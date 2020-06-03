Английская Премьер Лига определилась с рестартом чемпионата

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03 июня 2020, 12:02

Свершилось! В Англии наконец-то определились с датой возобновления чемпионата Английской Премьер Лиги. Один из ведущих топ-чемпионатов стартует 17 июня. На этот день намечено сыграть два матча отложенного 28-го тура. В Манчестере действующий чемпион Англии принимает лондонский «Арсенал», а в Бирмингеме «Астон Вилла» померяется силами с командой «Шеффилд Юнайтед».

Указанные матчи в свое время были перенесены из-за участия «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» в финале Кубка Английской Лиги, который состоялся 1 марта 2020 года. Напомним! В финале сильнее были подопечные Пепа Гвардиолы, которые победили со счетом 2:1. Что касается возобновляемого чемпионата, то основная группа команд вступает в официальную часть турнира 20 числа. На эту дату намечено сразу 10 матчей в рамках программы 30-го тура. Ждать осталось совсем немного.

Трудное решение

Долгие две недели в Англии шли дебаты по поводу того, когда и в каком формате возобновлять чемпионат АПЛ . Переговоры носили ожесточенный характер. Несмотря на разумные доводы и деловые предложения руководства АПЛ , позиция правительственных чиновников долгое время оставалась непоколебимой. Тем не менее, консенсус найден.

Лига обязалась соблюдать все необходимые ограничения и меры предосторожности, рекомендуемые министерством здравоохранения. В ответ правительство приняло решение разрешить спортивные мероприятия в формате возобновления сезона АПЛ . Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте Премьер Лиги.

В совместном коммюнике сообщается:

- чемпионат в Английской Премьер Лиге решено возобновить с 17 июня. В это день будут сыграны два отложенных матча 28-го тура. Сам же чемпионат официально стартует 20 июня, когда будут играться матчи 30-го тура чемпионата.

Любопытен формат турнира после рестарта. Командам придется играть часто, с интервалом на отдых в два, три дня. Другими словами, в течение всего времени, которое отводится на доигрывание чемпионата АПЛ , будет сыграно 92 матча. Цифра надо сказать внушительная, однако другого варианта нет. Новый сезон планируется начать в середине сентября.

Не забыли организаторы чемпионата и про компании, которые будут осуществлять телетрансляции. Этот фактор являлся ключевым в ситуации, когда играть командам придется при пустых трибунах. В отсутствие возможности наблюдать за игрой команд вживую, телетрансляции являются едва ли не единственной возможностью сделать чемпионат публичным соревнованием.

В связи с этим, график проведения матчей появился раньше, чем был утвержден сам календарь. Организаторы чемпионата специально разделили проведение матчей во времени. С понедельника по пятницу матчи буту играться вечером. В субботние и в воскресные дни матчи будут проводиться всю вторую половину дня. Сделано это было для того, чтобы все основные вещатели BT Sport , BBC Sport, Sky Sports и Amazon Prime сумели выставить в сетку телевещения все 92 матча завершающего этапа чемпионата АПЛ .

А что же сами футболисты? Чем живут сейчас команды АПЛ ?

Пока чиновники улаживают бюрократические вопросы, спортсмены и команды перешли к третьему этапу, предшествующему возобновления сезона. С 19 мая футболистам было разрешено приступить к коллективным тренировкам на своих тренировочных базах. Естественно, что в данных условиях требования безопасности предъявляются суровые, тем не менее, в командах начали работать над восстановлением игрового и физического тонуса спортсменов.

С 27 мая вообще возобновился полноценный тренировочный процесс. Футболисты приступили к контактным занятиям в полном объеме. Это позволяет надеяться, что к дате возобновления сезона команды успеют восстановить свою боеготовность, а футболисты вернут свои игровые кондиции и физическую форму.

Турнирная ситуация накануне возобновления основного турнира в АПЛ

Чемпионат Английской Премьер Лиги пандемия коронавируса застала в самый разгар сезон. Если с претендентом на чемпионство ситуация была более-менее понятная, то борьба за места в еврозоне кипела не на шутку. Аналогично разворачивались события и в нижней части турнирной таблице, где целый ряд команд вел отчаянную борьбу за выживание.

Что же «Ливерпуль»? Решение о возобновлении турнира в лагере мерсисайдцев восприняли с облегчением. Естественно, никто не собирался отбирать будущий чемпионский титул у подопечных Юргена Клоппа. Другое дело, что гораздо приятнее его получить в процессе соревнования. Пусть в данной ситуации это выглядит скорее формальностью, тем не менее. Для престижа лучше все-таки выиграть полноценный турнир.

Догнать «Ливерпуль» вряд ли поучится. Уж больно велик отрыв в очках. Команда Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 28 пунктов и только чудо может помешать мерсисайдцам завоевать долгожданный трофей. Чтобы избавить всех от чрезмерных волнений, Клоппу и Компании достаточно в оставшихся девяти турах «Ливерпуль» выиграть всего два раза. При таких раскладах даже мощный финишный спурт подопечных Пепа Гвардиолы не сможет нарушить благоприятный для мерсисайдцев исход состязания.

Что касается борьбы за места с 3 по 6, то здесь впереди самое интересное. Команды идут плотной группой, поэтому каждая ошибка может оказаться для кого-то роковой, а для кого-то шансом на путевку в европейские кубки.

Статью подготовил Максим Фомичев.