Швейцарский сыр в мышеловке

В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Тун». Но сейчас они есть. «Соккер.ру» - о соперничестве со скромными швейцарцами.
Российские клубы умеют преподносить сюрпризы. К сожалению, нередко это имеет негативный контекст. Особенно это касается команд, которые перманентно находятся под колоссальным давлением. Вылет тульского «Арсенала» из Лиги Европы – явление обидное, даже в чем-то унизительное, но не сенсационное.
Поражение «Краснодара» в Лиге чемпионов от «Порту» даже на своем поле тоже вряд ли можно назвать крупной неожиданностью. А вот если «Спартак» допустит осечку в противостоянии с «Туном», это будет считаться провалом. И тут красно-белым не поможет даже попытка оправдаться за счет, например, кивания в сторону обновления команды.
Тотальную реновацию в клубе устроил сам ее менеджмент. Когда всю предсезонку наигрывался один «Спартак», а уже по ходу сезона он превращается в совершенно другой. И часть из новичков сыграть с тем же «Туном» не смогут – Джордан Ларссон и Гуус Тиль. Так что кивать на несыгранность и недостроенность не получится – «Спартак» сам себе ее организовал. Для него же не было неожиданностью, что сезон стартует в конце июля? Вряд ли.
Но даже в перестроечном режиме «Спартака» трудно представить, как он должен сыграть, чтобы испытать проблемы с «Туном». Эта команда не относится даже по швейцарским меркам к грандам. Мы знаем, что в стране часов, банков и сыра есть «Базель» и «Янг Бойз», которые регулярно выстреливают куда-то и чем-то отмечаются даже в Европе.
Да даже о «Сьоне» с «Цюрихом» больше народу слышало. Но что там «Базель» и «Янг Бойз» - болельщики «Спартака» прекрасно помнят другую швейцарскую команду – «Санкт-Галлен». Ситуация в сезоне-2013/14 была похожей. Такой же безвестный «сыроварный» клуб против величественного «Спартака». Результат оказался плачевным для москвичей.
Так что из себя представляет «Тун»? В первую очередь для оценки со стороны важно взглянуть хотя бы примерно на соотношение стоимости составов. И тут «Спартак» выглядит зубром на фоне соперника. Стоимость всех игроков команды Олега Кононова оценивается порталом Transfermarkt в 93,55 миллиона евро. Цена всего состава «Туна» - 16,5 миллиона евро. Цифры говорят сами за себя. Хотя оба тренера подчеркивали перед игрой, что не деньги выходят на поле.
Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):
Швейцарский чемпионат прогрессирует, о чем говорят результаты сборной страны и выступление местных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Команды из Швейцарии показывают организованный футбол. И к «Туну» это тоже относится. Он проводит матчи в хорошем темпе, быстро переходит из обороны в атаку. Лично для меня и для игроков это две команды, которые одинаково хотят выиграть. На поле выходят не фамилии футболистов и не имена клубов, а игроки. Мы привыкли играть на натуральном поле, но не думаю, что искусственный газон станет для нас помехой.
Марк Шнейдер (главный тренер «Туна»):
Деньги не забивают голы. В двухматчевом противостоянии можно пройти и «Спартак». Иначе нет смысла браться. Игра со «Спартаком» для нас – это игра года, Лига Европы очень важна для нас, мы хотим пройти в групповой этап турнира. Я знаю, что в России сейчас критикуют «Спартак» и его главного тренера, но это команда с высокой динамикой, и они сильнее нас в индивидуальном плане. Мы узнали, что Шюррле в «Спартаке», его все знают в Европе. Мы также знаем, что пришел Джордан Ларссон, а два бразильца ушли. Я не общался по поводу «Спартака» ни с Муратом Якином, ни с бывшем тренером «Санкт-Галлена». Да и какой смысл, если Якин тренировал почти пять лет назад, а матч с «Санкт-Галленом» был еще раньше? Нет, мы сами изучали «Спартак». Посмотрели 4 матча, видели, что иногда они были плохи, иногда хороши. Но динамика прессинга и единоборств в России намного выше. Нам остается только соответствовать.
Кстати, Шнейдер же отметил и то, что наверняка даже скромный стадион «Туна» будет заполнен примерно наполовину – игра со «Спартаком» местным не особо интересна. Если же говорить о тренерах, то и тут разные весовые категории. Шнейдеру всего 39 лет, его опыт в качестве главного тренера насчитывает лишь полтора года.
И работал он только в Швейцарии, играл тоже только тут. Опыт Кононова гораздо богаче. И вот опыт в отличие от денег как раз может «забивать голы». Надо только им пользоваться, а не плясать на граблях былых переживаний. Говоря о былом, то есть об истории, тоже надо подчеркнуть, что сравнение «Туна» и «Спартака» кажется бессмысленным. Москвичи недавно обновили количество чемпионских титулов, добавив еще один.
«Тун» же вообще не может оными похвастаться. Лучшее достижение этой команды – второе место в чемпионате Швейцарии в 2005 году. Даже в верхнюю половину турнирной таблицы из десяти команд «Тун» забирается исключительно по праздникам. Вот и нынешний сезон он начал неудачно, не одержав в трех турах ни одной победы. Восьмое место из десяти команд и всего два очка – все активы «Туна» на данный момент в швейцарской лиге.
Конечно, «Спартак» тоже не блещет, «Спартак» тоже порой лихорадит, «Спартак» перестраивается. Но нужно понимать, что все эти процессы в «Туне» и «Спартаке» происходят просто на разных уровнях, в разных вселенных. И уступить коллективу из такой параллельной реальности «Спартаку» будет очень стыдно.
Но вы все свистите исключительно бесплатно, не привыкая нести ответственности за пустой базар.
Но вы все свистите исключительно бесплатно, не привыкая нести ответственности за пустой базар.
Но все в прошлом.
Но все в прошлом.
В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Легию».
В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Сент-Галлен».
Но вот представьте себе.
В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Легию».
В другое время не возникло бы сомнений в том, что «Спартак» пройдет «Сент-Галлен».
Но вот представьте себе.
Тун вполне проходим.
Тун вполне проходим.
Мое мнение добьемся положительного результата, главное с первых минут забрать мяч и показать кто в доме хозяин
Мое мнение добьемся положительного результата, главное с первых минут забрать мяч и показать кто в доме хозяин