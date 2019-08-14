«Краснодар» великолепный

вчера, 00:48

Что казалось невероятным – превратилось в реальность. «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о шикарном матче в Португалии.

Еще до начала противостояния шансы менее опытного и известного в Европе «Краснодара» против «Порту» рассматривались как мизерные. Первый матч в России только укрепил скептиков. «Драконы» победили на выезде, что само по себе шикарный результат для португальцев, независимо от качества игры.

«Краснодару» нужно было все везение, вся наглость и все мастерство в ответном матче в Португалии. И «быки» задействовали все эти опции. Они не стали выжидать, играть в кошки-мышки, а решили сразу дерзко отквитать отставание в один мяч. Хватило трех минут – Тонни Вильена показал, зачем его покупали. И показал, что не хочет так рано покидать Лигу чемпионов.

Думаю, «Порту» в тот момент не очень удивился, не очень испугался – слишком опытная команда. «Драконы» скорее испытали раздражение и пошли поскорее в атаку восстанавливать свое преимущество. Быстрый гол «Краснодара» вряд ли убедил португальцев в том, что перед ними равный соперник.

Сержиу Консейсау мог сколько угодно говорить о том, что нельзя недооценивать противника – в голове у игроков «Порту» сидела мысль о победе на выезде и явном статусе фаворита. Поэтому пока «драконы» не раскачались и не слезли с облака, «Краснодар» забил второй – Сулейманов прекрасно завершил контратаку.

Только в запредельной реализации был шанс «быков» против превосходящих по опыту и классу сил соперника. И в первом тайме план гостей выполнялся идеально. «Порту» уже начал всерьез воспринимать российскую команду – прямо по ходу первого получаса матча. Но было поздно – собранности не хватило до перерыва.

И за это время Сулейманов забил второй свой мяч в стиле модернизированного Роббена – сместился с правого фланга по линии штрафной и зарядил в дальний нижний угол. С заделом в три мяча «Краснодар» ушел на перерыв. И это имело ключевое значение – максимально использовать реализацию и недооценку со стороны противника в первом тайме.

Потому что опыта «Порту» хватило, чтобы перестроиться психологически и включиться в режим отыгрыша трех мячей за тайм. Для «драконов» это не такая большая проблема, что и показал второй тайм. Если в первом «Краснодар» должен был удивлять и колоть. То во втором – терпеть и выжидать. Натерпеться пришлось немало.

В том числе от Зе Луиша, которого Консейсау выпустил уже по ходу первой половины встречи. Португальцы заиграли шире, стали действовать очень высоко, накрывая краснодарцев, удвоили энергичность – на опережение шли лихо, в борьбу «втыкались» смело. А еще снова стали проседать местами фланги у «быков», что приводило к «скручиванию» в защите к центру.

Это давало «Порту» шансы внедряться с краев, в основном через зону Рамиреса. Интересно, что «Краснодар» даже в режиме «терпеть» мог забить четвертый, но Берг подвел, не сумев пробить мимо вратаря из выгоднейшей позиции в дебюте второго тайма. После этого «Порту» и полетел в наступление, учинив шквал у ворот Сафонова.

Последний, к слову, действовал очень уверенно, не терялся и на выходах, когда было боязно за оборону «Краснодара» - слишком часто уж грузили мяч португальцы. Последние минуты выглядели сущим кошмаром для «быков», которые кое-как вытягивались на чужую половину поля, но все равно вся игра происходила перед штрафной Сафонова. Где-то с помощью везения, где-то благодаря цепкости отрабатывавших по полной краснодарцев, где-то с использованием хитрости удалось не допустить третьего пропущенного мяча.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 25 (13) – 9 (6)

Это к слову об эффективности. Конечно, «Краснодару» пришлось пострадать немало, пережить немало острых моментов у своих ворот. Но гости показали, что качество ударов значительно важнее их количества.

Владение мячом: 60% - 40%

Еще не так плохо для «Краснодара». Мы привыкли, что «быки» любят покатать мяч, подержать его. Однако в данной ситуации это было нереально. Гостям пришлось придумать контратакующую быструю модель без длинных розыгрышей. Иногда это приводило к ошибкам в наступлении, но тем и хорош «Краснодар», что играет умно и анализирует свой футбол прямо по ходу встречи.

Кто-то может сказать, что «Краснодар» слишком многое позволил «Порту» во втором тайме и вообще проиграл вторую половину игры. Но стоит себе напомнить, о какой команде речь – «драконы» способны возить любого топового соперника, особенно на своем поле, особенно в такой острой турнирной ситуации.

Так что проигранный «Краснодаром» по счету тайм при имеющемся заделе в три мяча – это более чем нормально. Это и была своеобразная гонка: «быкам» нужно быть усадить «Порту» внезапно в лужу, и пока соперник встает из нее (а это было неизбежно со временем), накидать ему вдогонку новых порций неприятностей. Лучше всего настрой «Краснодара» охарактеризует счастливый Магомед-Шапи Сулейманов после игры:

Хочу передать привет всем тем, кто говорил, что «Порту» приговор для нас, что мы их не пройдем и так далее. Какой смысл выходить на поле, если не верить в себя? При счете 3:0 верил в возможность «Краснодара», но понимал, что будет тяжело, так как «Порту» в любом случае не сдавался бы. Вы сами видели на сколько была нервной концовка, они смогли отыграть два мяча. Хочу сказать спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, мы пройдем и следующий раунд.

А в следующем раунде «Краснодар» ждет не менее горячая встреча – с «Олимпиакосом». Который прошел «Истанбул». Ждем и верим в новый подвиг.