Первые сенсации в АПЛ нового сезона

вчера, 20:22

Начавшийся сезон в Английской Премьер Лиге как всегда с первых матчей перестает быть скучным . Все команды, принимающие участие в регулярном чемпионате, а их 20, готовы биться и сражаться, решая свои локальные вопросы. Клубы, заранее определенные фаворитами турнира, вынуждены в каждом матче доказывать состоятельность своих претензий на лидерство. Клубы - новички АПЛ с первого тура попали в стремительный оборот событий. Спустя четыре тура турнирная таблица выглядит любопытно. Если первое и второе место за «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» вполне обосновано в соответствии со статусом этих клубов, то наблюдать в верхней части клубы «Лестер» и «Кристалл Пелас» непривычно.

Результаты других клубов тоже вызывают удивление. К примеру, команда Оле Гуннара Сульшера клуб «Манчестер Юнайтед» в первом туре буквально разобрал на запчасти лондонский «Челси». Однако в последующих играх подопечные норвежца выглядели откровенно слабо. Две ничьи с середнячками АПЛ , с «Вулверхемптоном» и «Саутгемптоном» с одинаковым счетом 1:1, домашнее поражение со счетом 1:2 от клуба «Кристалл Пелас», поставили под вопрос чемпионские амбиции манкунианцев.

Неубедительно выглядит игра того же «Челси» и финалиста Лиги Чемпионов, команды «Тоттенхэм». Очковый запас после 4-х туров у этих клубов составляет всего 5 очков. Лондонский «Арсенал» занимает привычное для себя пятое место и по игре команда явно не готова к стремительному старту в новом сезоне.

Неожиданности и сюрпризы в АПЛ после 4-х туров

После 4-туров только три коллектива продолжают иметь графе поражения чистые нули. «Ливерпуль» продолжает играть в том же темпе, как и в прошлом сезоне. Соперники мерсисайдцев еще не способны противостоять этому клубу, как и нет равных на поле и для команды «Манчестер Сити». Оба коллектива играют интересно и сильно.

Третье место «Лестера» заслуживает уважение. Судя по тем результатам, команда настроена серьезно и может составить конкуренцию грандам в нынешнем сезоне в борьбе за чемпионство. Удивляет хорошие результаты команды «Кристалл Пелас», которая в двух последних мачтах одержала победы.

Что касается новичков турнира, то только «Шеффилд Юнайтед» продолжает показывать игру, достойную команды высшего дивизиона чемпионата Англии. Остальные две команды, ни «Норвич» ни «Астон Вилла» не могут пока оказать достойное сопротивление своим оппонентам. Остается надеяться что ситуация может измениться к лучшему в середине сезона.