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«Краснодар» великолепный

вчера, 00:48

Что казалось невероятным – превратилось в реальность. «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о шикарном матче в Португалии.

Еще до начала противостояния шансы менее опытного и известного в Европе «Краснодара» против «Порту» рассматривались как мизерные. Первый матч в России только укрепил скептиков. «Драконы» победили на выезде, что само по себе шикарный результат для португальцев, независимо от качества игры. 

«Краснодару» нужно было все везение, вся наглость и все мастерство в ответном матче в Португалии. И «быки» задействовали все эти опции. Они не стали выжидать, играть в кошки-мышки, а решили сразу дерзко отквитать отставание в один мяч. Хватило трех минут – Тонни Вильена показал, зачем его покупали. И показал, что не хочет так рано покидать Лигу чемпионов. 

Думаю, «Порту» в тот момент не очень удивился, не очень испугался – слишком опытная команда. «Драконы» скорее испытали раздражение и пошли поскорее в атаку восстанавливать свое преимущество. Быстрый гол «Краснодара» вряд ли убедил португальцев в том, что перед ними равный соперник. 

Сержиу Консейсау мог сколько угодно говорить о том, что нельзя недооценивать противника – в голове у игроков «Порту» сидела мысль о победе на выезде и явном статусе фаворита. Поэтому пока «драконы» не раскачались и не слезли с облака, «Краснодар» забил второй – Сулейманов прекрасно завершил контратаку. 

Только в запредельной реализации был шанс «быков» против превосходящих по опыту и классу сил соперника. И в первом тайме план гостей выполнялся идеально. «Порту» уже начал всерьез воспринимать российскую команду – прямо по ходу первого получаса матча. Но было поздно – собранности не хватило до перерыва. 

И за это время Сулейманов забил второй свой мяч в стиле модернизированного Роббена – сместился с правого фланга по линии штрафной и зарядил в дальний нижний угол. С заделом в три мяча «Краснодар» ушел на перерыв. И это имело ключевое значение – максимально использовать реализацию и недооценку со стороны противника в первом тайме. 

Потому что опыта «Порту» хватило, чтобы перестроиться психологически и включиться в режим отыгрыша трех мячей за тайм. Для «драконов» это не такая большая проблема, что и показал второй тайм. Если в первом «Краснодар» должен был удивлять и колоть. То во втором – терпеть и выжидать. Натерпеться пришлось немало. 

В том числе от Зе Луиша, которого Консейсау выпустил уже по ходу первой половины встречи. Португальцы заиграли шире, стали действовать очень высоко, накрывая краснодарцев, удвоили энергичность – на опережение шли лихо, в борьбу «втыкались» смело. А еще снова стали проседать местами фланги у «быков», что приводило к «скручиванию» в защите к центру. 

Это давало «Порту» шансы внедряться с краев, в основном через зону Рамиреса. Интересно, что «Краснодар» даже в режиме «терпеть» мог забить четвертый, но Берг подвел, не сумев пробить мимо вратаря из выгоднейшей позиции в дебюте второго тайма. После этого «Порту» и полетел в наступление, учинив шквал у ворот Сафонова. 

Последний, к слову, действовал очень уверенно, не терялся и на выходах, когда было боязно за оборону «Краснодара» - слишком часто уж грузили мяч португальцы. Последние минуты выглядели сущим кошмаром для «быков», которые кое-как вытягивались на чужую половину поля, но все равно вся игра происходила перед штрафной Сафонова. Где-то с помощью везения, где-то благодаря цепкости отрабатывавших по полной краснодарцев, где-то с использованием хитрости удалось не допустить третьего пропущенного мяча. 

Цифры

Удары по воротам (в створ): 25 (13) – 9 (6)

Это к слову об эффективности. Конечно, «Краснодару» пришлось пострадать немало, пережить немало острых моментов у своих ворот. Но гости показали, что качество ударов значительно важнее их количества. 

Владение мячом: 60% - 40%

Еще не так плохо для «Краснодара». Мы привыкли, что «быки» любят покатать мяч, подержать его. Однако в данной ситуации это было нереально. Гостям пришлось придумать контратакующую быструю модель без длинных розыгрышей. Иногда это приводило к ошибкам в наступлении, но тем и хорош «Краснодар», что играет умно и анализирует свой футбол прямо по ходу встречи.

Кто-то может сказать, что «Краснодар» слишком многое позволил «Порту» во втором тайме и вообще проиграл вторую половину игры. Но стоит себе напомнить, о какой команде речь – «драконы» способны возить любого топового соперника, особенно на своем поле, особенно в такой острой турнирной ситуации. 

Так что проигранный «Краснодаром» по счету тайм при имеющемся заделе в три мяча – это более чем нормально. Это и была своеобразная гонка: «быкам» нужно быть усадить «Порту» внезапно в лужу, и пока соперник встает из нее (а это было неизбежно со временем), накидать ему вдогонку новых порций неприятностей. Лучше всего настрой «Краснодара» охарактеризует счастливый Магомед-Шапи Сулейманов после игры:

Хочу передать привет всем тем, кто говорил, что «Порту» приговор для нас, что мы их не пройдем и так далее. Какой смысл выходить на поле, если не верить в себя? При счете 3:0 верил в возможность «Краснодара», но понимал, что будет тяжело, так как «Порту» в любом случае не сдавался бы. Вы сами видели на сколько была нервной концовка, они смогли отыграть два мяча. Хочу сказать спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, мы пройдем и следующий раунд.

А в следующем раунде «Краснодар» ждет не менее горячая встреча – с «Олимпиакосом». Который прошел «Истанбул». Ждем и верим в новый подвиг.

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Все комментарии
alexNr
alexNr
   830 / 939
вчера в 21:33
Молодцы Краснодар! С победой! А Шапи по-ходу вырастит в большого игрока. Надо просто его в Европу вовремя отпустить.
pomor45
pomor45
   237 / 939
вчера в 21:19
Ждем и верим в новый подвиг.
_______________________________________
Подвиги серийными не бывают.
MAUS
MAUS ответил 25процентный клоун
   4 / 939
вчера в 18:06
Аякс это бренд, а спонсорам ЛЧ нужео отбивать денюжки, кому нужен паок? никому. Ни в одном из этих нарушений небыло и намека на угрозу воротам
мне вообше греческий футбол и его команды не нравятся! играют с фолами и причем жёсткими.
у нас так в фнл уже не играют))))
MAUS
MAUS ответил viv
   4 / 939
вчера в 18:04
Учитесь мясные у Краснодара и ЦСКА...достойно представлять наш футбол в ЛЧ.
у цска можно научиться одному - вечному ЧЕТВЁРТОМУ месту в группе ЛЧ!))))
fommisch
fommisch ответил Красно Синий воин
   648 / 939
вчера в 15:59
Краснодар красавчики.Опять Зе Луса оставили без ЛЧ, а он то наверно думал, что перейдя в Порту уж точно поиграет в главном турнире ЛЧ.
И Пепе заодно)
Andryha84
Andryha84
вчера в 14:44
Браво Краснодар!
spartak kursk
spartak kursk
   8 / 939
вчера в 14:34
Краснодар с победой!!!!

Просто красавчики!!!!
Roger Young
Roger Young
   417 / 939
вчера в 13:39
Краснодар умницы. С победой!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Red-blue oldhorse
   15 / 939
вчера в 12:32
Мне нравятся твои обеденные фантазии))
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse ответил 25процентный клоун
   707 / 939
вчера в 12:25
Читай внимательнее мои буквы. Я за Зе Луиша, и буду за него, но на него в команде никто не ишрает, он сделал все что мог и показал что быки для него лакомая булочка.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил 25процентный клоун
       33 / 939
    вчера в 12:17
    Чалову нос разбили и нет пены, а тут какая-то майка))
    По Чалову согласен!!!!!!!Но в случае Феди,там был не игровой момент,а тут был игровой и арбитр все видел,а в том моменте нет!!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ген Геныч
       15 / 939
    вчера в 12:14
    Чалову нос разбили и нет пены, а тут какая-то майка))
    AMaaa_777
    AMaaa_777 ответил UrAn54
       100 / 939
    вчера в 11:49
    Даа😂😂
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Красно Синий воин
       33 / 939
    вчера в 11:47
    Краснодар красавчики.Опять Зе Луса оставили без ЛЧ, а он то наверно думал, что перейдя в Порту уж точно поиграет в главном турнире ЛЧ.
    Вся беда для Порту в том,что за эти 2 матча только Зе и Марега и Теллес тащили Порту,остальная же команда просто не знала что делать с мячем!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил 25процентный клоун
       33 / 939
    вчера в 11:45
    Аякс это бренд, а спонсорам ЛЧ нужео отбивать денюжки, кому нужен паок? никому. Ни в одном из этих нарушений небыло и намека на угрозу воротам
    Угрозы может и нет а вот последний пеналь уж точно был,там аж майку порвали футболисту Аякса!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Ген Геныч
       15 / 939
    вчера в 11:44
    Аякс это бренд, а спонсорам ЛЧ нужео отбивать денюжки, кому нужен паок? никому.
    Ни в одном из этих нарушений небыло и намека на угрозу воротам
    UrAn54
    UrAn54 ответил AMaaa_777
       685 / 939
    вчера в 11:39
    С победой Краснодар, честно говоря такого поворота не ожидал!)
    Мало кто ожидал. Но мы с Вами ладно - главное Порту не ожидал такой прыти от наших. И поплатился.
    "Краснодар" - молодцы, порадовали.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       144 / 939
    вчера в 11:14
    Краснодар красавчики.Опять Зе Луса оставили без ЛЧ, а он то наверно думал, что перейдя в Порту уж точно поиграет в главном турнире ЛЧ.
    viv
    viv
       112 / 939
    вчера в 11:11
    Учитесь мясные у Краснодара и ЦСКА...достойно представлять наш футбол в ЛЧ.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил 25процентный клоун
       33 / 939
    вчера в 11:10
    Позорнейвсех вчера затащили аякс
    Да 3 пенальти за матч-это конечно ужас!!!!
    assolll
    assolll
       800 / 939
    вчера в 09:38
    норм
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       316 / 939
    вчера в 09:38
    Вчера получила максимум удовольствия....Спасибо ребятам))) Матч огонь. Сейчас главное не останавливаться....нужно обыграть греков))) И три команды в ЛЧ))) ФАНТАСТИКА)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил MAUS
       15 / 939
    вчера в 09:35
    Возил не возил, но не забил сам, судья забил. Такие же пенальти не поставили бы в ворота Реала. По зенитовски все это
    MAUS
    MAUS ответил 25процентный клоун
       4 / 939
    вчера в 09:19
    Позорнейвсех вчера затащили аякс
    не могу согласиться, до второго пенальти Тадича, Аякс возил греков,
    потом только игру быков смотрел!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       15 / 939
    вчера в 09:02
    Позорнейвсех вчера затащили аякс
    DXTK
    DXTK
       222 / 939
    вчера в 09:02
    Порту решил по быстрее слиться, прямо как Спартак, чтобы опять на Ливерпуль не попасть........

    PS Поздравим быков с мастерским камбеком...............
    AMaaa_777
    AMaaa_777
       100 / 939
    вчера в 09:01
    С победой Краснодар, честно говоря такого поворота не ожидал!)
    leopit
    leopit
    вчера в 08:59
    порадовали..
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Риелтор с берегов Невы
       15 / 939
    вчера в 08:53
    Читай внимательнее мои буквы.
    Я за Зе Луиша, и буду за него, но на него в команде никто не ишрает, он сделал все что мог и показал что быки для него лакомая булочка.
    MAUS
    MAUS ответил Риелтор с берегов Невы
       4 / 939
    вчера в 08:53
    Ты же топил за зе луиша перед первым матчем. А теперь примазаться решил?
    да ладно, он в отличие от ваших собратьев ( которые в топят против Спартака Еврокубках), как раз в Еврокубках болеет за российские клубы !
    Стыдно болеть/топить в Еврокубках против российских команд!
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