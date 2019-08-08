Швейцарский сыр в мышеловке

вчера, 10:30

В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Тун». Но сейчас они есть. «Соккер.ру» - о соперничестве со скромными швейцарцами.

Российские клубы умеют преподносить сюрпризы. К сожалению, нередко это имеет негативный контекст. Особенно это касается команд, которые перманентно находятся под колоссальным давлением. Вылет тульского «Арсенала» из Лиги Европы – явление обидное, даже в чем-то унизительное, но не сенсационное.

Поражение «Краснодара» в Лиге чемпионов от «Порту» даже на своем поле тоже вряд ли можно назвать крупной неожиданностью. А вот если «Спартак» допустит осечку в противостоянии с «Туном», это будет считаться провалом. И тут красно-белым не поможет даже попытка оправдаться за счет, например, кивания в сторону обновления команды.

Тотальную реновацию в клубе устроил сам ее менеджмент. Когда всю предсезонку наигрывался один «Спартак», а уже по ходу сезона он превращается в совершенно другой. И часть из новичков сыграть с тем же «Туном» не смогут – Джордан Ларссон и Гуус Тиль. Так что кивать на несыгранность и недостроенность не получится – «Спартак» сам себе ее организовал. Для него же не было неожиданностью, что сезон стартует в конце июля? Вряд ли.

Но даже в перестроечном режиме «Спартака» трудно представить, как он должен сыграть, чтобы испытать проблемы с «Туном». Эта команда не относится даже по швейцарским меркам к грандам. Мы знаем, что в стране часов, банков и сыра есть «Базель» и «Янг Бойз», которые регулярно выстреливают куда-то и чем-то отмечаются даже в Европе.

Да даже о «Сьоне» с «Цюрихом» больше народу слышало. Но что там «Базель» и «Янг Бойз» - болельщики «Спартака» прекрасно помнят другую швейцарскую команду – «Санкт-Галлен». Ситуация в сезоне-2013/14 была похожей. Такой же безвестный «сыроварный» клуб против величественного «Спартака». Результат оказался плачевным для москвичей.

Так что из себя представляет «Тун»? В первую очередь для оценки со стороны важно взглянуть хотя бы примерно на соотношение стоимости составов. И тут «Спартак» выглядит зубром на фоне соперника. Стоимость всех игроков команды Олега Кононова оценивается порталом Transfermarkt в 93,55 миллиона евро. Цена всего состава «Туна» - 16,5 миллиона евро. Цифры говорят сами за себя. Хотя оба тренера подчеркивали перед игрой, что не деньги выходят на поле.

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):

Швейцарский чемпионат прогрессирует, о чем говорят результаты сборной страны и выступление местных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Команды из Швейцарии показывают организованный футбол. И к «Туну» это тоже относится. Он проводит матчи в хорошем темпе, быстро переходит из обороны в атаку. Лично для меня и для игроков это две команды, которые одинаково хотят выиграть. На поле выходят не фамилии футболистов и не имена клубов, а игроки. Мы привыкли играть на натуральном поле, но не думаю, что искусственный газон станет для нас помехой.

Марк Шнейдер (главный тренер «Туна»):

Деньги не забивают голы. В двухматчевом противостоянии можно пройти и «Спартак». Иначе нет смысла браться. Игра со «Спартаком» для нас – это игра года, Лига Европы очень важна для нас, мы хотим пройти в групповой этап турнира. Я знаю, что в России сейчас критикуют «Спартак» и его главного тренера, но это команда с высокой динамикой, и они сильнее нас в индивидуальном плане. Мы узнали, что Шюррле в «Спартаке», его все знают в Европе. Мы также знаем, что пришел Джордан Ларссон, а два бразильца ушли. Я не общался по поводу «Спартака» ни с Муратом Якином, ни с бывшем тренером «Санкт-Галлена». Да и какой смысл, если Якин тренировал почти пять лет назад, а матч с «Санкт-Галленом» был еще раньше? Нет, мы сами изучали «Спартак». Посмотрели 4 матча, видели, что иногда они были плохи, иногда хороши. Но динамика прессинга и единоборств в России намного выше. Нам остается только соответствовать.

Кстати, Шнейдер же отметил и то, что наверняка даже скромный стадион «Туна» будет заполнен примерно наполовину – игра со «Спартаком» местным не особо интересна. Если же говорить о тренерах, то и тут разные весовые категории. Шнейдеру всего 39 лет, его опыт в качестве главного тренера насчитывает лишь полтора года.

И работал он только в Швейцарии, играл тоже только тут. Опыт Кононова гораздо богаче. И вот опыт в отличие от денег как раз может «забивать голы». Надо только им пользоваться, а не плясать на граблях былых переживаний. Говоря о былом, то есть об истории, тоже надо подчеркнуть, что сравнение «Туна» и «Спартака» кажется бессмысленным. Москвичи недавно обновили количество чемпионских титулов, добавив еще один.

«Тун» же вообще не может оными похвастаться. Лучшее достижение этой команды – второе место в чемпионате Швейцарии в 2005 году. Даже в верхнюю половину турнирной таблицы из десяти команд «Тун» забирается исключительно по праздникам. Вот и нынешний сезон он начал неудачно, не одержав в трех турах ни одной победы. Восьмое место из десяти команд и всего два очка – все активы «Туна» на данный момент в швейцарской лиге.

Конечно, «Спартак» тоже не блещет, «Спартак» тоже порой лихорадит, «Спартак» перестраивается. Но нужно понимать, что все эти процессы в «Туне» и «Спартаке» происходят просто на разных уровнях, в разных вселенных. И уступить коллективу из такой параллельной реальности «Спартаку» будет очень стыдно.