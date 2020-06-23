После карантина мы наблюдаем другой футбол

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23 июня 2020, 19:01

После возобновления официальных соревнований практически во всей Европе идут полным ходом национальные чемпионаты. График проведения матчей настолько плотный, что порой трудно уследить за тем, как развиваются события не только на футбольном поле, но и какие текущие изменения происходят в турнирных таблицах. Если еще осенью и зимой календарь позволял спокойно и размеренно следить за развитием событий на футбольных полях Старого Света, то теперь официальные игры мелькают, словно кадры в мульти сессии.





Естественно, для поклонников футбола такое насыщение информационного пространства только на руку. Возобновившиеся телетрансляции позволяют смотреть за событиями в ведущих топ-чемпионатах практически ежедневно. Хорошо это или плохо, ответить трудно. Но как оказалось, изменившийся из-за пандемии и карантина регламент национальных клубных чемпионатов, сделал июнь месяцем года, самым насыщенным на футбольные события периодом.

Чемпионат Бундеслиги. Много вопросов и мало ответов

Сразу стоит отметить, что столь плотный график проведения официальных матчей мера временная и необходимая. Все, от спортсменов, функционеров и болельщиков, прекрасно понимают, что в других условиях доигрывать клубные чемпионаты невозможно. Конечно, судя по тому, как играют команды, и какие результаты мы сейчас наблюдаем, качество игры заметно снизилось.

Что-либо прогнозировать невозможно, результаты игр зачастую противоречат логике и расчету. После длительного перерыва мы увидели совершенно другие команды на поле. Порой складывается ощущение, что сезон только начался, и команды постепенно втягиваются в турнирную борьбу. Фавориты неожиданно проигрывают аутсайдерам, а те в свою очередь демонстрируют добротный и содержательный футбол. Примеров масса. Не только чемпионат немецкой Бундеслиги, но и в других чемпионатах картина примерно такая же. После карантина мы видим совершенно другой футбол.

Букмекеры ломают голову над тем, какие коэффициенты выставлять в преддверии того или иного матча. Летят к черту прогнозы. Совершенно до лампочки футбольная статистика. Опираться на аналитические данные стало бессмысленно. Исход большинства футбольных матчей ставит в тупик даже маститых капперов. Примеров предостаточно. Взять, к примеру, чемпионат Бундеслиги, где результаты пяти сыгранных туров совершенно запутали турнирную таблицу. Единственное «status-quo», которое сохранилось, лидерство мюнхенской «Баварии». Чемпион Германии играет так, будь-то, и не было никакого двухмесячного перерыва. Очередной чемпионский титул — дело решенное. Совершенно иная картина наблюдается в соперничестве за места зоне еврокубков, за право остаться в элитном дивизионе.

Если до карантина борьба в верхней части турнирной таблицы в основном велась за лидерство, то теперь команды соперничают за путевки в Лигу Чемпионов. Страсти накалились до предела в борьбе за последнюю четвертую путевку в ЛЧ , на которую претендуют команды «Байер» и «Боруссия» Мёнхенгладбах.

Любопытно разворачиваются события вокруг двух путевок в Лигу Европы. Здесь трудно что-либо прогнозировать, так как каждый тур преподносит сюрпризы.

Активизировались команды аутсайдеры. Если команду «Падерборн» неизбежно ждет понижение в классе, то две другие команды «Вердер» и «Фортуна» еще пытаются спасти ситуацию. Напряжение в нижней части турнирной таблице не меньшее, чем вверху. В Германии осталось сыграть всего три тура, которые и станут определяющими для судьбы многих команд.

Футбол в Италии — место для будущих сюрпризов

О том, что команды совершенно иначе заиграли после длительной паузы, свидетельствуют и результаты матчей в других турнирах. Мы не будем брать результаты матчей в других европейских чемпионатах. Разбираться с тем, что происходит в Дании, в Чехии, в Польше и в Украине удел спортивных экспертов. Сюрпризов хватает везде, а неожиданные результаты пестрят в ленте спортивных новостей.

Нас интересуют события, которые происходят в Италии и в Испании. Эти страны больше всех пострадали в результате пандемии, однако с футболом там решили в нынешней ситуации не расставаться. Другое дело, что на поле мы увидели совершенно другие команды. Например, в ответном полуфинальном матче Кубка Италии встречались «Ювентус» и «Милан». Кто бы мог подумать, что футболисты за два месяца разучились бить по воротам. Бледная нулевая ничья, которая стала похожа на обычный товарищеский поединок.

Понятное дело, «старая сеньора» априори сильнее сейчас чем «россонери», тем не менее. Команды такого уровня должны демонстрировать футбол более высокого качества. Чуть поживее была игра в Неаполе. Подопечные Дженнаро Гаттузо сумели сохранить свое преимущество, добытое четырьмя месяцами ранее. Ничья 1:1 в матче против миланского «Интера» вывела неаполитанцев в финал Кубка Италии.

Что можно сказать о качестве итальянского футбола после возобновления официальных соревнований. Нет прежнего блеска в игре команд. Отсутствует сыгранность футболистов на поле. Чувствуется осторожность во всем, прежде всего в атакующих действиях. Хорошо, что сейчас не играются матчи Лиги Чемпионов. При такой слабой игре, в отсутствие заряженности футболистов на борьбу, результаты серии плей-офф были бы совершенно непредсказуемыми. При условии, что командам просто некогда раскачиваться, от возобновляемого чемпионата серии «А» можно ожидать массу сюрпризов. Сумеет ли «Лацио» все-таки выиграть «скудетто»? Готов ли «Ювентус» отстаивать свой титул?

Вопросов очень много, а вот ответы туманны и полны неопределенности!

Статью подготовил Максим Фомичев.