак, если выйдет в основную часть турнира.
Сп62
Сп62 ответил Je suis КСИР
   130 / 885
вчера в 12:43
Вот именно сегодня наступают другие времена.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Je suis КСИР
   7 / 885
вчера в 12:26
Представляю, ведь раньше мы рвали в клочья (3+гола) Севилью, ЦСКА, зенит и Краснодар за один месяц, а сейчас Тамбову с Динамо забить не можем
Правдин Семён
Правдин Семён
   83 / 885
вчера в 12:13
Назло принципам,поставлю на Спартак.
yasukuni
yasukuni ответил blitz
   297 / 885
вчера в 11:31
Редакция, на правду не обижаются. Кто же виноват, что спартачи доигрались, что речь идёт не о победе в Лиге Европы, а всего лишь, что бы не опозориться с Туном в квалификации.
Нужно смотреть на все философски. Были времена, когда Спартак выигрывал в группе ЛЧ шесть матчей из шести, в плей-офф выбивал Реал, когда английские команды (Арсенал, скажем), за счастье считали на ничейку уползти.

Но все в прошлом.
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил oFANATo
   110 / 885
вчера в 11:16
Сейчас все красно-бледные сидят на измене, что игроки, что болельщики. Сейчас никто больше 50-ти % не поставит на то, что клуб из тарасовки не влетит какому то Туну.
Они у букмеккеров ставят на Тун. Чтоб хоть бабла срубить по-лёгкому, раз уж такая ситуёвина.
Je suis КСИР
Je suis КСИР
   110 / 885
вчера в 11:14
В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Тун».
В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Легию».
В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Сент-Галлен».
Но вот представьте себе.
oFANATo
oFANATo
   28 / 885
вчера в 11:11
Сейчас все красно-бледные сидят на измене, что игроки, что болельщики. Сейчас никто больше 50-ти % не поставит на то, что клуб из тарасовки не влетит какому то Туну.
Паровозов
Паровозов
   270 / 885
вчера в 11:08
В любое время есть сомнения, что спартак пройдет скромную европейскую команду.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   48 / 885
вчера в 11:03
    blitz
    blitz
       173 / 885
    вчера в 10:51
    Редакция, на правду не обижаются. Кто же виноват, что спартачи доигрались, что речь идёт не о победе в Лиге Европы, а всего лишь, что бы не опозориться с Туном в квалификации.
    yasukuni
    yasukuni
       297 / 885
    вчера в 10:50
    Три матча наши команды "сыграли на ноль" (в смысле нифига не забили). Как сыграет четвертый матч?
    Великолепный
    Великолепный ответил Serg_Diamond
       59 / 885
    вчера в 10:47
    Им главное не победа, главное участие. Олимпийский принцип.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       51 / 885
    вчера в 10:44
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         64 / 885
      вчера в 10:43
      Чтобы не было стыдно за СпаМ пожелаем ему удачи.
      Тун вполне проходим.
      blitz
      blitz
         173 / 885
      вчера в 10:42
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           7 / 885
        вчера в 10:41
        Спасибо автору за уважение и тактичность.
        Мое мнение добьемся положительного результата, главное с первых минут забрать мяч и показать кто в доме хозяин
        Алекс191921
        Алекс191921
           490 / 885
        вчера в 10:38
        Спартак никогда не стыдится
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